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Akamai, LayerX 인수로 모든 브라우저에서 AI 사용 제어 강화. 자세한 정보
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Akamai 글로벌 인프라

세계에서 가장 분산된 클라우드 플랫폼과 지능형 글로벌 네트워크

비즈니스 위치가 어디든 Akamai가 있습니다

4350여 개의
엣지 PoP

1+ Pbps
엣지 용량

1200여 개의
네트워크

연중무휴 24시간
모니터링

130여 개국

2450명 이상의
서비스 전문가

  • 코어 컴퓨팅 지역
  • 분산 PoP
  • 엣지 PoP
  • 기존
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Akamai Cloud 전 영역

Akamai의 글로벌 클라우드 네트워크 아키텍처는 워크로드를 컴퓨팅 파워의 전 영역에 지능적으로 배포해 성능과 민첩성을 최적화합니다.

코어 사이트

확장을 위해 설계된 클라우드 컴퓨팅 서비스 풀 세트

분산 사이트

접근이 어려운 오지나 원격지에서도 기초적인 컴퓨팅 기능을 제공할 수 있도록 설계된 새로운 개념의 솔루션입니다.

엣지 사이트

세계 최대 네트워크 엣지 플랫폼 및 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)  

시장 선도적인 솔루션으로 애플리케이션을 구축하고, 보호하고, 확장하세요

Silhouette of a woman at twilight standing in front of a skyscraper window using cloud computing services on her laptop

클라우드 컴퓨팅

유연하고 경제적인 풀 스택 컴퓨팅 서비스를 통해 강력한 응용 프로그램을 구축하세요.

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보안

성능 저하 없이 모든 터치포인트에서 애플리케이션과 데이터를 보호하세요.

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스트림되는 스포츠 경기를 대형 스크린 TV로 가족이 함께 시청하는 이미지

콘텐츠 전송

고객이 어디에 있든 가까운 서버에서 데이터를 전송해 완벽한 앱과 사용자 경험을 제공하세요.

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