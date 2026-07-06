Secure Internet Access 위협 인텔리전스는 전 세계 웹 트래픽의 최대 30%를 관리하고 매일 최대 11조 건의 리커시브 DNS 쿼리를 전송하는 Akamai Cloud에서 수집한 데이터를 기반으로 구축됩니다. 이 인텔리전스는 다른 Akamai 보안 서비스의 IP 주소 및 트래픽 로그와 WHOIS 및 등록 기관 정보를 포함한 수백 개의 외부 위협 피드를 통해 강화되며, 결합된 데이터 세트는 고급 행동 분석 기술, 머신 러닝, 독점 알고리즘, 데이터 과학자 및 보안 위협 리서치팀을 통해 지속적으로 분석 및 큐레이팅됩니다. 새로운 위협이 식별되면 악성 도메인과 URL이 즉시 Secure Internet Access Enterprise 서비스에 추가되어 실시간 사이버 보안을 제공합니다. 또한 더 이상 위협이 되지 않는 도메인과 URL은 목록에서 제거됩니다. 이러한 접근 방식은 탐지 효율성을 개선하고 오탐 보안 알림을 줄입니다. Akamai 팀은 고객의 DNS 로그를 분석해 IOC(Indicator Of Compromise)를 찾습니다. IOC가 발견되면 영향을 받는 고객에게 Secure Internet Access 포털을 통해 알림을 보내며, 이는 새로 발견된 위협의 잠재적 영향을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다.