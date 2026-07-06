소프트웨어 공급업체는 모든 디바이스에서 모든 사용자에게 일관되고 안전하며 최적화된 경험을 제공해야 합니다. 다운로드 경험이 예측 불가능하고 안정적이지 않으면 사용자 몰입도가 떨어져 결국 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 점점 증가하는 온라인 잠재 고객의 요구사항은 까다롭고 예측하기 어려울 수 있습니다. 소프트웨어 공급업체는 최종 사용자의 기대치를 충족하면서 급증하는 수요에 대응할 수 있어야 합니다. 효과적인 소프트웨어 배포 및 다운로드 전략은 최종 사용자의 만족도와 몰입도를 유지하는 데 있어 핵심적인 요소입니다.

Download Delivery는 전 세계적으로 촘촘하게 구축된 Akamai Cloud를 기반으로 설계되어 뛰어난 용량, 확장성, 가용성, 성능을 제공하며 최종 사용자에게 예측 가능하고 빠른 다운로드 경험을 선사합니다.

일반적인 소프트웨어 사용자 사례는 다음과 같습니다.