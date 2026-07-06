- 콘텐츠를 100% 서비스해 브랜드가 서비스 예측 가능성에 부합하도록 지원
- 엣지에서의 인텔리전트 캐싱과 같은 최적화를 사용해 사용자의 다운로드 성능 향상
- TLS 옵션, 토큰 인증, 고성능 프록시 탐지 기능으로 안전한 콘텐츠 접속 보장
- 비용 효율적인 데이터 전송을 위해 엣지와 퍼블릭 클라우드 간 프라이빗 연결 사용
- 개발팀이 엣지에서 서버리스 컴퓨팅 기능을 활용할 수 있도록 지원
- 트렌드와 사용자 몰입도 수준을 파악해 핵심 성능 지표에 대한 인사이트 확보
고성능 대용량 파일 다운로드 및 전송
게임 자산, 소프트웨어 업데이트, OTA 차량 업데이트, 미디어 등을 빠르고 안정적으로 전 세계에 제공할 수 있도록 원활하게 확장되는 고성능 솔루션인 Download Delivery를 통해 대용량 파일 배포를 가속합니다.
빠른 다운로드로 전 세계의 열성적인 시청자 만족
Download Delivery의 작동 방식
기능
고객 사례
Download Delivery 사용 사례
Download Delivery를 사용해 인터넷으로 대용량 파일 기반 콘텐츠를 전송하는 다양한 방법을 알아보세요.
소프트웨어 공급업체는 모든 디바이스에서 모든 사용자에게 일관되고 안전하며 최적화된 경험을 제공해야 합니다. 다운로드 경험이 예측 불가능하고 안정적이지 않으면 사용자 몰입도가 떨어져 결국 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 점점 증가하는 온라인 잠재 고객의 요구사항은 까다롭고 예측하기 어려울 수 있습니다. 소프트웨어 공급업체는 최종 사용자의 기대치를 충족하면서 급증하는 수요에 대응할 수 있어야 합니다. 효과적인 소프트웨어 배포 및 다운로드 전략은 최종 사용자의 만족도와 몰입도를 유지하는 데 있어 핵심적인 요소입니다.
Download Delivery는 전 세계적으로 촘촘하게 구축된 Akamai Cloud를 기반으로 설계되어 뛰어난 용량, 확장성, 가용성, 성능을 제공하며 최종 사용자에게 예측 가능하고 빠른 다운로드 경험을 선사합니다.
일반적인 소프트웨어 사용자 사례는 다음과 같습니다.
- OTA를 포함한 펌웨어 업데이트
- 전사적 소프트웨어 업데이트
- 새로운 소프트웨어 릴리스 및 구매
출시 첫날의 성공은 매우 중요합니다. 잠재 고객을 늘리는 것은 까다롭고 예측하기 어려울 수 있으며, 게임 출시 이벤트를 진행하는 동안이나 게임이 예기치 않게 입소문을 타면서 수요가 급증하는 경우도 있습니다. 게임 배포사는 플레이어의 기대를 충족시키면서 수요 급증에 대응할 수 있어야 하며, 그렇지 않으면 부정적인 리뷰와 브랜드 인지도 하락 등의 플레이어와 관련한 수많은 부정적인 경험을 하게 될 것입니다. 효과적인 콘텐츠 배포 및 다운로드 전략은 플레이어 확보와 유지 그리고 수익화 과정에 있어 핵심적인 요소입니다.
플레이어는 원활한 경험을 기대하며, 이를 위해서는 빠른 게임 다운로드와 거의 즉각적인 업데이트, 그리고 요청 전에 플레이어 디바이스에 게임 자산을 지능적으로 사전 배치하는 기능이 필요합니다.
Download Delivery는 게임 및 기타 파일 기반 콘텐츠에 최적화된 고성능 온라인 배포를 가능하게 합니다. 뛰어난 용량, 확장성, 가용성, 성능을 위해 전 세계적으로 촘촘하게 구축된 Akamai Cloud를 기반으로 설계되어 플레이어에게 예측 가능하고 빠른 다운로드 경험을 제공함으로써 플레이어의 몰입도를 유지하는 동시에 사업 목표를 자신 있게 달성하도록 지원합니다.
다운로드 가능한 콘텐츠는 소셜 미디어 이미지, 다운로드 가능한 비디오 콘텐츠, 오디오 라이브러리 등 웹 전반에 존재합니다. 사용자는 이러한 콘텐츠를 요청할 때 즉각적인 접속을 기대하지만, 예측 가능하고 안정적인 경험이 제공되지 않으면 브랜드와 사업에 영향을 미칠 수 있습니다.
전 세계 어디서나 모든 종류의 디바이스에서 원활한 사용자 경험을 제공하면서도 인터넷상의 일반적인 문제를 극복하는 데 필요한 복잡성에 대해 사용자는 이해하지 못하며 사실 관심도 없습니다. 다운로드 가능한 콘텐츠를 제공하는 기업은 플레이어의 몰입도, 유지, 수익화 과정을 위한 효과적인 콘텐츠 배포 및 다운로드 전략이 필요합니다.
Download Delivery는 안정적이고 우수한 성능의 글로벌 콘텐츠 배포를 지원합니다. 뛰어난 용량, 확장성, 가용성, 성능을 제공하고자 Akamai Cloud를 기반으로 설계되어 일관되고 빠른 다운로드를 제공해 탁월한 사용자 경험을 보장합니다. Download Delivery는 Akamai 성능 향상 제품과 결합해 엔드투엔드 다운로드 솔루션으로 활용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
Download Delivery는 모든 종류와 크기의 콘텐츠를 지원하지만, 점진적으로 다운로드되는 대용량 비디오와 소프트웨어, 게임, 패치, 펌웨어 등 100MB 이상의 파일에 이상적입니다.
Download Delivery에는 고객 포털 계정에서 확인할 수 있는 Akamai 서비스 수준 협약이 포함됩니다.
Download Delivery는 자산 관리자, 인증서 프로비저닝, 리포팅 등 서로 다른 여러 API를 제공합니다.
Download Delivery는 각각 해당 플레이어와 사용자의 특정 요구사항을 해결하는 전송 솔루션 세트인 Akamai Game Delivery와 Akamai Software Delivery에 포함되어 있습니다.
Akamai NetStorage는 뛰어난 확장성과 다양한 기능을 자랑하는 클라우드 스토리지 솔루션으로, 안정성과 높은 가용성, 성능을 위해 자동으로 여러 지역에 분산되는 콘텐츠 복제 기능을 제공합니다.
Download Delivery는 실시간 데이터, 기록 트래픽, 기록 성능, 기록 가용성, 기록 URL 요청, 고유 시청자, URL별 데이터에 대한 URL 레거시 보고서, 프록시 보호 등 고객의 요구사항에 맞게 사용자 정의할 수 있는 여러 보고서를 제공합니다. 또한, Akamai는 특정 요구사항을 충족하는 맞춤형 보고서 생성을 위해 호출할 수 있는 Media Delivery Reports API를 제공합니다.
Download Delivery는 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)가 아닙니다. 세계 최대 규모의 글로벌 분산 플랫폼인 Akamai Cloud를 CDN으로 활용합니다. 덕분에 Download Delivery는 눈에 띄는 지연 없이 사용자와 가까운 곳에서 콘텐츠를 전송합니다.
리소스
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