DNS 전송 및 보안

인터넷의 모든 트랜잭션은 DNS 쿼리로 시작합니다. DNS는 인터넷의 심장박동과도 같으며, 모든 네트워크에서 모든 디바이스에 대해 탐색 및 서비스를 지원합니다. DNS는 사용자 경험의 기본 토대이며, 사용자 경험은 서비스의 전부입니다. 몰입도와 생산성을 높이고 궁극적으로는 수익을 창출합니다.
공격자도 DNS를 사용합니다. 많은 악용 사례에서 DNS 쿼리는 디바이스(서버, PC, 스마트폰, IoT)에 멀웨어가 존재함을 알리는 인터넷상의 첫 번째 신호입니다. 공격자는 DNS 스푸핑이나 탈취를 이용해 자신이 제어하는 사기성 또는 악성 도메인으로 사용자를 리디렉션하고, 훔치는 데 성공한 중요한 데이터 파일을 DNS 터널링을 통해 업로드할 수 있습니다.
안전한 DNS 기반 보안 접근 방식은 공격을 식별하고 차단하여 사용자, 데이터, 브랜드 등을 보호하는 효율적이고 효과적인 방법입니다.
고객과 공격자 모두가 비즈니스에 들어오는 관문인 DNS
모든 인터넷 트랜잭션은 DNS 요청으로 시작됩니다. DNS Infrastructure는 사용자에게 필수적인 서비스이자 공격의 주요 타겟입니다.
DNS 서버가 느리거나, 오프라인 사용자가 액세스 권한을 잃거나 공격을 받게 되면 공격자가 승리하게 됩니다. Akamai는 사용자가 만족스럽게 보호받을 수 있도록 대규모 DNS Infrastructure를 제공하고 보안해 줍니다.
모든 사용자에게 언제나 매력적이고 안전한 사용자 경험 제공
Akamai DNS 솔루션은 사용자 경험을 극대화하고 작업자와 인프라를 안전하게 보호합니다.
Akamai DNS 전송 및 보안에는 다양한 솔루션이 포함되어 있습니다
Akamai는 고객이 언제나 가장 안전하고 몰입도 높은 사용자 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다.
Akamai DNS 보안 솔루션에는 표적 공격을 차단하고 DNS 쿼리 활동을 방해하거나 사용자와 데이터를 노출시킬 수 있는 취약점을 줄이기 위한 방어 기능이 내장되어 있습니다.
민첩하고 정확한 적응형 DNS 기반 위협 인텔리전스는 연결된 모든 사용자와 기업이 의존하는 시스템을 보호합니다. 체계 관리는 사이버 리스크를 방어할 수 있도록 전체 DNS 자산에 대한 가시성, 옵저버빌리티 및 실행성을 제공합니다.
Akamai DNS 솔루션은 전 세계를 방대한 규모로 아우릅니다. 당사의 혁신 기술은 사용자 경험의 응답성과 몰입도를 높이고, 고객의 서비스를 안전하고 견고하게 만들며, 비용과 직원 오버헤드를 최소화합니다.
대부분의 DNS 서비스는 인터넷에 직접 노출되어 있으며, DNS 증폭 또는 성능을 저하시키거나 서비스를 중단시킬 수 있는 다른 DNS 위협의 대상이 될 수 있습니다. Akamai 솔루션은 다른 리소스가 의존하는 DNS 관련 중요 인프라가 공격을 받고 있더라도 최상의 사용자 경험을 지원합니다.
Akamai DNS 솔루션에는 위협 요약 및 세부 정보와 같은 기본 제공 보안 분석과 더불어, 벤더에 관계없이 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에 걸쳐 확장되는 동급 최강의 DDoS 방어 기능이 포함되어 있습니다. 체계 관리는 멀티 벤더 DNS 환경 전체에 필수적인 가시성과 옵저버빌리티, 실행성을 더해 줍니다. 또한 Akamai는 에이펙스 앨리어싱, 총 소유 비용(TCO) 절감, 그리고 전 세계에 분산된 하이브리드 플랫폼의 확장성과 안정성, 성능도 제공합니다.
Akamai는 DNS 스푸핑, DNS 탈취, DNS 터널링, DNS 증폭 등 다양한 DNS 공격을 차단합니다. 이러한 DNS 기반 위협은 사용자를 악성 도메인으로 리디렉션하거나, 서비스 중단을 유발하거나, 데이터를 훔치거나, 더 광범위한 사이버 공격을 가능하게 합니다. Akamai의 방어력은 이러한 공격을 DNS 레이어에서 저지하는 데 도움이 됩니다.
Akamai DNS 솔루션은 모든 유형과 규모의 기업 및 가정을 DNS 공격으로부터 보호합니다. ISP와 MNO는 빠르고 안전하며 강력한 네트워크를 만들기 위해 당사의 DNS Infrastructure를 찾습니다. 또한 서비스 공급업체가 비즈니스 및 홈 인터넷 액세스 포트폴리오를 강화할 수 있도록 DNS 필터링 및 기타 DNS 기반 보안 서비스도 공급합니다.
기업은 규모에 관계없이 안전하고 안정적으로 DNS 데이터를 게시하고, IoT를 비롯해 사용하는 모든 연결된 디바이스에 안전한 인터넷 액세스를 제공해야 합니다. 또한 사용자를 노리는 랜섬웨어와 피싱 도메인으로부터 실시간으로 보호합니다.
기타 Akamai DNS 솔루션은 다음을 제공합니다.
- 매일 웹 애플리케이션과 서비스를 통해 안전하고 매력적인 경험을 누리는 수억 명의 사용자
- 선제적 위협 탐지 및 리스크 방어, 포괄적 컴플라이언스 및 보고를 지원하는 중요한 멀티 벤더 분산형 DNS 리소스 체계 관리
- 인터넷에서 사기범들이 브랜드를 남용하지 못하도록 막는 보호 조치
- Akamai가 배포된 전 세계 모든 지역의 전송 및 클라우드 플랫폼을 위한 기반 서비스
- 부하 상태에서도 도메인 이름을 IP 주소로 안정적이고 정확하게 매핑하는 안전한 DNS 레졸루션
Akamai DNS 솔루션은 DNS 기반 사이버 공격에 대응해 다양한 이점을 제공합니다.
보안
- 내장된 방어 기능으로 표적 공격을 억제하여 데이터 노출 및 쿼리 활동 중단을 방지합니다
- 민첩하고 정확한 적응형 DNS 기반 위협 인텔리전스를 통해 비즈니스 시스템 및 연결된 작업자 보호
- 전체 DNS 환경에서 가시성, 옵저버빌리티 및 실행성 제공
안정성
- 상시가동형 서비스를 20년 이상 제공해 온 경험을 기반으로 아키텍처 제품 혁신을 구현하여 중단 없이 운영되는 오늘날의 온라인 비즈니스와 디지털 라이프스타일 지원
성능과 확장성
- 20년 이상의 경험을 바탕으로 응답성을 극대화하는 우수한 소프트웨어 설계와 최상의 사용자 경험 제공
- 네트워크, 서비스 및 운영 효율성을 수백만 명의 사용자에게 확장
배포
- 최적화된 제품 설계, 간소화된 설치, 그리고 대형 ISP와 모든 규모의 기업 및 조직은 물론 일반 가정까지 포함하는 네트워크에서의 글로벌 경험을 통해 획득한 관리 부담 감소의 이점
- 존 프로비저닝 및 트래픽 관리를 위한 단일 솔루션 제공, 100% 가용성 보장
예. Akamai는 DNS 스푸핑을 방지하고 DNS 데이터 무결성을 보장하기 위해 DNSSEC(Domain Name System Security Extensions)를 지원합니다. DNSSEC는 DNS 응답이 정상적인 지역에서 왔는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
