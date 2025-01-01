DNS 전송 및 보안

모든 인터넷 트랜잭션은 DNS 요청으로 시작됩니다. DNS Infrastructure는 사용자에게 필수적인 서비스이자 공격의 주요 타겟입니다.

DNS 서버가 느리거나, 오프라인 사용자가 액세스 권한을 잃거나 공격을 받게 되면 공격자가 승리하게 됩니다. Akamai는 사용자가 만족스럽게 보호받을 수 있도록 대규모 DNS Infrastructure를 제공하고 보안해 줍니다.