멀티클라우드 DNS 가시성

멀티클라우드 환경에서 DNS를 관리하는 것은 복잡합니다. 각 공급업체가 자체적인 리스크 요소와 설정을 도입하기 때문입니다.

DNS Posture Management는 여러 환경 간 통합된 가시성을 제공해 DNS 관리를 간소화합니다. 팀은 단일 인터페이스에서 DNS 활동을 모니터링하고, 설정 오류를 탐지하고, 일관된 보안 정책을 적용할 수 있습니다.

실시간 트래픽 분석은 통해 취약점을 조기에 식별하고 위협이 확대되기 전에 차단하는 데 도움을 줍니다. DNS Posture Management는 멀티클라우드 인프라와 직접 통합되어 가시성 공백을 제거하고 포괄적인 엔드투엔드 인사이트를 제공합니다.

이 같은 효율적인 접근 방식은 운영 오버헤드를 줄이고, 네트워크 보안을 강화하고, 다양한 클라우드 환경에서 성능을 유지합니다.

