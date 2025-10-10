예, DNS Posture Management는 클라우드 기반 DNS 인프라 전반에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 제품은 하이브리드 환경 전반에 걸쳐 통합된 가시성과 관리를 제공해 일관된 보안 및 컴플라이언스를 보장합니다.
포괄적인 인사이트와 제어 기능을 통해 DNS 인프라를 보호하세요
DNS 자산에 대한 지속적인 감독 및 보호
DNS Posture Management 작동 방식
기능
다수의 클라우드 공급업체 및 온프레미스 인프라 전반의 모든 DNS 자산을 단일 창에서 확인할 수 있습니다.
- 설정 오류, DNS 드리프트, 가짜 도메인을 지속적으로 모니터링해 위협이 확대되기 전에 차단합니다.
우선순위화된 알림, 문제 해결 가이드, 티켓팅 통합을 통해 워크플로우 및 대응을 간소화합니다.
엔드포인트나 서버 설치 없이 사이드 스캔을 통해 즉각적인 인사이트와 배포를 제공합니다.
- CIS를 준수하는 보안으로 규제 리스크를 줄이고 고객 신뢰를 확보 및 유지합니다.
- 만료된 인증서, 잘못 설정된 인증서 또는 악성 인증서의 리스크를 방지하기 위해 디지털 인증서를 모니터링하고 평가합니다.
- 전문가 가이드와 운영 지원을 포함한 옵션형 매니지드 서비스로 제공됩니다.
Akamai DNS Posture Management로 네트워크 보안 및 컴플라이언스를 해결하세요
멀티클라우드 DNS 가시성
멀티클라우드 환경에서 DNS를 관리하는 것은 복잡합니다. 각 공급업체가 자체적인 리스크 요소와 설정을 도입하기 때문입니다.
DNS Posture Management는 여러 환경 간 통합된 가시성을 제공해 DNS 관리를 간소화합니다. 팀은 단일 인터페이스에서 DNS 활동을 모니터링하고, 설정 오류를 탐지하고, 일관된 보안 정책을 적용할 수 있습니다.
실시간 트래픽 분석은 통해 취약점을 조기에 식별하고 위협이 확대되기 전에 차단하는 데 도움을 줍니다. DNS Posture Management는 멀티클라우드 인프라와 직접 통합되어 가시성 공백을 제거하고 포괄적인 엔드투엔드 인사이트를 제공합니다.
이 같은 효율적인 접근 방식은 운영 오버헤드를 줄이고, 네트워크 보안을 강화하고, 다양한 클라우드 환경에서 성능을 유지합니다.
DNS 자산 검색 자동화
역동적인 DNS 환경에서는 자주 새로운 자산이 생성되거나, 수정되거나, 잊혀질 수도 있습니다. 자산을 수동으로 추적하는 경우 기업에 보안 리스크를 초래할 수 있는 심각한 공백이 생기는 경우가 많습니다.
자동화된 DNS 자산 탐색을 통해 이러한 문제를 해결하는 DNS Posture Management는 네트워크 전체의 모든 DNS 기록, 영역, 설정을 지속적으로 스캔 및 식별합니다. 따라서 이전에 간과되었을 수 있는 자산까지 포함된 완전한 최신 자산 목록을 확보할 수 있습니다.
IT팀은 탐색을 자동화함으로써 잠재적 취약점, 무단 변경 또는 설정 오류를 신속하게 식별할 수 있습니다. 이는 공격 표면을 줄여 보안을 강화하고, 자산 관리를 간소화함으로써 기업 정책 및 규제 기관 정책 컴플라이언스를 보장하고, DNS 인프라의 전반적인 거버넌스를 개선합니다.
DNS 설정 오류 탐지
DNS 설정 오류는 기업의 사이버 보안 및 운영에 심각한 위협이 되지만 종종 눈에 띄지 않습니다. 적절한 가시성이 없으면 만료된 도메인, 부적절한 레코드 설정, 일관성 없는 TTL 값과 같은 문제가 서비스 중단이나 보안 유출을 초래할 때까지 숨겨져 있을 수 있습니다.
DNS Posture Management는 모든 공급업체에 걸쳐 전체 DNS 환경을 지속적으로 스캔해 전통적인 모니터링 툴이 놓치는 설정 오류를 자동으로 식별합니다. 기업은 기준 정책을 수립하고 위반을 사전 탐지함으로써 그때그때 대응하는 방식을 예방적 관리로 전환할 수 있습니다.
이 플랫폼은 댕글링(dangling) CNAME 레코드, 영역 전송 취약점, 부적절한 위임과 같은 잠재적 문제가 DNS 서비스에 영향을 미치기 전에 표시합니다.
이러한 포괄적인 가시성은 인시던트 발생 빈도를 줄이고, 레졸루션 시간을 단축하고, 작은 DNS 문제가 심각한 비즈니스 중단으로 확산되는 것을 방지합니다.
DNS 드리프트 모니터링
DNS 드리프트는 의도하지 않거나 권한 없는 변경이 DNS 설정에 적용될 때 발생하며, 이는 잠재적 보안 취약점, 트래픽이 악성 웹사이트로 잘못 라우팅되는 문제나 서비스 중단을 초래합니다.
DNS 드리프트의 예에는 DNS 레코드의 우발적인 삭제, 영역 파일의 무단 수정, 또는 기존 보안 정책과 충돌할 수 있는 DNSSEC 비활성화와 같은 변경 등이 있습니다.
DNS Posture Management는 이 문제를 해결하기 위해 DNS 설정을 지속적으로 모니터링하고 정의된 기준선 또는 예상 상태와의 편차를 탐지합니다. 드리프트가 탐지되면 시스템은 알림을 생성하고 해결 가이드를 제공해 팀이 문제를 신속히 해결할 수 있도록 합니다.
예를 들어, 중요한 레코드가 수정되어 잘못된 IP 주소를 가리키는 경우 플랫폼은 변경 사항을 탐지하고 사용자가 영향을 받기 전에 관리자에게 알립니다. 기업은 DNS 드리프트 탐지를 자동화함으로써 설정 일관성을 유지하고 설정 오류 리스크를 줄일 수 있습니다.
지속적인 컴플라이언스
DNS Posture Management는 DNS 인프라가 적절히 설정되고 지속적으로 모니터링되어 사이버 위협으로부터 보호되도록 함으로써 기업이 컴플라이언스 요구사항을 충족하도록 돕습니다.
NIST, ISO 27001, SOC 2, GDPR 등 많은 규정은 기업에 핵심 인프라를 보호하고, 무단 접속을 방지하고, 감사 기록을 유지할 것을 요구합니다.
DNS Posture Management는 설정 오류, 무단 변경, 보안 격차를 식별해 기업이 리스크 노출을 줄이고 보안 정책을 적용할 수 있도록 지원합니다. 지속적인 모니터링은 DNS 보안 위생, 변경 이력, 리스크 평가에 대한 명확한 가시성을 제공합니다.
금융 서비스 및 헬스케어와 같이 엄격한 규제 의무가 있는 업계에서는 적절한 DNS 보안을 확보하면 데이터 유출, 다운타임, DNS 탈취를 방지하는 데 도움이 됩니다. 이러한 문제는 모두 컴플라이언스 위반으로 인한 불이익을 초래할 수 있는 문제들입니다.
인증서 체계 관리
기업이 통신을 보호하고, 시스템을 인증하고, 고객 신뢰를 유지하는 데 디지털 인증서를 점점 더 많이 사용함에 따라 인증서 체계 관리는 필수가 되었습니다.
적절한 가시성과 통제가 없다면 만료되거나 잘못 설정된 인증서가 예상치 못한 서비스 중단, 보안 취약점, 컴플라이언스 위반을 유발할 수 있습니다.
DNS Posture Management는 디지털 생태계 전반의 인증서 관리까지 가시성을 원활히 확장하게 함으로써 기존의 DNS 보안을 뛰어넘습니다. Akamai의 통합 접근 방식을 사용하는 기업은 모든 디지털 인증서를 지속적으로 모니터링하고 평가해 만료된 인증서, 잘못 설정된 인증서 또는 악성 인증서로 인한 보안 리스크가 운영에 영향을 미치기 전에 이를 방지할 수 있습니다.
이 플랫폼은 보안 체계를 감염시킬 수 있는 취약한 키, 사용이 중단된 알고리즘, 무단 발급을 자동으로 탐지합니다.
보안팀은 DNS와 인증서 가시성을 단일 솔루션으로 통합함으로써, 중요하지만 종종 간과되는 이러한 인프라 구성요소에 대한 포괄적인 통제권을 확보할 수 있습니다. 이는 추가 툴 배포나 관리 측면의 복잡성 증가 없이 일관된 보호, 컴플라이언스, 운영 안정성을 보장합니다.
PQC(Post-Quantum Cryptography) 모니터링
양자 컴퓨팅 기술은 현재의 암호화 표준을 무력화할 수 있는 새로운 보안 위협으로 떠오르고 있으며, PQC(Post-Quantum Cryptography) 모니터링은 이러한 도전 과제를 다룹니다.
기업은 양자 저항형 암호화 알고리즘으로 전환하는 과정에서 DNS 인프라 전반에 일관된 가시성을 유지해야 합니다.
DNS Posture Management는 전체 DNS 환경 내 구축된 암호화를 지속적으로 스캔하고 인벤토리화해 양자 공격에 취약할 수 있는 레거시 암호화를 식별합니다.
이 플랫폼은 PQC 도입 진행 상황을 모니터링하고, 컴플라이언스 미준수 영역 또는 구식 알고리즘을 사용하는 레코드를 표시하고, 새롭게 구축된 양자 저항형 프로토콜이 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
암호화 체계에 대한 포괄적인 인사이트를 제공하는 DNS Posture Management는 보안팀이 업데이트를 전략적으로 우선순위화하고, 새로운 PQC 표준과의 컴플라이언스를 검증하고, 점점 발전하는 암호화 환경 속에서 비즈니스 연속성을 보장할 수 있도록 합니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 미래의 보안 격차를 방지하고 양자 안전 DNS 인프라로의 효과적인 전환을 지원합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
DNSSEC는 DNS 레코드의 진위를 검증해 DNS 스푸핑 및 조작으로부터 보호하도록 설계되었지만, DNS 설정 오류, 오래된 기록, DNS 위협, 내부 서비스의 우발적 노출 등은 보호하지 않습니다. DNS Posture Management는 고객의 DNS 설정이 모범 사례를 따르도록 보장함으로써 DNSSEC 보안 조치를 보완하며, 이는 보안과 운영 효율성을 모두 향상시킵니다.
DNS Posture Management는 다음과 같은 다양한 DNS 위협을 탐지하는 데 도움을 줍니다.
- 잘못 설정된 DNS 레코드: 라우팅 오류나 내부 서비스의 의도하지 않은 노출로 이어질 수 있는 잘못된 A, CNAME, MX, SRV, TXT, RRSIG, PTR, CAA를 탐지합니다.
- DNS 위협: AD(Active Directory) 이름 충돌, DNS 반사, 증폭 공격, DNS 터널링, 서브도메인 탈취 취약점 등으로 이어질 수 있는 설정 오류를 식별합니다. 이러한 설정 오류는 내부 리소스를 노출시킬 수 있으며, 공격자가 DNS를 DDoS 증폭에 악용하거나, 심지어는 DNS 인프라로 악성 트래픽을 터널링해 네트워크를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
- 터널링: 공격자가 악성 DNS 서버를 구축하고 피해자의 DNS 레코드를 멀웨어에 감염시켜 민감한 정보를 수집하는 사례를 표시합니다. DNS Posture Management는 잘못 설정된 DNS 레코드로 인해 유발되는 터널링 리스크를 선제적으로 모니터링합니다.
- TTL 설정 오류: 성능 문제를 유발하거나 DNS 업데이트 전파를 지연시킬 수 있는 부적절한 TTL 설정을 식별합니다.
- DNSSEC가 약하게 구축되었거나 아예 없는 경우: DNSSEC가 적절히 설정되었는지 확인해 DNS 레코드의 데이터 변조나 탈취를 방지합니다.
- Fast Flux: 공격자는 도메인의 IP 주소를 자주 변경해 탐지를 회피하고 악성 사이트 차단을 어렵게 합니다. DNS Posture Management는 DNS에서 빠르게 이루어지는 변경을 지속적으로 모니터링하고, 비정상 레코드를 탐지하고, 관리자에게 변경 사항을 확인하도록 알림으로써 Fast Flux 공격 방어를 지원합니다.
DNS Posture Management는 고객의 DNS 설정이 SOC 2 및 GDPR과 같은 중요한 업계 표준 및 규제 프레임워크를 따를 수 있도록 보장합니다. 이 제품은 포괄적인 감사 로그 및 보고서를 생성하므로 감사 시 컴플라이언스를 입증하고 취약점을 적극적으로 해결할 수 있습니다.
DNS Posture Management는 DNS 쿼리 성능에 영향을 주지 않습니다. 설정 분석을 통해 인사이트, 알림, 권장 사항을 제공하며, DNS 인프라의 속도나 가용성에 영향을 주지 않고 수동적으로 작동합니다.
예, DNS Posture Management는 SIEM 플랫폼 및 클라우드 관리 시스템과 같은 기존 보안 툴과 원활하게 통합되어 실시간 알림을 제공하고, 인시던트 대응을 간소화하고, 전반적인 보안 체계를 강화합니다.
