Akamai EdgeKV는 데이터와 애플리케이션 로직을 밀접하게 연결해 주는 글로벌 분산형 서버리스 키-값 저장소입니다. 지연 시간이 극도로 낮은 읽기 및 쓰기를 지원하며, 복잡한 스키마 없이도 JSON 및 문자열 형식을 제공하므로 강력하고 복원력이 뛰어난 에지 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.