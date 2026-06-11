- 데이터를 스트링 또는 JSON 형식으로 관리하세요.
- 스크립트화 가능한 CLI에서 EdgeKV 데이터베이스 기능을 제어하고 일상적인 유지관리 업무를 간소화하세요.
- Akamai는 높은 가용성을 활용해 글로벌하게 데이터를 복제하고 안정성을 확보합니다.
- EdgeWorkers 코드에서 데이터를 읽고, 쓰고, 업데이트하기 쉽도록 CRUD 운영을 추상화합니다.
- EdgeKV 데이터베이스에 업무 기반 접속 제어를 적용합니다.
- 자동화 파이프라인에 EdgeKV를 구축하고 개발 과정을 간소화하세요.
고성능 서버리스 키-값 저장소
Akamai EdgeKV는 데이터와 애플리케이션 로직을 밀접하게 연결해 주는 글로벌 분산형 서버리스 키-값 저장소입니다. 지연 시간이 극도로 낮은 읽기 및 쓰기를 지원하며, 복잡한 스키마 없이도 JSON 및 문자열 형식을 제공하므로 강력하고 복원력이 뛰어난 에지 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.
사용자에 가까이. 로직에 가까이. 손끝으로 움직이는 데이터
기능
리소스
무료 체험: EdgeKV
Akamai와 함께 경쟁력을 확보하세요.
세계 최대 규모의 엣지 플랫폼은 어떤 차별화된 역량을 제공할까요? EdgeKV 30일 무료 체험을 통해 알아보세요.
30일 무료 체험 설정:
- 양식 제출
- 이메일 확인
- Akamai의 검증 및 심사 프로세스 통과
- 로그인 안내 받기
- 로그인 후 EdgeKV 인스턴스를 설정해 보세요
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