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EdgeKV

서버리스 키-값 저장소로 EdgeWorkers 앱의 성능을 극대화해 보세요

고성능 서버리스 키-값 저장소

Akamai EdgeKV는 데이터와 애플리케이션 로직을 밀접하게 연결해 주는 글로벌 분산형 서버리스 키-값 저장소입니다. 지연 시간이 극도로 낮은 읽기 및 쓰기를 지원하며, 복잡한 스키마 없이도 JSON 및 문자열 형식을 제공하므로 강력하고 복원력이 뛰어난 에지 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

제품 설명서 확인하기

사용자에 가까이. 로직에 가까이. 손끝으로 움직이는 데이터

데이터를 비즈니스 로직에 가까운 곳에 배치

엣지에 데이터를 배치해 EdgeWorkers에서 더 강력한 엣지 앱을 구축하세요.

캐싱 속도로 데이터 읽기

지연 시간이 매우 짧은 키 값 쌍으로 데이터를 저장, 수정, 쿼리하세요.

간편한 데이터 활용

DBA(데이터베이스 관리자) 없이도 데이터를 손쉽게 활용해 보세요. 복잡한 쿼리 언어나 스키마는 필요하지 않습니다.

기능

  • 데이터를 스트링 또는 JSON 형식으로 관리하세요.
  • 스크립트화 가능한 CLI에서 EdgeKV 데이터베이스 기능을 제어하고 일상적인 유지관리 업무를 간소화하세요.
  • Akamai는 높은 가용성을 활용해 글로벌하게 데이터를 복제하고 안정성을 확보합니다.
  • EdgeWorkers 코드에서 데이터를 읽고, 쓰고, 업데이트하기 쉽도록 CRUD 운영을 추상화합니다.
  • EdgeKV 데이터베이스에 업무 기반 접속 제어를 적용합니다.
  • 자동화 파이프라인에 EdgeKV를 구축하고 개발 과정을 간소화하세요.

리소스

EdgeKV GitHub 리포지토리

시작하는 데 도움이 될 EdgeWorkers 코드 샘플 리포지토리를 확인해보세요.

GitHub에서 보기

EdgeKV 기술 리소스

EdgeKV에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)를 확인해보세요.

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Akamai와 함께 경쟁력을 확보하세요.

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30일 무료 체험 설정:

  1. 양식 제출
  2. 이메일 확인
  3. Akamai의 검증 및 심사 프로세스 통과
  4. 로그인 안내 받기
  5. 로그인 후 EdgeKV 인스턴스를 설정해 보세요

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