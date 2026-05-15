Content Protector

Content Protector의 스크레이핑 방지 기능은 지속적인 스크레이퍼와 이로 인해 비즈니스에 발생할 수 있는 피해를 방어합니다.
스크레이퍼가 콘텐츠를 도용해 전환율을 낮추지 못하도록 차단하세요
경쟁사의 정보 수집·스파이 활동, 인벤토리 조작, 사이트 성능 저하, 위조 등의 악성 목적으로 이용될 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 훔치는 스크레이퍼를 차단하세요. 전문화된 탐지 기능으로 지적 재산, 평판, 잠재적 매출을 보호하세요.
프론트 오피스에 보안을 도입하세요
Content Protector의 작동 방식
기능
- 탐지: 머신 러닝 기반 탐지 방법의 집합은 클라이언트 및 서버 측 데이터를 분석합니다.
- 프로토콜 수준 평가: 프로토콜 핑거프린팅은 클라이언트가 서버와 연결을 설정하는 방법을 평가합니다.
- 애플리케이션 수준 평가: 클라이언트가 자바스크립트로 작성된 비즈니스 로직을 실행할 수 있는지 평가합니다.
- 사용자 상호 작용: 지표는 터치 스크린, 키보드, 마우스를 통해 클라이언트와 인간의 상호 작용을 평가합니다.
- 사용자 행동: 웹사이트를 통한 사용자 여정을 분석해 비정상적인 행동을 더욱 효과적으로 찾아냅니다.
- 헤드리스 브라우저 탐지: 사용자 정의 자바스크립트는 스텔스 모드에서도 헤드리스 브라우저가 남긴 지표를 탐지합니다.
- 리스크 분류: 요청 평가에서 탐지된 이상 징후를 바탕으로 트래픽을 낮은 리스크, 중간 리스크, 높은 리스크로 분류합니다.
- 대응 방법: 모니터링 및 거부, 연결 속도를 늦추는 타피트, 챌린지 기반 보안 조치 등이 있습니다.
Content Protector의 사용 사례
사이트 성능 문제
사이트 성능 저하
Content Protector의 스크레이핑 방지 기능은 지속적인 스크레이퍼와 이로 인해 비즈니스에 발생할 수 있는 피해를 방어합니다.
경쟁을 위한 정보 수집
경쟁을 위한 정보 수집·스파이 활동
경쟁사는 콘텐츠를 스크레이핑해 얻은 정보를 가격을 낮추고 오퍼를 변경하는 등 기업에 불리한 방향으로 이용합니다. 탐지하기 어려운 스크레이퍼들을 차단하면 가격 책정 압력을 줄이고 경쟁사의 가격 인하로 인한 매출 손실을 방지할 수 있습니다.
재고 정보 조작
재고 조작·스캘핑·스크레이핑
스캘퍼는 대상 사이트를 지속적으로 핑해 재고가 있는 인기 제품을 찾고 이를 장바구니에 추가해, 실제 고객이 해당 제품을 이용할 수 없게 만듭니다. 이는 보다 복잡한 재고 사재기 공격의 첫 단계이기도 합니다. 스캘퍼를 제거하면 원하는 상품에 접속할 수 있는 고객이 만족하게 될 뿐만 아니라, 소비자가 원하는 상품을 확보한 후 장바구니에 제품을 추가할 때 업셀 기회가 발생해 매출이 더욱 증가할 수 있습니다.
위조품
위조품
위조범들은 스크레이핑한 콘텐츠를 이용해 가짜 사이트, 제품 카탈로그, 심지어는 삽입 정보까지 만들어 고객이 정상적인 상품을 구매한다고 생각하도록 속입니다. 품질이 낮은 위조품으로부터 고객을 보호하고 원래 판매자로부터 정상적인 상품을 구매한다는 믿음을 심어주면 기업의 매출을 유지하고 브랜드 평판을 보호할 수 있습니다.
미디어 사이트 스크레이핑 및 재게시
미디어 사이트 스크레이핑 및 재게시
공격자는 뉴스 기사, 블로그, 기타 웹사이트 콘텐츠를 스크레이핑해 자신의 사이트에 게시함으로써 원래 기업이 방문자를 잃게 만들 수 있습니다. 광고 요금과 검색 결과의 게재 위치는 사이트 방문자 수 또는 시청자를 기반으로 하는 경우가 많기 때문에, 방문자 수가 줄어들면 광고 수익이 줄어들거나 SEO 순위가 낮아질 것입니다. 웹 스크레이핑을 중단해 광고 매출을 보호하거나 늘리고, 의도한 잠재고객과 방문객을 사이트에 유치하세요.
사이트 지표 오염
사이트 지표 오염
탐지되지 않은 봇 공격은 비즈니스 팀이 제품 전략 및 마케팅 캠페인에 대한 투자 결정을 내릴 때 의존하는 사이트 전환 등의 주요 지표를 심각하게 왜곡합니다. 정확한 지표를 확보해 더 나은 투자 결정을 내리고 매출을 창출하세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
봇 전문화란 각 운영자 그룹이 텔레메트리 같이 봇의 한 부분에 집중한 다음 이러한 부분을 서로 연결해 각각의 고유한 사용 사례에 특화된 봇을 만들 수 있기 때문에 탐지가 더 어려워진다는 것을 의미합니다. 이제 봇은 사용 사례에 따라 서로 다르게 제작 및 개발되며, 전문화된 봇의 종류에 따라 다른 탐지 방법이 필요합니다.
콘텐츠 스크레이퍼는 2020년 이후 훨씬 더 정교해졌습니다. 코로나19 팬데믹 기간과 그 이후에 공급망 충격과 공급 부족으로 인해 공격자들의 수익 잠재력이 급격히 증가했습니다. 예를 들어 팬데믹 초기에는 백신을 구하기 어려웠고, 여행이 다시 정상화되자 항공권과 호텔 예약이 높은 가격을 형성하는 등 많은 품목에 대한 수요가 높아졌습니다. 스크레이퍼 봇은 예전에는 비교적 쉽게 탐지할 수 있었지만, 이제는 더욱 정교하고, 교묘하고, 끈질기게 활동합니다.
두 가지 크게 우려되는 점이 있습니다. 도용되는 콘텐츠의 양과 도용된 콘텐츠가 스크레이핑된 후의 사용처입니다. 첫째, 웹 페이지에서 상당한 양의 콘텐츠를 공개적으로 사용할 수 있도록 선택할 수 있지만, 소비자가 디지털 커머스 사이트에서 제품 가격을 조회하는 것과 경쟁사가 제품 카탈로그 전체를 스크레이핑해 자사보다 가격을 조금이라도 낮추는 것 사이에는 상당한 차이가 있습니다. 둘째, 스크레이핑된 콘텐츠는 경쟁상의 이유 외에도 여러 가지 방식으로 기업에 해를 끼칠 수 있습니다. 예를 들어, 위조업체는 가짜 상품을 최대한 사실적으로 보이게 만들 목적으로 기업의 제품 사진, 제품 설명, 로고 등을 도용할 수 있습니다.
Content Protector 데모
스크레이핑 공격 시뮬레이션을 통해 Content Protector가 어떻게 작동하는지 직접 체험해 보실 수 있습니다.
- 인공 지능을 활용해 의심스러운 행동을 탐지하고 진행 중인 공격 포착
- 봇 트래픽에 대한 가장 정확한 셀프 튜닝 평가 제공
- 세밀한 대응 조치를 제공하고 악성 공격자들이 알아채지 못하도록 봇 차단
간단한 두 단계로 데모를 예약하세요.
- 양식 제출
- Akamai와 시간 예약