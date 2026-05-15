Content Protector

재고 조작·스캘핑·스크레이핑

스캘퍼는 대상 사이트를 지속적으로 핑해 재고가 있는 인기 제품을 찾고 이를 장바구니에 추가해, 실제 고객이 해당 제품을 이용할 수 없게 만듭니다. 이는 보다 복잡한 재고 사재기 공격의 첫 단계이기도 합니다. 스캘퍼를 제거하면 원하는 상품에 접속할 수 있는 고객이 만족하게 될 뿐만 아니라, 소비자가 원하는 상품을 확보한 후 장바구니에 제품을 추가할 때 업셀 기회가 발생해 매출이 더욱 증가할 수 있습니다.