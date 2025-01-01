X
금융 서비스 솔루션

진화하는 위협으로부터 데이터, 고객, 리소스를 보호하세요.

글로벌 금융 서비스 기관이 신뢰하는 믿을 수 있는 플랫폼

금융 서비스 업계는 사이버 공격으로 인해 다른 모든 업계를 합친 것보다 평균 50% 더 큰 비용을 지출합니다. Akamai는 글로벌 위협에 대한 실시간 가시성을 확보해 디바이스, 네트워크, 위치에 관계없이 인프라, 데이터, 애플리케이션을 안전하게 보호할 수 있도록 지원합니다.

금융 서비스 기관이 얻을 수 있는 장점

변화에 대한 신속한 적응

새로운 업계 트렌드에 적응해 안전하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공할 수 있는 플랫폼을 이용하세요.

가시성 확보

인프라, 애플리케이션, 사용자 전반에 대한 상황 인식과 가시성을 통해 복잡성을 해결하세요.

고객 서비스 향상

오늘날 고객이 기대하는 경험을 제공하면서 사기와 새로운 사이버 위협에 대응할 수 있는 가시성을 확보하세요.

금융 서비스 컴플라이언스

간편한 컴플라이언스

PCI DSS, Dora 그리고 SWIFT, ISO 20022와 같은 표준의 컴플라이언스를 더 쉽게, 적은 리소스로 유지하세요.

{industry} 업계 전반 보호

★ ★ ★ ★ ★

"Akamai Guardicore는 배포가 쉽고 매우 안전한 모니터링 툴입니다"

- 금융 기업 보안 관리자1

주요 솔루션

애플리케이션 보안

API 사용량 증가로 공격 표면이 확장되는 상황에도 앱과 API를 보호하세요.

제품

API Security

실시간 애널리틱스를 통해 API 활동을 발견, 모니터링, 감사해 위협 및 악용에 대응합니다.

제품 상세 정보 보기

App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

제품 상세 정보 보기

Prolexic

DDoS(분산 서비스 거부) 공격으로부터 인프라를 보호합니다.

제품 상세 정보 보기

Edge DNS

Akamai DNS는 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 DNS를 보호하는 동시에 고가용성과 성능을 보장합니다.

제품 상세 정보 보기

Client-Side Protection & Compliance

PCI 컴플라이언스를 지원하고 자바스크립트 공격으로부터 웹사이트를 보호합니다.

제품 상세 정보 보기

인프라를 보호하세요

온프레미스, 클라우드, 하이브리드 등 제로 트러스트를 통해 시스템을 보호하는 동시에 컴플라이언스와 리스크 관리를 간소화하세요.

제품

Akamai Guardicore Segmentation

세분화된 소프트웨어 정의 세그멘테이션을 적용해 유출을 탐지하고 랜섬웨어에 대한 보안을 강화합니다.

제품 상세 정보 보기

Akamai Hunt

매니지드 위협 헌팅 서비스로 가장 탐지하기 어려운 보안 리스크를 찾아 해결합니다.

제품 상세 정보 보기

Secure Internet Access Enterprise

멀웨어, 랜섬웨어, 피싱, 데이터 유출 공격을 선제적으로 탐지하고 차단합니다.

제품 상세 정보 보기

고객 보호

의심스러운 활동에 플래그를 지정하고, 고객 신뢰를 개선하고, 소중한 관계를 보호하세요.

제품

Akamai MFA

FIDO2 기반의 피싱 방지 멀티팩터 인증으로 직원 계정의 탈취를 방어합니다.

자세히 보기

Bot Manager

정교한 악성 봇은 탐지 및 방어하고 정상 봇은 허용하도록 설계된 최신 봇 관리 기능입니다.

제품 상세 정보 보기

평판 유지

가짜 웹사이트, 사이버 공격, 데이터 유출, 랜섬웨어, 피싱, 멀웨어, 스푸핑, 상표 불법 복제 시도를 탐지하고 차단하세요.

제품

궁금한 점이 있으신가요?

Akamai는 문제를 해결하는 솔루션을 제공합니다. 지금 Akamai의 전문가에게 문의해 맞춤형 아키텍처를 검토하세요.

신청해 주셔서 감사합니다!

Akamai 전문가가 곧 연락 드릴 예정입니다.

