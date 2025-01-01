금융 서비스 기관이 얻을 수 있는 장점
API 사용량 증가로 공격 표면이 확장되는 상황에도 앱과 API를 보호하세요.
온프레미스, 클라우드, 하이브리드 등 제로 트러스트를 통해 시스템을 보호하는 동시에 컴플라이언스와 리스크 관리를 간소화하세요.
의심스러운 활동에 플래그를 지정하고, 고객 신뢰를 개선하고, 소중한 관계를 보호하세요.
가짜 웹사이트, 사이버 공격, 데이터 유출, 랜섬웨어, 피싱, 멀웨어, 스푸핑, 상표 불법 복제 시도를 탐지하고 차단하세요.
Akamai는 문제를 해결하는 솔루션을 제공합니다. 지금 Akamai의 전문가에게 문의해 맞춤형 아키텍처를 검토하세요.
1GARTNER®는 등록 상표 및 서비스 마크이고, PEER INSIGHTS™는 Gartner, Inc. 및/또는 미국 내외에 있는 Gartner 계열사의 등록 상표입니다. 본 문서에서는 허가를 받아 사용되었습니다. All rights reserved. Gartner Peer Insights는 개별 최종 사용자의 경험에 따른 주관적인 견해를 담고 있으며 사실의 진술로서 해석되어서는 안 되고 Gartner나 그 계열사의 견해를 대표하지 않습니다. Gartner는 이 콘텐츠에 설명된 어떠한 벤더사, 제품, 서비스도 지지하지 않으며, 상품성이나 특정 목적에 대한 적합성에 대한 보증을 포함하여 본 콘텐츠의 정확성이나 완전성에 대해 명시적이거나 묵시적인 어떠한 보증도 하지 않습니다.