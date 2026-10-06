공공 기관이나 관할 지역에서 지원하는 시민의 수가 아무리 많더라도 애플리케이션과 데이터는 접근성, 가용성, 보안성, 응답성이 뛰어나야 합니다. Akamai의 클라우드 기반 솔루션은 시민과 더 가깝고 공격자와 멀리 떨어진 위치에 대민 서비스를 배치하고, 공공 기관이 증가하는 요구사항에 대응해 즉시 또는 점진적으로 서비스 규모를 확장할 수 있도록 지원합니다.