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Public Sector Solutions

공공 부문 솔루션

미션을 달성하고, 자산을 최신화하고, 사용자 경험을 최적화하세요.

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누군가와 이야기하는 군인의 이미지

온라인 정부 기관을 위한 강력한 지원과 보안

공공 부문에서 온라인으로 수행하는 모든 작업은 국가 안보 또는 데이터베이스 보안을 막론하고 매우 중요합니다. Akamai는 연방 민간 기관, 국방 및 정보 기관은 물론 주 정부, 지방 정부, 교육 기관의 요구사항에 부합하는 검증된 솔루션을 보유하고 있습니다. 당사는 공공 부문 전문가와 함께 연중무휴 24시간 지원을 제공합니다.

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공공 부문 성과를 최적화하는 강력한 솔루션

코어에서 엣지까지 안전한 운영

공공 기관에서 온라인으로 운영하는 모든 곳의 직원들을 보호하고, 데이터를 안전하게 지키며, 공격을 차단합니다.

접속 및 컴플라이언스 관리 최적화

무결성을 유지하고 규정 요구사항을 충족해야 하는 장소와 시기에 국한해 사용자에게 접속 권한을 부여합니다.

사용자에게 가까이 있는 애플리케이션 찾기

Akamai의 대규모 분산 클라우드 및 엣지 네트워크는 애플리케이션을 최종 사용자와 더 가까운 곳에 배치하므로 사용자 경험을 개선합니다.

연방 민간

공공 기관의 최신화 및 디지털화는 데이터와 애플리케이션의 보안을 유지하는 동시에 더 나은 사용자 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다.

고객 사례

미국 연방기관

Akamai의 어떤 지원 방식을 통해 이 연방기관이 클라우드로 전환하고, 데이터 및 조사 결과를 안전하게 유지하면서 접근성을 보장할 수 있게 되었는지 알아보세요.

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데이터 시트

위협이 고조된 환경에서 연방 네트워크의 보안 강화

제로 트러스트 아키텍처가 어떤 방식으로 공격자를 차단하고 컴플라이언스를 유지하는지 살펴보세요.

데이터 시트 읽기
웨비나

온라인 연방기관을 위한 강력한 지원과 보안

랜섬웨어 및 기타 위협으로부터 데이터를 보호하면서 원격 직원을 지원하고, 시민의 요구사항을 충족할 수 있는 방법을 살펴보세요.

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미 국방성

미션을 수행하는 모든 곳에서 미션 크리티컬 기능이 활성화되도록 보장합니다. Akamai의 글로벌 플랫폼은 사이버 위협으로부터 사용자를 보호하는 동시에 작업자와 더 가까운 곳에서 이러한 중요한 기능을 제공합니다. 당사의 전문가는 고객이 주요 자산을 최신화하고 강화할 수 있도록 지원합니다.

Akamai의 국방 및 인텔리전스 솔루션 자세히 알아보기
고객 사례

SAP National Security Services

SAP NS2가 Akamai와의 파트너십 체결로 어떻게 클라우드 리소스를 통합해 보안과 접근성을 모두 실현하게 되었는지 알아보세요.

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비디오

DoD Cloud Exchange: 제로 트러스트를 위한 확실한 방법

FedRAMP에 대해 자세히 살펴보고, 올바른 클라우드 보안 아키텍처를 구축하는 것이 목표가 아닌 여정인 이유를 알아보세요.

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솔루션 설명서

Akamai 엔터프라이즈 및 전술적(Tactical) ICAM 서비스

피싱 불가능한(Unphishable) 인증, FIDO2, 페더레이션 ID 및 기존 TOTP 지원을 통해 BYOD 및 GFE 기기에 SSO와 MFA를 적용하는 방법을 확인해 보세요.

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주 정부, 지방 정부, 교육 기관

공공 기관이나 관할 지역에서 지원하는 시민의 수가 아무리 많더라도 애플리케이션과 데이터는 접근성, 가용성, 보안성, 응답성이 뛰어나야 합니다. Akamai의 클라우드 기반 솔루션은 시민과 더 가깝고 공격자와 멀리 떨어진 위치에 대민 서비스를 배치하고, 공공 기관이 증가하는 요구사항에 대응해 즉시 또는 점진적으로 서비스 규모를 확장할 수 있도록 지원합니다.

고객 사례

로스앤젤레스시

로스앤젤레스시가 Akamai 솔루션을 사용해 어떻게 하나의 방화벽으로 40여 곳의 부서와 트래픽 증가율 1000%를 지원하는 확장형 보안을 구축할 수 있었는지 살펴보세요.

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리서치 보고서

2026년 API 보안 영향 연구

AI 가속으로 인해 전 세계 기업들이 API 공격 리스크에 더 크게 노출됨에 따라, API 보안 사고는 4년 만에 최고치로 급증한 반면 가시성은 급격히 떨어졌습니다.

보고서 다운로드
미션 브리핑

랜섬웨어 공격 건수 증가

랜섬웨어 공격은 점점 더 증가하고 있는 위협입니다. Akamai 및 정부 기관 전문가가 들려주는 리스크 완화 전략을 살펴보세요.

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고객 사례

고객 사례

Gemological Institute of America

Gemological Institute of America는 Akamai 솔루션을 활용해 글로벌 시장에 풍부한 리소스를 자신 있게 공유하고 있습니다.

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고객 사례

미 국방성

미국 국방부에서는 Akamai의 버그 바운티 프로그램을 활용한 취약점 테스트 과정에서 다양한 웹 사이트 전체의 보안 조치를 평가했습니다.

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DOTComm
고객 사례

Douglas Omaha Technology Commission

DOTComm은 Akamai Web Application Protector를 이용해 오탐과 수백 시간의 SSL 인증서 관리 시간을 없앴습니다.

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주요 솔루션

공공 기관의 중요한 자산 방어 및 보호

Akamai 솔루션은 공개 데이터와 애플리케이션을 가까운 곳에 보관하고 사이버 위협은 먼 곳에서 차단합니다.

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Akamai Guardicore Segmentation

세분화된 소프트웨어 정의 세그멘테이션을 적용해 유출을 탐지하고 랜섬웨어에 대한 보안을 강화합니다.

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Enterprise Application Access

네트워크 수준 접속을 방어하고 ID 및 맥락을 기반으로 세분화된 애플리케이션 접속을 제공합니다.

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App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

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Edge DNS

Akamai DNS는 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 DNS를 보호하는 동시에 고가용성과 성능을 보장합니다.

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Bot Manager

정교한 악성 봇은 탐지 및 방어하고 정상 봇은 허용하도록 설계된 최신 봇 관리 기능입니다.

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공공 기관의 환경 최신화 및 세그멘테이션

접근성과 가용성을 개선하는 클라우드 기반 솔루션으로 효율성을 높이세요.

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Akamai Guardicore Segmentation

세분화된 소프트웨어 정의 세그멘테이션을 적용해 유출을 탐지하고 랜섬웨어에 대한 보안을 강화합니다.

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Enterprise Application Access

네트워크 수준 접속을 방어하고 ID 및 맥락을 기반으로 세분화된 애플리케이션 접속을 제공합니다.

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Akamai MFA

FIDO2 기반의 피싱 방지 멀티팩터 인증으로 직원 계정의 탈취를 방어합니다.

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미션 크리티컬 기능을 활성화하고 안전하게 보호

업무를 운영하는 모든 위치의 코어 및 엣지에서 자산을 보호하세요.

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App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

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GovShield PDNS

멀웨어, 랜섬웨어, 피싱 및 DNS 데이터 유출과 같은 표적 공격을 선제적으로 탐지, 차단 및 방어하는 데 도움이 되는 빠르고 쉬운 캐리어급 보호 도메인 이름 시스템입니다.

자세히 알아보세요

사용자 경험 보호 및 개인 맞춤화

대규모 분산 클라우드 및 엣지 플랫폼에서 애플리케이션을 구축, 배포, 보호하세요.

백서 읽기
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App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

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EdgeWorkers

엣지에서 자바스크립트 기능을 실행해 사이트 성능을 최적화하고 웹 경험을 맞춤화합니다.

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EdgeKV

데이터 기반 EdgeWorkers 애플리케이션을 지원하는 분산형 키 값 저장소입니다.

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Akamai Cloud

컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 데이터베이스 및 컨테이너 관리 클라우드 서비스입니다.

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제로 트러스트 아키텍처 최신화 및 구축

Akamai 솔루션은 공개 데이터와 애플리케이션을 가까운 곳에 보관하고 사이버 위협은 먼 곳에서 차단합니다.

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Akamai Guardicore Segmentation

세분화된 소프트웨어 정의 세그멘테이션을 적용해 유출을 탐지하고 랜섬웨어에 대한 보안을 강화합니다.

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Secure Internet Access Enterprise

멀웨어, 랜섬웨어, 피싱, 데이터 유출 공격을 선제적으로 탐지하고 차단합니다.

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Enterprise Application Access

네트워크 수준 접속을 방어하고 ID 및 맥락을 기반으로 세분화된 애플리케이션 접속을 제공합니다.

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Akamai MFA

FIDO2 기반의 피싱 방지 멀티팩터 인증으로 직원 계정의 탈취를 방어합니다.

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추가 리소스

Can DDoS Attacks Be Stopped in Zero Seconds?
인포그래픽

DDoS 공격을 0초 안에 차단할 수 있을까요?

현재의 보안 벤더사는 얼마나 신속하게 대응하나요? 공격을 받았을 때 벤더사가 언제 대응을 시작하는지 정확히 알아야 합니다.

자세히 알아보기
Zero Trust: Not As Scary As It Sounds
블로그

제로 트러스트: 이름과 달리 매우 철저한 보안 접근 방식

제로 트러스트는 허용되는 시기와 장소에만 접속 권한을 부여함으로써 서버와 자산을 공격으로부터 보호합니다.

자세히 알아보기

더 자세히 알고 싶으신가요?

공공 부문은 온라인과 클라우드상에서 많은 어려움에 직면하고 있으며, Akamai는 이러한 난제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 특정 솔루션을 알아볼 준비가 되었거나, 답변이 필요한 질문이 있을 경우 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.

신청해 주셔서 감사합니다! Akamai 전문가가 곧 연락 드릴 예정입니다.