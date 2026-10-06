더 자세히 알고 싶으신가요?
공공 부문은 온라인과 클라우드상에서 많은 어려움에 직면하고 있으며, Akamai는 이러한 난제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 특정 솔루션을 알아볼 준비가 되었거나, 답변이 필요한 질문이 있을 경우 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.
미션을 달성하고, 자산을 최신화하고, 사용자 경험을 최적화하세요.
공공 부문에서 온라인으로 수행하는 모든 작업은 국가 안보 또는 데이터베이스 보안을 막론하고 매우 중요합니다. Akamai는 연방 민간 기관, 국방 및 정보 기관은 물론 주 정부, 지방 정부, 교육 기관의 요구사항에 부합하는 검증된 솔루션을 보유하고 있습니다. 당사는 공공 부문 전문가와 함께 연중무휴 24시간 지원을 제공합니다.
공공 기관의 최신화 및 디지털화는 데이터와 애플리케이션의 보안을 유지하는 동시에 더 나은 사용자 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다.
미션을 수행하는 모든 곳에서 미션 크리티컬 기능이 활성화되도록 보장합니다. Akamai의 글로벌 플랫폼은 사이버 위협으로부터 사용자를 보호하는 동시에 작업자와 더 가까운 곳에서 이러한 중요한 기능을 제공합니다. 당사의 전문가는 고객이 주요 자산을 최신화하고 강화할 수 있도록 지원합니다.
공공 기관이나 관할 지역에서 지원하는 시민의 수가 아무리 많더라도 애플리케이션과 데이터는 접근성, 가용성, 보안성, 응답성이 뛰어나야 합니다. Akamai의 클라우드 기반 솔루션은 시민과 더 가깝고 공격자와 멀리 떨어진 위치에 대민 서비스를 배치하고, 공공 기관이 증가하는 요구사항에 대응해 즉시 또는 점진적으로 서비스 규모를 확장할 수 있도록 지원합니다.
공공 부문은 온라인과 클라우드상에서 많은 어려움에 직면하고 있으며, Akamai는 이러한 난제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 특정 솔루션을 알아볼 준비가 되었거나, 답변이 필요한 질문이 있을 경우 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.