DevOps 팀 지원
운영을 간소화하는 웹 기반 툴과 API를 통해 콘텐츠의 몰입도를 높이고 콘텐츠를 최신 상태로 유지합니다. 조기 테스트 및 검증, 모니터링, 실시간 가시성, 엣지의 개발자 친화적인 로직을 지원하는 프로그래밍 가능하고 자동화된 반복 가능한 인터페이스를 통해 Ion을 기존 개발자 워크플로우의 일부로 통합할 수 있습니다.
성능을 지능적으로 실시간 판단하는 전송, 가속, 최적화 기술을 통해 모든 OS와 디바이스에서 우수한 사용자 경험을 제공합니다. Ion은 혼합 인프라 전반에서 원활하게 작동하며 오리진 시스템의 부하를 분산해 복잡성을 간소화합니다. Akamai의 SLA를 기반으로 빠르고 안전하며 고가용성의 성능을 제공합니다.
Ion으로 해결할 수 있는 몇 가지 일반적인 비즈니스 사례를 공유합니다.
사용자가 선택한 디바이스, 네트워크, 운영 체제, 브라우저에 최적화된 빠르고 풍부한 경험을 일관되게 제공합니다. 사용자가 원하는 옴니채널 경험을 방해하는 일반적인 문제를 극복합니다.
복잡한 전송 최적화 및 지역별 전송 방식을 구축하는 대신 Akamai Cloud의 확장성을 활용해 인프라의 부하 부산을 극대화하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
콘텐츠가 안전하게 전송되도록 합니다. Ion은 매니지드 인증서(SAN, 와일드카드, EV SAN) 및 고객이 업로드한 써드파티 인증서를 지원하고, 중앙 집중식 인증으로 자산을 보호하는 접속 제어, IP, 헤더, 인증을 통한 콘텐츠 접속, 지역별 전송 옵션을 제공하는 클라우드 기반의 PCI DSS 컴플라이언스 네트워크를 갖추고 있습니다.
웹 프런트엔드는 임베디드 오브젝트 가져오기, 스타일시트 구문 분석, 자바스크립트 실행 등 브라우저가 페이지를 구성하기 위해 수행하는 모든 작업을 포함합니다. 최종 사용자가 특정 페이지를 기다리는 대부분의 시간은 프런트엔드에서 소비되기 때문에 프런트엔드 성능을 최적화하면 웹사이트의 전반적인 성능이 크게 개선될 수 있습니다.
Ion은 웹 애플리케이션에 대한 정교한 분석은 물론 브라우저, 디바이스 종류, 네트워크 속도, 써드파티 서비스 사용 등 최종 사용자의 환경과 관련된 실시간 조건을 기반으로 최적화를 적용합니다. 그런 다음 다양한 요청 감소, 페이로드 최소화, 렌더링 가속을 적용해 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.
Ion이 제공하는 성능 개선 효과는 사이트마다, 페이지마다, 심지어 요청에 사용되는 브라우저나 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다. 그렇기 때문에 Akamai는 가속, 프리페칭, 요청 감소, 페이로드 감소, 렌더링 최적화로 구성된 성능에 대한 레이어 기반의 접근 방식을 권장합니다. 이런 기술 간 통합이 이미 포함되어 지원되기 때문에 단일 벤더사가 이러한 최적화를 제공하는 것이 유리합니다.
예. Ion은 써드파티 서비스 및 콘텐츠의 실행 시퀀스와 순서를 수정해 성능 저하로 인한 부정적인 영향을 방지함으로써 써드파티 서비스 및 콘텐츠의 실행을 지원할 수 있습니다. 이는 일반적으로 비동기 자바스크립트 호출을 사용하고 자바스크립트 실행을 온로드 이벤트 이후까지 연기해 써드파티가 사용자 경험에 미치는 부정적인 영향을 방어하는 방식으로 이루어집니다.
Ion에는 실시간 네트워크 상태에 따라 모바일 디바이스로 전송되는 JPEG 이미지의 압축 수준을 변경할 수 있는 Adaptive Image Compression이라는 기능이 있어, 네트워크 상태가 좋지 않은 경우에도 모바일 페이지를 훨씬 빠르게 로드할 수 있습니다. Adaptive Image Compression은 관련 데이터량을 줄이고 모바일 성능을 개선하기 위해 압축률이 높은 이미지 버전을 언제 어떻게 전송할지 결정할 수 있는 설정 옵션을 제공합니다. 반대로 네트워크 상태가 충분하면 Adaptive Image Compression은 압축률이 낮은 이미지를 제공합니다. 결과적으로 네트워크의 실시간 상태에 지능적으로 반응해 최적화되고 개선된 모바일 경험을 제공할 수 있습니다.
모바일 네트워크의 특성으로 인해 Ion은 모바일 전송 시 상당한 성능상의 장점을 제공할 수 있습니다. 모바일 네트워크의 소위 ‘라스트 마일’에서는 네트워크 지연과 패킷 손실이 발생하기 쉬우며, 이로 인해 데이터 재전송이 발생하고 응답성이 저하되어 사용자 경험에 부정적인 영향을 미칩니다. 프로토콜 간 데이터 협상 횟수가 적고 데이터 페이로드가 적을수록 모바일 사용자에게 더 큰 성능상의 장점을 제공합니다. Ion은 이런 장점을 제공하도록 특별히 구축되었기 때문에 이와 같은 사용 사례에 매우 적합합니다.
Ion의 구체적인 성능 최적화를 측정하는 데 도움이 되도록 Ion을 Akamai mPulse RUM(Real User Monitoring)과 통합하는 방식을 선택할 수 있습니다. mPulse는 최종 사용자 브라우저가 웹사이트를 로드할 때 성능 정보를 수집합니다. 최종 사용자 경험 모니터링 또는 실제 경험 모니터링이라고도 하는 실제 사용자 모니터링은 웹사이트와 사용자의 상호 작용을 기록하는 수동 웹 모니터링 기술입니다. 웹사이트 운영자는 웹사이트와 실제 사용자의 상호 작용을 모니터링해 사용자가 오류 없이 신속하게 서비스를 제공받고 있는지, 그렇지 않은 경우 비즈니스 프로세스의 어느 부분이 경험에 영향을 미치는지 파악할 수 있습니다.
Ion에는 디바이스 특성화라는 기능이 있어, 기업이 최종 사용자의 디바이스 기능에 따라 사이트 방문자에게 전달되는 특정 웹 경험에 대해 실시간으로 결정을 내릴 수 있습니다. Akamai Cloud는 브라우저의 사용자 에이전트에서 추출한 정보를 바탕으로 화면 크기, 위치 기반 서비스를 위한 GPS, 자바스크립트 지원 여부 등 요청 디바이스의 다양한 특성을 해독할 수 있습니다. 그러면 이러한 특성이 사용자 요청의 일부로 제공되기 때문에 기업이 특정 요청에 응답하는 방법에 대해 지능적인 결정을 내릴 수 있습니다. 중요한 점은 다양한 디바이스 특성에 기반한 구체적인 캐싱 룰을 활용해 모바일 사용자가 가장 유용한 엣지에서 더 많은 인프라를 사용하도록 할 수 있다는 것입니다. 각 카테고리의 디바이스에 전송되는 페이지를 고유하게 만들어 사용자 경험을 개선하고, 페이지의 무게를 줄여 페이지 전송에 필요한 시간을 단축할 수 있습니다.
