Ion에는 디바이스 특성화라는 기능이 있어, 기업이 최종 사용자의 디바이스 기능에 따라 사이트 방문자에게 전달되는 특정 웹 경험에 대해 실시간으로 결정을 내릴 수 있습니다. Akamai Cloud는 브라우저의 사용자 에이전트에서 추출한 정보를 바탕으로 화면 크기, 위치 기반 서비스를 위한 GPS, 자바스크립트 지원 여부 등 요청 디바이스의 다양한 특성을 해독할 수 있습니다. 그러면 이러한 특성이 사용자 요청의 일부로 제공되기 때문에 기업이 특정 요청에 응답하는 방법에 대해 지능적인 결정을 내릴 수 있습니다. 중요한 점은 다양한 디바이스 특성에 기반한 구체적인 캐싱 룰을 활용해 모바일 사용자가 가장 유용한 엣지에서 더 많은 인프라를 사용하도록 할 수 있다는 것입니다. 각 카테고리의 디바이스에 전송되는 페이지를 고유하게 만들어 사용자 경험을 개선하고, 페이지의 무게를 줄여 페이지 전송에 필요한 시간을 단축할 수 있습니다.