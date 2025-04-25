Akamai의 데이터 보호
Akamai는 빠르고 지능적이며 안전한 디지털 경험 제공 분야에서 신뢰를 받고 있는 선도적 기업입니다. Akamai가 개인정보를 처리하는 방식은 이러한 신뢰를 이루는 데 중요한 역할을 합니다. Akamai는 고객 및 고객사의 최종 사용자, 임직원, 온라인 사용자의 개인정보를 보호하기 위해 최선을 다합니다. 또한 미주 지역, 유럽, 아시아의 데이터 보호법을 비롯해 사업을 영위하는 모든 국가에서 적용되는 법령 및 규정을 준수합니다.
Akamai 데이터 보호 및 개인정보 보호 프로그램은 Akamai에서 처리하는 개인정보를 글로벌 개인정보 보호 원칙에 따라 보호합니다. 이 중요한 업무는 Akamai의 CDPO(최고 개인정보 보호 책임자)가 이끄는 글로벌 데이터 보호 사무소에서 담당하고 있습니다.
리소스
일반
Akamai 개인 정보 취급 방침. 자세히 알아보세요.
Akamai의 인공 지능.
AI(Artificial intelligence)는 온라인 라이프를 지원하고 보호하는 Akamai의 사명을 달성하기 위한 강력한 툴이 될 수 있습니다. Akamai는 비즈니스 운영에 AI를 적용함으로써 신뢰를 극대화하고 피해를 최소화하기 위해 노력할 것입니다. 이를 위해 Akamai는 AI 툴의 사용과 개발을 위한 윤리적이고 책임감 있는 AI 원칙을 마련했습니다. 자세히 알아보세요.
Akamai 데이터 보호 및 개인정보 보호 프로그램. 자세히 알아보세요.
Akamai Technologies, Inc. 데이터 개인정보 보호 프레임워크 방침. 자세히 알아보세요.
고객 및 파트너
Akamai 데이터 처리 계약 - 고객용
이 계약은 고객을 위한 Akamai의 이용약관을 보완하고 수정합니다. 지금 다운로드하세요.
Akamai 데이터 처리 계약 - 파트너용
이 계약은 Akamai와 파트너 간의 채널 계약을 보완하고 수정합니다. 지금 다운로드하세요.
Akamai에서 서버를 유지 관리하는 국가
이 문서에는 Akamai에서 서버를 유지 관리하는 국가와 Akamai 서버를 소유하고 있는 자회사가 나열되어 있습니다. 자세히 알아보세요.
Akamai의 서비스 프로비저닝용 서브 프로세서. 자세히 알아보세요.
HIPAA 및 HITECH 법 컴플라이언스 방침. 자세히 알아보세요.
Akamai의 개인 데이터 처리 활동 개요. 자세히 알아보세요.
Akamai의 국가 간 데이터 전송. 자세히 알아보세요.
개인정보 보호를 위한 기술 및 기업적 조치
이 개요는 Akamai가 서비스 제공 시 처리하는 개인정보를 보호하기 위해 마련한 기술적이며 기업적인 조치에 대해 요약하여 서술합니다.
전송, 엔터프라이즈 보안 및 애플리케이션 보안 서비스를 위한 기술 및 기업적 조치. 자세히 알아보세요.
Guardicore 보안 플랫폼용 기술 및 기업적 조치. 자세히 알아보세요.
Secure Internet Access 모바일 서비스를 위한 기업적 조치. 자세히 알아보세요.
Noname API Security 서비스를 위한 기술 및 기업적 조치. 자세히 알아보세요.
Akamai 서비스 개인정보 보호 개요
Bot Manager Premier 및 Page Integrity Manager. 자세히 알아보세요.
mPulse. 자세히 알아보세요.
벤더사
Akamai 데이터 처리 계약 - 벤더사용
이 계약은 Akamai와 벤더사 간의 포괄적 협력 계약 및/또는 구매 약관을 보완하고 수정합니다. 지금 다운로드하세요.
Akamai 벤더사를 위한 데이터 보호 RoE(Rules of Engagement). 자세히 알아보세요.