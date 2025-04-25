Akamai는 빠르고 지능적이며 안전한 디지털 경험 제공 분야에서 신뢰를 받고 있는 선도적 기업입니다. Akamai가 개인정보를 처리하는 방식은 이러한 신뢰를 이루는 데 중요한 역할을 합니다. Akamai는 고객 및 고객사의 최종 사용자, 임직원, 온라인 사용자의 개인정보를 보호하기 위해 최선을 다합니다. 또한 미주 지역, 유럽, 아시아의 데이터 보호법을 비롯해 사업을 영위하는 모든 국가에서 적용되는 법령 및 규정을 준수합니다.

Akamai 데이터 보호 및 개인정보 보호 프로그램은 Akamai에서 처리하는 개인정보를 글로벌 개인정보 보호 원칙에 따라 보호합니다. 이 중요한 업무는 Akamai의 CDPO(최고 개인정보 보호 책임자)가 이끄는 글로벌 데이터 보호 사무소에서 담당하고 있습니다.