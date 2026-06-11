API Acceleration

API Acceleration은 개발자가 API 기능을 개선할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다.
- 온디맨드 방식으로 확장: 엣지에서 선호하는 용량을 사용해 엔드포인트를 피크에 맞게 손쉽게 확장할 수 있습니다.
- 높은 신뢰성: 엣지의 특수 하드웨어를 활용해 높은 CPU 트래픽에 대한 API 응답 오류를 줄입니다.
- API 응답 캐싱: REST 및 GraphQL API를 위한 최신 캐싱 로직을 통해 오리진의 부하를 분산합니다.
- 인증: JWT 유효성 검사를 사용해 엣지에서 요청 권한을 부여합니다.
- CI/CD 통합: 모든 용도의 API와 Akamai CLI를 통해 Akamai 개발을 기존 DevOps 워크플로와 원활하게 통합합니다.
- 서버리스 컴퓨팅: 신속한 전송을 위해 엣지에서 직접 사전 설정된 개방형 컴퓨팅을 사용합니다.
- 초기 단계 테스트: 개발자가 조기에 코드를 검증할 수 있도록 테스트를 왼쪽으로 이동합니다.
- 빠른 제거 및 메타데이터 활성화: 신속한 콘텐츠 및 설정 변경