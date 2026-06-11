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Akamai, LayerX 인수로 모든 브라우저에서 AI 사용 제어 강화. 자세한 정보
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API Acceleration

API 성능과 가용성을 최적화하고 사용자 경험을 향상합니다.

무료 체험

API 관리 능력 향상

경로 최적화, 응답 캐싱, 확장 가능한 인증을 통해 일관되고 안전한 API 경험을 제공합니다. API Acceleration은 트래픽이 급증하는 피크 이벤트 중 성능을 향상시키고, 오리진 부하를 줄이며, 100% 가동 시간 SLA를 통해 클라우드 인프라 비용을 예측 가능하게 유지합니다. 또한, 서버리스 기능과 IP 기반 접속 제어를 통해 개발 과정을 간소화하고 오리진 인프라를 보호합니다.

제품 설명서 확인하기

대규모 API 성능 가속

엣지에서의 API 성능 개선

인텔리전트 라우팅과 빠른 API 응답을 통해 매우 안정적인 디지털 경험을 제공합니다.

수요 급증에 맞춰 즉각적으로 확장

엣지에서 선호하는 용량을 사용해 엔드포인트를 손쉽게 확장합니다.

API 보안 강화 및 편리한 접속 관리

API 엔드포인트를 보호합니다. 오리진에서 엣지로 인증 위치를 전환합니다.

API Acceleration의 작동 방식

부하 분산

API Acceleration은 오리진 인프라에서 엣지로 요청을 부하 분산합니다.

전송

캐시된 응답과 동적 콘텐츠가 가까운 엣지 서버나 최적의 경로를 통해 사용자에게 라우팅됩니다.

보안

확장 가능한 오리진 보호와 단일 온보딩 워크플로를 통해 API를 안전하게 보호합니다.

보호

장애가 발생하면 API Acceleration은 다른 오리진으로 전환해 가용성을 보장합니다.

기능

  • 더 빠른 응답을 위해 오리진 인프라에서 API 요청을 분산하고 라우팅합니다.

  • 응답을 암호화하고 인증을 오리진 인프라에서 멀리 이동시켜 API를 보호합니다.

  • REST 및 GraphQL을 위한 인텔리전트 캐싱 로직을 통해 인프라 비용을 관리합니다.

  • 개발팀에 인증, API 오케스트레이션 등 서버리스 기능을 제공하세요

  • 100% 가용성 SLA: 트래픽이 최고 수준에 도달하는 상황에서도 API의 가용성을 극대화하세요

  • 주요 API 성능 지표, 규모, 트렌드에 대한 실시간 인사이트를 확인하세요

자주 묻는 질문(FAQ)

API 가속은 API 및 웹 API의 속도, 안정성, 가용성을 높이는 프로세스를 말합니다. API는 매우 다양한 애플리케이션에서 사용되기 때문에 응답 처리에 지연이 발생하면 심각한 지연이나 성능 문제가 발생해 사용자 경험이 저하될 수 있습니다. API 가속 전략과 기술은 성능과 가용성을 높이고 더 빠르고 더 나은 온라인 사용자 경험을 제공하도록 설계되었습니다.

API Acceleration은 XML, JSON과 기타 소규모 트랜잭션 및 프로그래밍 방식의 트래픽 유형에서 작동합니다.

API Acceleration은 개발자가 API 기능을 개선할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다.

  • 온디맨드 방식으로 확장: 엣지에서 선호하는 용량을 사용해 엔드포인트를 피크에 맞게 손쉽게 확장할 수 있습니다.
  • 높은 신뢰성: 엣지의 특수 하드웨어를 활용해 높은 CPU 트래픽에 대한 API 응답 오류를 줄입니다.
  • API 응답 캐싱: REST 및 GraphQL API를 위한 최신 캐싱 로직을 통해 오리진의 부하를 분산합니다.
  • 인증: JWT 유효성 검사를 사용해 엣지에서 요청 권한을 부여합니다.
  • CI/CD 통합: 모든 용도의 API와 Akamai CLI를 통해 Akamai 개발을 기존 DevOps 워크플로와 원활하게 통합합니다.
  • 서버리스 컴퓨팅: 신속한 전송을 위해 엣지에서 직접 사전 설정된 개방형 컴퓨팅을 사용합니다.
  • 초기 단계 테스트: 개발자가 조기에 코드를 검증할 수 있도록 테스트를 왼쪽으로 이동합니다.
  • 빠른 제거 및 메타데이터 활성화: 신속한 콘텐츠 및 설정 변경

API Acceleration은 다음과 같은 애플리케이션에 유용합니다.

  • 퍼블릭 API와 같이 사용자가 고도로 분산된 경우
  • 요청량이 많은 캐시할 수 없는 동적 콘텐츠
  • 이그레스보다 인그레스가 더 많은 텔레메트리나 비콘 같은 비대칭 트래픽 흐름
  • 채팅, 게임, 소셜 미디어 등 앱과 오리진 간의 양방향 통신
  • 수요가 집중된 위치에서 발생하는 B2B 데이터 피드(경우에 따라 서버 대 서버)
  • 게이트 드롭 이벤트, 베팅 애플리케이션, 온라인 경매 등 요청 급증을 유발하는 트래픽 폭주

리소스

Harper와 Akamai Cloud 함께 배포

더 빠른 API 성능과 탁월한 사용자 경험을 위해 HarperDB와 Akamai Cloud를 함께 배포하는 방법을 알아보세요.

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검은 테 안경을 쓴 사람의 얼굴에 컴퓨터 화면의 빛이 비치는 모습

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