API Acceleration

API 가속은 API 및 웹 API의 속도, 안정성, 가용성을 높이는 프로세스를 말합니다. API는 매우 다양한 애플리케이션에서 사용되기 때문에 응답 처리에 지연이 발생하면 심각한 지연이나 성능 문제가 발생해 사용자 경험이 저하될 수 있습니다. API 가속 전략과 기술은 성능과 가용성을 높이고 더 빠르고 더 나은 온라인 사용자 경험을 제공하도록 설계되었습니다.