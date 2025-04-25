X
DDoS 차단: 레퍼런스 아키텍처

가장 정교한 대규모 DDoS 공격에 대응하기 위해 설계된 빠르고 효과적인 보호 기능으로 Akamai가 DDoS 공격 위험을 어떻게 방어하는지 알아보세요.