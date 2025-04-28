X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Accesso
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete sotto attacco?
Accesso
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

Protezione contro gli attacchi DDoS: architettura di riferimento

Scoprite in che modo Akamai mitiga il rischio di attacchi di tipo DDoS con una protezione rapida ed efficace, concepita per contrastare i più imponenti e sofisticati attacchi DDoS.