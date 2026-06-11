Découvrez comment la solution Account Protector d'Akamai répond à ces besoins spécifiques.
Misez sur des outils de détection avancés pour lutter contre l'usurpation de comptes
Account Protector est une solution de sécurité conçue pour protéger contre les usurpations de comptes tout au long du cycle de vie d'un compte, en utilisant l'apprentissage automatique et un riche ensemble d'indicateurs de risque et de confiance pour déterminer la légitimité d'une demande d'utilisateur.
La confiance est essentielle. Protégez vos clients contre les usurpations de comptes.
Comment fonctionne Account Protector ?
Fonctionnalités
- Reconnaît les utilisateurs légitimes à partir de profils utilisateur détaillés (terminaux, réseaux, localisations, heures d'activité)
- Atténue les événements à haut risque en temps réel grâce à des actions de réponse avancées en bordure de l'Internet
- Identifie les risques tout au long du cycle de vie du compte
- Détecte les anomalies à la première interaction avec le compte en se basant sur le profil comportemental de l'ensemble de la population d'utilisateurs
- Les détections sophistiquées de bots captent et atténuent les bots malveillants dès la première interaction
- Fournit des informations par l'intermédiaire d'outils SIEM et d'enquête sur les fraudes
- Évalue la réputation de la source en fonction des activités malveillantes passées observées chez tous les clients d'Akamai
- Établissement d'un score de risque en temps réel
- Réglage propre à votre organisation
Cas d'utilisation d'Account Protector
Fraude liée à l'ouverture de comptes
Fraude liée à l'ouverture de comptes
Assurez-vous que l'ouverture d'un nouveau compte est l'œuvre d'un utilisateur légitime et non celle d'un fraudeur qui utilise des identifiants qu'il a volés ou fabriqués. Cette garantie vous permettra de développer votre activité digitale, tout en réduisant le coût et la frustration liés à l'usurpation de comptes.
Piratage de compte
Piratage de compte
Avec Account Protector, protégez vos comptes clients contre le vol et les lourdes conséquences d'un piratage de compte. La solution est capable de reconnaître les utilisateurs légitimes et d'écarter les fraudeurs, ce qui garantit aux utilisateurs légitimes une expérience client exceptionnelle.
Attaques de bots malveillants sophistiqués
Attaques de bots malveillants sophistiqués
Sécurisez les comptes utilisateurs contre le credential stuffing, la manipulation des stocks et d'autres attaques automatisées souvent lancées conjointement à une usurpation ou un piratage de compte visant à dérober des produits de valeur, de l'argent ou d'autres actifs précieux.
Foire aux questions (FAQ)
Account Protector s'appuie sur un ensemble d'indicateurs divers (utilisateurs, terminaux, adresses IP, réseaux, bots et réputation) pour établir un score de risque utilisateur pour chaque UUID. Il est capable de comprendre que les utilisateurs peuvent avoir plusieurs navigateurs, terminaux et localisations, tout en obtenant un score efficace.
Account Protector utilise l'effet global du réseau pour examiner l'historique accumulé d'une entité parmi tous les clients d'Akamai Account Protector afin d'identifier les indicateurs de confiance et d'attribuer un score de risque précis à chaque connexion d'utilisateur, même si cet utilisateur visite un site pour la première fois. La solution utilise de nombreux attributs pour créer des scores de risque ; elle évalue le comportement normal pour l'ensemble de la population d'utilisateurs de l'entreprise et identifie les adresses IP assimilées à des profils qui tentent de toute évidence de se connecter de façon abusive. Account Protector apporte à votre entreprise une réelle valeur ajoutée, même si vos utilisateurs visitent un site pour la première fois ou si leurs visites sont peu fréquentes.
Account Protector utilise un modèle adaptatif qui comprend rapidement si un utilisateur a l'habitude de voyager. Notre modèle de risque évalue le comportement de l'ensemble de la population d'utilisateurs. Si toute la population d'utilisateurs voyage fréquemment (dans le cas des clients de compagnies aériennes, par exemple), le modèle de risque s'adapte en conséquence. Les attributs examinés sont si divers que le simple fait de voyager n'aura jamais pour effet d'augmenter automatiquement le score de risque. De même, le score n'est pas influencé par une mise à jour du navigateur.
Account Protector offre une visibilité sur les navigateurs, le système d'exploitation, leur nombre de connexions, leur localisation, etc., afin de vous aider à prendre des décisions intelligentes.
Oui, grâce au connecteur d'intégration Akamai SIEM, vous pouvez transmettre les informations utilisateur à votre système SIEM pour obtenir des informations plus approfondies sur les attaques par usurpation de comptes.
Oui, Account Protector est conforme au RGPD.
Account Protector intègre toutes les fonctionnalités d'Akamai Bot Manager. Sa technologie anti-bot utilise des modèles et des techniques d'IA et d'apprentissage automatique pour détecter et atténuer le trafic des bots en fonction de l'analyse du comportement des utilisateurs/de la télémétrie, de l'empreinte du navigateur, de la détection des anomalies HTTP, de la détection automatisée des navigateurs, des taux de requêtes élevés, etc. Elle peut décider, par exemple, d'augmenter le score de risque parce que vous vous identifiez comme un bot.
Les clients d'Akamai ne peuvent se permettre de subir de la latence, c'est pourquoi nous tenons compte de ce paramètre dès la conception de nos produits. Leur réussite en dépend. Comme pour tous les autres produits d'Akamai, l'efficacité d'Account Protector n'est plus à prouver et son influence sur les performances de vos applications et de vos sites cherche à rester discrète pour les utilisateurs.
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Gartner, Voice of the Customer for Online Fraud Detection, Peer Contributors, 11 août 2025.