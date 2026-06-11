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Account Protector

Bloquez les fraudeurs et préservez la confiance en vous protégeant contre l'usurpation  de comptes

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Misez sur des outils de détection avancés pour lutter contre l'usurpation de comptes

Account Protector est une solution de sécurité conçue pour protéger contre les usurpations de comptes tout au long du cycle de vie d'un compte, en utilisant l'apprentissage automatique et un riche ensemble d'indicateurs de risque et de confiance pour déterminer la légitimité d'une demande d'utilisateur.

Lire la fiche produit

La confiance est essentielle. Protégez vos clients contre les usurpations de comptes.

Évitez les conséquences douloureuses liées à l'usurpation de comptes

Protégez votre réputation et votre budget. Réduisez les pertes financières liées au problème de fraude ou de vol de comptes.

Sécurisez l'intégralité du cycle de vie des comptes

Protégez-vous contre les usurpations, que ce soit lors de la création d'un compte, de la réinitialisation du mot de passe, de la connexion ou de l'activité post-connexion.

Découvrez ce que vous ne connaissez pas grâce à une visibilité inégalée sur le Web

Évitez les tâches fastidieuses liées à la gestion des alertes sans réduire votre seuil de sécurité.

Comment fonctionne Account Protector ?

Détection

Le risque utilisateur est détecté par des anomalies dans le comportement de l'utilisateur, elles-mêmes déterminées à partir de profils et d'indicateurs de risque spécifiques.

Évaluation

L'authenticité des demandes est évaluée en temps réel et un score de risque utilisateur est établi.

Réaction

Les actions personnalisées de blocage, d'alerte et d'autorisation sont exécutées en fonction de la valeur de risque utilisateur.

Mise à jour

Les demandes légitimes sont incorporées dans le profilage du comportement des utilisateurs afin d'appuyer les futures évaluations.

Brisez la chaîne d'attaque d'un piratage de compte

Que se passe-t-il lorsqu'un hacker tente de dérober les comptes de vos clients ? Voici une analyse visuelle. Découvrez comment vous défendre à chaque étape.

Consulter le résumé graphique

Fonctionnalités

  • Reconnaît les utilisateurs légitimes à partir de profils utilisateur détaillés (terminaux, réseaux, localisations, heures d'activité)
  • Atténue les événements à haut risque en temps réel grâce à des actions de réponse avancées en bordure de l'Internet
  • Identifie les risques tout au long du cycle de vie du compte
  • Détecte les anomalies à la première interaction avec le compte en se basant sur le profil comportemental de l'ensemble de la population d'utilisateurs
  • Les détections sophistiquées de bots captent et atténuent les bots malveillants dès la première interaction
  • Fournit des informations par l'intermédiaire d'outils SIEM et d'enquête sur les fraudes
  • Évalue la réputation de la source en fonction des activités malveillantes passées observées chez tous les clients d'Akamai
  • Établissement d'un score de risque en temps réel
  • Réglage propre à votre organisation

Cas d'utilisation d'Account Protector

Découvrez comment la solution Account Protector d'Akamai répond à ces besoins spécifiques.

Fraude liée à l'ouverture de comptes

Fraude liée à l'ouverture de comptes

Assurez-vous que l'ouverture d'un nouveau compte est l'œuvre d'un utilisateur légitime et non celle d'un fraudeur qui utilise des identifiants qu'il a volés ou fabriqués. Cette garantie vous permettra de développer votre activité digitale, tout en réduisant le coût et la frustration liés à l'usurpation de comptes.

Piratage de compte

Piratage de compte

Avec Account Protector, protégez vos comptes clients contre le vol et les lourdes conséquences d'un piratage de compte. La solution est capable de reconnaître les utilisateurs légitimes et d'écarter les fraudeurs, ce qui garantit aux utilisateurs légitimes une expérience client exceptionnelle.

Attaques de bots malveillants sophistiqués

Attaques de bots malveillants sophistiqués

Sécurisez les comptes utilisateurs contre le credential stuffing, la manipulation des stocks et d'autres attaques automatisées souvent lancées conjointement à une usurpation ou un piratage de compte visant à dérober des produits de valeur, de l'argent ou d'autres actifs précieux.

Foire aux questions (FAQ)

Account Protector s'appuie sur un ensemble d'indicateurs divers (utilisateurs, terminaux, adresses IP, réseaux, bots et réputation) pour établir un score de risque utilisateur pour chaque UUID. Il est capable de comprendre que les utilisateurs peuvent avoir plusieurs navigateurs, terminaux et localisations, tout en obtenant un score efficace.

Account Protector utilise l'effet global du réseau pour examiner l'historique accumulé d'une entité parmi tous les clients d'Akamai Account Protector afin d'identifier les indicateurs de confiance et d'attribuer un score de risque précis à chaque connexion d'utilisateur, même si cet utilisateur visite un site pour la première fois. La solution utilise de nombreux attributs pour créer des scores de risque ; elle évalue le comportement normal pour l'ensemble de la population d'utilisateurs de l'entreprise et identifie les adresses IP assimilées à des profils qui tentent de toute évidence de se connecter de façon abusive. Account Protector apporte à votre entreprise une réelle valeur ajoutée, même si vos utilisateurs visitent un site pour la première fois ou si leurs visites sont peu fréquentes.

Account Protector utilise un modèle adaptatif qui comprend rapidement si un utilisateur a l'habitude de voyager. Notre modèle de risque évalue le comportement de l'ensemble de la population d'utilisateurs. Si toute la population d'utilisateurs voyage fréquemment (dans le cas des clients de compagnies aériennes, par exemple), le modèle de risque s'adapte en conséquence. Les attributs examinés sont si divers que le simple fait de voyager n'aura jamais pour effet d'augmenter automatiquement le score de risque. De même, le score n'est pas influencé par une mise à jour du navigateur.

Account Protector offre une visibilité sur les navigateurs, le système d'exploitation, leur nombre de connexions, leur localisation, etc., afin de vous aider à prendre des décisions intelligentes.

Oui, grâce au connecteur d'intégration Akamai SIEM, vous pouvez transmettre les informations utilisateur à votre système SIEM pour obtenir des informations plus approfondies sur les attaques par usurpation de comptes.

Oui, Account Protector est conforme au RGPD.

Account Protector intègre toutes les fonctionnalités d'Akamai Bot Manager. Sa technologie anti-bot utilise des modèles et des techniques d'IA et d'apprentissage automatique pour détecter et atténuer le trafic des bots en fonction de l'analyse du comportement des utilisateurs/de la télémétrie, de l'empreinte du navigateur, de la détection des anomalies HTTP, de la détection automatisée des navigateurs, des taux de requêtes élevés, etc. Elle peut décider, par exemple, d'augmenter le score de risque parce que vous vous identifiez comme un bot.

Les clients d'Akamai ne peuvent se permettre de subir de la latence, c'est pourquoi nous tenons compte de ce paramètre dès la conception de nos produits. Leur réussite en dépend. Comme pour tous les autres produits d'Akamai, l'efficacité d'Account Protector n'est plus à prouver et son influence sur les performances de vos applications et de vos sites cherche à rester discrète pour les utilisateurs.

Une personne aux lunettes noires est représentée avec le visage éclairé par la lumière d'un écran d'ordinateur

Vous avez des questions ?

Notre raison de vivre : résoudre les problèmes. Contactez-nous, même si vous n'êtes pas sûr de la prochaine étape à franchir. L'un de nos experts vous contactera aujourd'hui.

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Gartner, Voice of the Customer for Online Fraud Detection, Peer Contributors, 11 août 2025.