Erfahren Sie, wie der Akamai Account Protector diese speziellen Anforderungen erfüllt
Verhindern Sie Kontomissbrauch mit fortschrittlichen Erkennungsfunktionen
Account Protector ist eine Sicherheitslösung, die während des gesamten Lebenszyklus eines Kontos vor Kontomissbrauch schützen soll. Sie greift auf maschinelles Lernen und einen umfangreichen Datensatz mit Risiko- und Vertrauensindikatoren zurück, um die Rechtmäßigkeit einer Nutzeranfrage zu prüfen.
Vertrauen ist alles. Schützen Sie Ihre Kunden vor Betrug durch Kontoübernahmen.
So funktioniert Account Protector
Funktionen
- Erkennt authentische Nutzer anhand detaillierter Nutzerprofile mit Geräten, Netzwerken, Standorten und Aktivitätszeiten
- Mindert Hochrisiko-Ereignisse in Echtzeit mit erweiterten Reaktionsmaßnahmen an der Edge
- Identifiziert Risiken über den gesamten Lebenszyklus eines Kontos hinweg
- Erkennt Auffälligkeiten bei der ersten Kontointeraktion anhand des Verhaltensprofils des gesamten Nutzerbestands
- Hochentwickelte Bot-Erkennung erfasst und neutralisiert schädliche Bots bereits bei der ersten Interaktion
- Bietet Einblicke mit Betrugsanalyse und SIEM-Tools
- Bewertet die Zuverlässigkeit des Ursprungs anhand schädlicher Aktivitäten, die zuvor bei allen Akamai-Kunden beobachtet wurden
- Risikobewertungen in Echtzeit
- Unternehmensspezifische Optimierung
Anwendungsfälle für den Kontoschutz
Die missbräuchliche Erstellung von Konten
Die missbräuchliche Erstellung von Konten
Vertrauen Sie darauf, dass ein neues Konto von einem legitimen Nutzer eröffnet wird und nicht von einem Betrüger mit gestohlenen oder synthetischen Anmeldedaten. So kann Ihr digitales Geschäft weiter wachsen, während die Kosten und Frustration von Kontomissbrauch sinken.
Kontoübernahmen
Kontoübernahmen
Erkennen Sie mit Account Protector authentische Nutzer und wehren Sie Betrüger ab, um Kundenkonten vor Diebstahl und den schweren Folgen von Kontoübernahmen zu schützen. So stellen Sie sicher, dass vertrauenswürdige Nutzer ein hervorragendes Kundenerlebnis haben.
Ausgeklügelte Angriffe schädlicher Bots
Ausgeklügelte Angriffe schädlicher Bots
Schützen Sie Nutzerkonten vor Credential Stuffing, Bestandsmanipulation und anderen automatisierten Angriffen, die häufig zusammen mit der missbräuchlichen Erstellung von Konten oder ATO gestartet werden, um wertvolle Produkte, Geld oder andere wertvolle Assets zu stehlen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Account Protector errechnet die Nutzerrisikobewertung für jede UUID aus einer Kombination von Nutzer, Gerät, IP, Netzwerk, Bot und Reputationsindikatoren. Dabei kann ein Nutzer mehrere Browser, Geräte und Standorte nutzen und trotzdem einen positiven Wert erhalten.
Account Protector analysiert über sein globales Netzwerk den gesammelten Verlauf eines Akteurs bei allen Kunden von Akamai Account Protector, um Vertrauensindikatoren und eine genaue Risikobewertung für jede Nutzeranmeldung zu ermitteln, selbst wenn dieser Nutzer eine bestimmte Website zum ersten Mal besucht. Die Lösung erstellt Risikobewertungen aus vielen Attributen, einschließlich der für die gesamte Nutzergruppe des Unternehmens üblichen Eigenschaften und der IPs von Profilen, die offensichtlich schadhafte Anmeldungen versuchen. Account Protector kommt ihrem Unternehmen zugute, selbst wenn Ihre Nutzer völlig neu sind oder die Website nur selten besuchen.
Account Protector nutzt ein adaptives Modell, das häufig reisende Nutzer schnell erkennt. Unser Risikomodell bewertet das Verhalten des gesamten Nutzerbestands. Wenn häufige Reisen im Nutzerbestand üblich sind (z .B. bei Fluggästen), wird das Risikomodell entsprechend angepasst. Da viele Attribute berücksichtigen, wird das Risiko durch Reisen nicht automatisch erhöht. Browserupdates haben keine Auswirkung.
Account Protector bietet Einblick in Browser, Betriebssystem, Häufigkeit und Standort der Anmeldungen und vieles mehr, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Ja, mit dem Akamai SIEM Integration Connector können Sie Nutzerinformationen an Ihr SIEM weitergeben, um umfassendere Einblicke in Angriffe zu erhalten, die Kontomissbrauch zum Ziel haben.
Ja, Account Protector ist DSGVO-konform.
Account Protector umfasst alle Funktionen des Akamai Bot Manager. Mithilfe von KI und maschinellem Lernen erkennt und bekämpft diese Anti-Bot-Technologie von Akamai Bot-Traffic basierend auf Nutzerverhaltens-/Telemetrieanalyse, Browser-Fingerprinting, HTTP-Anomalieerkennung, automatischer Browsererkennung, hohen Anfrageraten und mehr. So kann zum Beispiel die Risikobewertung steigen, weil ein Nutzer als Bot identifiziert wird.
Akamai entwickelt seine Produkte in dem Wissen, dass Latenz für unsere Kunden keine Option ist – schließlich hängt ihr Geschäft davon ab. Wie alle Produkte von Akamai ist Account Protector hocheffizient und die Auswirkungen auf die Performance Ihrer Anwendung oder Website sollten für Nutzer nicht wahrnehmbar sein.
Sie haben Fragen?
Problemlösungen sind unsere Spezialität. Wenden Sie sich an uns, selbst wenn Sie sich bei Ihrem nächsten Schritt nicht sicher sind. Ein Experte wird sich noch heute mit Ihnen in Verbindung setzen.
GARTNER® ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke und PEER INSIGHTS™ ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. bzw. seinen Vertragspartnern in den USA und weltweit und wird hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Die Auszeichnung GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. bzw. seinen Vertragspartnern in den USA und weltweit und wird hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte von Gartner Peer Insights bestehen aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen basieren, und dürfen nicht als Tatsachen ausgelegt werden. Sie repräsentieren auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Vertragspartnern. Gartner befürwortet weder die in diesem Inhalt dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen noch übernimmt Gartner eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses Inhalts, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
Gartner, Voice of the Customer for Online Fraud Detection, Peer Contributors, 11. August 2025.