Descubra cómo Akamai Account Protector ayuda a satisfacer estas necesidades específicas.
Evite la usurpación de cuentas con detecciones avanzadas
Account Protector está diseñada para ofrecer protección frente al abuso de cuentas en todo el ciclo de vida de una cuenta. La solución de seguridad usa el aprendizaje automático y un amplio conjunto de datos sobre indicadores de riesgo y confianza para determinar la legitimidad de una solicitud de usuario.
La confianza lo es todo. Proteja a sus clientes del robo de cuentas.
Cómo funciona Account Protector
Características
- Reconoce a los usuarios auténticos en función de perfiles de usuario detallados que incluyen parámetros habituales de dispositivos, redes, ubicaciones y tiempo de actividad de los usuarios
- Mitiga eventos de alto riesgo en tiempo real con acciones de respuesta avanzadas en el Edge
- Identifica riesgos durante todo el ciclo de vida de la cuenta
- Detecta anomalías desde la primera interacción con la cuenta en función del perfil de comportamiento de todo el grupo de usuarios
- Las detecciones de bots sofisticadas capturan y mitigan los bots adversarios incluso en la primera interacción
- Proporciona datos de investigación de fraude y de información sobre seguridad y gestión de eventos (SIEM)
- Evalúa la reputación de la fuente en función de la actividad maliciosa anterior observada en todos los clientes de Akamai
- Puntuación de riesgo en tiempo real.
- Optimización específica para su organización.
Casos de uso de Account Protector
Abuso de apertura de cuentas
Abuso de apertura de cuentas
Tenga la seguridad de que quien abre una cuenta nueva es un usuario legítimo y no un estafador con credenciales robadas o sintéticas, lo que le permite expandir su negocio digital, además de reducir el coste y frustrar el abuso de cuentas.
Robo de cuentas
Robo de cuentas
Proteja las cuentas de los clientes contra el robo y las desagradables consecuencias del robo de cuentas con Account Protector, que identifica los usuarios auténticos y rechaza a los estafadores para asegurar que los usuarios de confianza disfruten de una experiencia óptima.
Ataques de bots sofisticados
Ataques de bots sofisticados
Proteja sus cuentas de usuario de prácticas de Credential Stuffing, manipulación de inventario y otros ataques automatizados que suelen iniciarse a la vez que ataques de abuso de apertura de cuentas o robo de cuentas para obtener productos valiosos, dinero u otros activos de valor de los clientes.
Preguntas frecuentes
Account Protector utiliza una combinación de indicadores de usuario, dispositivo, IP, red, bot y reputación para crear una puntuación de riesgo del usuario para cada identificador único universal (UUID). Tiene la capacidad de comprender que los usuarios pueden tener varios navegadores, dispositivos y ubicaciones, y, aun así, sigue asignando puntuaciones de forma eficaz.
Account Protector utiliza el efecto de la red global para examinar el historial acumulado de una entidad en todos los clientes de Akamai Account Protector para identificar indicadores de confianza y una puntuación de riesgo precisa para el inicio de sesión de cada usuario, incluso si dicho usuario visita un sitio concreto por primera vez. La solución utiliza un gran número de atributos para crear puntuaciones de riesgo, incluido lo habitual para todo el grupo de usuarios de la empresa y qué IP son perfiles que obviamente intentan hacer un uso indebido del inicio de sesión. Account Protector aportará valor a su negocio aunque los usuarios sean completamente nuevos o visitantes poco frecuentes del sitio.
Account Protector utiliza un modelo adaptable que aprende rápidamente que un usuario es un viajero frecuente. Nuestro modelo de riesgo evalúa el comportamiento de todo el grupo de usuarios. Si los viajes son comunes en todo el grupo de usuarios (es decir, clientes de aerolíneas), el modelo de riesgo se adapta en consecuencia. Dado que examinamos un gran número de atributos, los viajes no aumentarán automáticamente la puntuación de riesgo. La actualización del navegador tampoco le afectará.
Account Protector proporciona visibilidad de los navegadores y el sistema operativo de los usuarios, cuántas veces han iniciado sesión y desde dónde, y mucho más, para que pueda tomar decisiones inteligentes.
Sí, con el conector de integración SIEM de Akamai, puede transferir la información de usuario a su SIEM para obtener información más detallada sobre el abuso de credenciales y los ataques de robo de cuentas.
Sí, Account Protector cumple con el RGPD.
Account Protector incluye todas las funciones de Akamai Bot Manager. Mediante técnicas y modelos de aprendizaje automático e IA, su tecnología antibots detecta y mitiga el tráfico de bots basándose en el análisis de telemetría/comportamiento del usuario, la identificación de huellas dactilares del navegador, la detección de anomalías HTTP, la detección automatizada del navegador, las tasas elevadas de solicitudes y mucho más. Una de las decisiones que se pueden tomar es el aumento de la puntuación de riesgo porque se está identificando como un bot.
Akamai diseña sus productos con la idea de que nuestros clientes no pueden tener ninguna latencia; su negocio depende de ello. Account Protector, al igual que todos los productos de Akamai, es muy eficiente y el impacto en el rendimiento de su aplicación o sitio no debería ser perceptible para los usuarios.
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Gartner, Voice of the Customer for Online Fraud Detection, Peer Contributors, 11 de agosto de 2025.