Scoprite come Akamai Account Protector può rispondere a queste specifiche esigenze.
Prevenite l'abuso degli account con avanzati metodi di rilevamento
Account Protector è una soluzione di sicurezza progettata per prevenire l'abuso degli account durante tutto il loro ciclo di vita, utilizzando l'apprendimento automatico e un vasto dataset di indicatori di rischio e attendibilità per stabilire la legittimità della richiesta di un utente.
La fiducia è tutto. Proteggete i clienti dagli abusi degli account.
Come funziona Account Protector
Funzioni
- Riconosce gli utenti legittimi in base ai profili dettagliati degli utenti, inclusi i dispositivi utilizzati, le reti, le posizioni e l'ora di attività
- Mitiga in tempo reale gli eventi ad alto rischio con azioni di risposta avanzate sull'edge
- Identifica i rischi durante l'intero ciclo di vita dell'account
- Rileva eventuali anomalie fin dalla prima interazione, sulla base del profilo comportamentale dell'intera popolazione degli utenti
- Utilizza sofisticati sistemi di rilevamento anti-bot per individuare e mitigare i bot dannosi fin dalla prima interazione
- Fornisce informazioni approfondite con gli strumenti di indagine antifrode e SIEM
- Valuta la reputazione delle fonti sulla base delle attività dannose osservate in precedenza fra tutti i clienti Akamai
- Punteggio di rischio in tempo reale
- Ottimizzazione specifica per la vostra organizzazione
Casi di utilizzo di Account Protector
L'abuso di apertura degli account
L'abuso di apertura degli account
Assicuratevi che un nuovo account venga aperto da un utente legittimo e non da un truffatore che utilizza credenziali rubate o falsificate per espandere le vostre attività digitali, riducendo, al contempo, i costi e le frustrazioni derivanti dall'abuso degli account.
Controllo degli account
Controllo degli account
Proteggete gli account dei clienti dal furto e dalle dolorose conseguenze degli attacchi per il controllo degli account tramite Account Protector per riconoscere gli utenti legittimi e per limitare i truffatori, garantendo straordinarie customer experience agli utenti affidabili.
Attacchi avanzati di bot dannosi
Attacchi avanzati di bot dannosi
Proteggete gli account degli utenti dal credential stuffing, dalla manipolazione dell'inventario e da altri attacchi automatizzati, spesso sferrati insieme all'abuso di apertura degli account o ad attacchi ATO per sottrarre beni preziosi, soldi o altre risorse di valore.
Domande frequenti (FAQ)
Account Protector utilizza una combinazione di indicatori di utenti, dispositivi, indirizzi IP, reti, bot e reputazione per creare un punteggio di rischio dell'utente per ciascun UUID. Riesce a comprendere se gli utenti dispongono di più browser, dispositivi e sedi e a generare il punteggio in modo efficace.
Account Protector utilizza la sua rete globale per esaminare la cronologia accumulata da un'entità in tutti i clienti di Akamai Account Protector per identificare gli indicatori di affidabilità e un punteggio di rischio accurato per l'accesso di ogni utente, anche se l'utente visita un determinato sito per la prima volta. La soluzione utilizza molti attributi per creare i punteggi di rischio, inclusi i comportamenti normali dell'intera popolazione degli utenti di un'azienda e quali indirizzi IP sono profili che stanno ovviamente tentando di abusare delle credenziali di accesso. Account Protector offre notevoli vantaggi alla vostra azienda anche se gli utenti sono completamente nuovi o se non sono frequenti visitatori di siti.
Account Protector utilizza un modello adattivo che apprende rapidamente se un utente viaggia frequentemente. Il nostro modello di rischio valuta il comportamento dell'intera popolazione di utenti. Se i viaggi sono comuni all'intera popolazione di utenti (ad es., se si tratta di clienti di compagnie aeree), il modello di rischio verrà adattato di conseguenza. Poiché vengono considerati molti attributi, i viaggi non fanno automaticamente salire il punteggio di rischio. Anche l'aggiornamento del browser non influisce minimamente.
Account Protector vi offre visibilità sui browser e sui sistemi operativi utilizzati, sulla frequenza di accesso, sulla posizione da cui è stato effettuato l'accesso e molte altre informazioni per consentirvi di prendere decisioni oculate.
Sì, con il connettore Akamai SIEM Integration, potete trasferire le informazioni sugli utenti al vostro SIEM per conoscere ulteriori dettagli sugli attacchi per l'abuso degli account.
Sì, Account Protector è conforme al GDPR.
Account Protector include tutte le funzionalità di Akamai Bot Manager. La sua tecnologia anti-bot utilizza modelli e tecniche di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per rilevare e mitigare il traffico dei bot in base ad analisi telemetrica/comportamentale degli utenti, fingerprinting del browser, rilevamento delle anomalie HTTP, rilevamento automatizzato del browser, elevato tasso di richieste e altro ancora. Una delle decisioni da prendere riguarda il fatto che il punteggio di rischio può salire se l'utente viene identificato come bot.
Akamai progetta i suoi prodotti con la consapevolezza che i suoi clienti non possono permettersi alcuna latenza: la loro attività dipende da questo. Account Protector, come tutti i prodotti Akamai, è altamente efficiente e l'impatto sulle performance di app/siti non dovrebbe essere percepibile dagli utenti.
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Gartner, Voice of the Customer for Online Fraud Detection, Peer Contributors, 11 agosto 2025.