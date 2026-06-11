Saiba como o Account Protector da Akamai auxilia nessas necessidades específicas.
Evite a violação de contas com detecções avançadas
O Account Protector é uma solução de segurança projetada para oferecer proteção contra violações durante o ciclo de vida de uma conta, utilizando machine learning e uma vasta base de indicadores de risco e confiança para determinar a legitimidade de uma solicitação de usuário.
Confiança é tudo. Proteja seus clientes contra violações de contas.
Como o Account Protector funciona
Recursos
- Reconhece usuários autênticos com base em perfis de usuário detalhados, incluindo dispositivos, redes, locais e hora de atividade
- Mitiga eventos de alto risco em tempo real com ações de resposta avançadas na edge
- Identifica riscos em toda a jornada do ciclo de vida da conta
- Detecta anomalias desde a primeira interação na conta com base no perfil de comportamento de todo o grupo de usuários
- As sofisticadas detecções de bots capturam e mitigam os bots maliciosos, mesmo na primeira interação
- Fornece insights com ferramentas de SIEM e investigação de fraudes
- Avalia a reputação da fonte com base em atividades maliciosas anteriores observadas em todos os clientes da Akamai
- Pontuação de risco em tempo real
- Ajuste exclusivo para sua organização
Casos de uso do Account Protection
Violações de abertura de contas
Violações de abertura de contas
Confie que uma nova conta está sendo aberta por um usuário legítimo e não por um fraudador usando credenciais roubadas ou sintéticas, aumentando seus negócios digitais e reduzindo o custo e a frustração da violação de contas.
Apropriação indevida de contas
Apropriação indevida de contas
Proteja as contas de clientes contra roubo e as dolorosas consequências do ATO usando o Account Protector para reconhecer usuários autênticos e mitigar fraudadores, garantindo que os usuários confiáveis tenham uma excelente experiência do cliente.
Ataques sofisticados de bots adversários
Ataques sofisticados de bots adversários
Proteja contas de usuário contra preenchimento de credencial, manipulação de inventário e outros ataques automatizados geralmente lançados em conjunto com violações de abertura de contas ou ATO para roubar produtos valiosos, dinheiro ou outros ativos importantes.
Perguntas frequentes (FAQ)
O Account Protector usa uma combinação de usuário, dispositivo, IP, rede, bot, e indicadores de reputação para criar uma pontuação de risco do usuário para cada UUID. Ele tem a capacidade de entender que os usuários podem ter vários navegadores, dispositivos e locais e ainda pontuar de forma eficaz.
O Account Protector usa o efeito de sua rede global para analisar o histórico acumulado de uma entidade em todos os seus clientes, a fim de identificar indicadores de confiança e uma pontuação de risco precisa para cada login de usuário, mesmo que esse usuário esteja visitando um determinado site pela primeira vez. A solução usa muitos atributos para criar pontuações de risco, incluindo o que é normal para toda a população de usuários da empresa e quais IPs são perfis que obviamente tentam fazer uso indevido de login. O Account Protector gerará valor para a sua empresa, mesmo que os usuários sejam visitantes completamente novos ou pouco frequentes do site.
O Account Protector usa um modelo adaptável que aprenderá rapidamente que um usuário é um viajante frequente. Nosso modelo de risco avalia o comportamento de todo o grupo de usuários. Se a viagem for comum em toda a população de usuários (ou seja, clientes de companhias aéreas), o modelo de risco se adaptará de acordo. Como analisamos muitos atributos, viajar não aumentará automaticamente a pontuação de risco. A atualização do navegador também não a afetará.
O Account Protector fornece visibilidade dos navegadores e do sistema operacional dos usuários, quantas vezes e de onde eles fizeram login e muito mais para que você possa tomar decisões inteligentes.
Sim; usando o conector Akamai SIEM Integration, você pode passar informações dos usuários para o SIEM para obter informações mais detalhadas sobre ataques de violação de contas.
Sim, o Account Protector está em conformidade com o GDPR.
O Account Protector inclui todos os recursos do Akamai Bot Manager. Sua tecnologia antibot usa modelos e técnicas de IA e de machine learning para detectar e mitigar o tráfego de bots com base na análise de comportamento/telemetria do usuário, impressão digital do navegador, detecção de anomalias HTTP, detecção de navegador automatizada, altas taxas de solicitação e muito mais. Uma das decisões que podem ser tomadas é que a pontuação de risco pode aumentar se você for identificado como um bot.
A Akamai projeta seus produtos com a compreensão de que os clientes não podem enfrentar qualquer problema de latência. Seus negócios dependem disso. O Account Protector, como todos os produtos da Akamai, é altamente eficiente e o impacto no desempenho de sua aplicação/site não deve ser percebido pelos usuários.
Tem alguma dúvida?
Resolver problemas é a razão da nossa existência. Entre em contato, mesmo que você não tenha certeza do próximo passo. Um especialista entrará em contato com você hoje mesmo.
GARTNER® é uma marca registrada e marca de serviço e PEER INSIGHTS™ é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. O emblema GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas, e é usada aqui com permissão. Todos os direitos reservados. O conteúdo do Gartner Peer Insights consiste em opiniões de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não deve ser interpretado como declarações de fato nem representa as opiniões do Gartner ou de suas afiliadas. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nesse conteúdo nem oferece qualquer garantia, expressa ou implícita, com relação a esse conteúdo, sobre sua precisão ou integridade, incluindo qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.
Gartner, Voice of the Customer for Online Fraud Detection, Peer Contributors, 11 de agosto de 2025.