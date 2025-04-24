结果



即时监测

在不到三个小时的时间里，这家安全漏洞修复服务企业迅速在超过 3,000 台公司服务器上配置了 Guardicore 代理。而在部署完成后的数分钟内，对网络和通信流的高精度监测功能便开始发挥作用，为事件响应团队提供了调查攻击行为和验证控制措施所需的背景信息及准确数据。

快速制定策略

在实现急需的监测能力后，各团队很快采取措施，将关键资产与外部更广泛的环境分隔开来。他们迅速确定了在唯一一条正常运转的生产线上运行的两个关键生产级应用程序，并采取了保护措施。利用 Guardicore，他们立即引入了一项策略来限制已感染的子网和数据中心部件与这两个应用程序的连接。这是一项非常耗时的任务，如果是采用传统防火墙，可能需要几个星期才能完成。另外，在进行简单的查询后，他们发现连接到互联网的传统机器绕过了传统防火墙，试图反制限制措施。发现不合规的通信后，该团队几分钟内便制定出多项策略，有效地限制了包括传统机器在内的所有服务器对互联网的访问。

防止在恢复过程中发生横向移动

在恢复过程的下一个阶段中，该团队重新创建了此制造商的应用程序集群，并在其中内置了 Guardicore 代理。该团队配置了一项阻止所有传入连接的初始策略，并使用 Guardicore 确定依赖关系。这样，只有在确认需求并了解背景信息后，才会将确实需要建立连接的通信加入允许列表。借助此方法，该团队恢复了受勒索软件攻击影响的应用程序并让它们重新上线，还避免了再次感染的风险。

未来的保护

在分阶段恢复期间引入的内部数据中心分段显著缩小了攻击面。现在，该企业的安全态势已得到改善，并大大降低了今后再发生入侵可能造成的影响。

在 Guardicore 的助力下，这家安全漏洞修复服务公司能够向其客户（也就是那家制造商）展示重大的附加价值，同时帮助他们从勒索软件攻击中迅速恢复。这让该服务公司有机会增加收入、扩大业务覆盖范围，并且更好地帮助客户实现其 IT 和安全目标。