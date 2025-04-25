효과



즉각적인 가시성

이 유출 복구 서비스 기업은 3시간 이내에 3000개 이상의 회사 서버에 Guardicore 에이전트를 신속하게 프로비저닝했습니다. 또한 배포 후 불과 몇 분 만에 네트워킹 및 통신 흐름에 대한 정밀한 가시성을 확보했고, 인시던트 대응팀이 보안 유출 조사 및 방어에 필요한 맥락과 정확한 데이터를 확보할 수 있었습니다.

정책 적용 기간 단축

팀은 필요한 가시성을 확보한 직후 더욱 광범위한 환경에서 중요한 자산을 세그먼트화하는 조치를 취했습니다. 유일하게 작동하는 제조 라인을 담당하는 2개의 중요한 프로덕션 애플리케이션을 빠르게 식별하고 보호할 수 있었습니다. Guardicore를 이용해 감염된 서브넷과 데이터센터의 일부에서 애플리케이션으로의 연결을 제한하는 정책을 즉시 도입했습니다. 이는 레거시 방화벽으로는 몇 주가 소요되었을 작업입니다. 또한 간단한 쿼리를 통해 인터넷에 연결된 레거시 머신이 레거시 방화벽을 우회해 격리 제한을 시도하고 있다는 사실을 밝혀냈습니다. 팀은 이러한 규정을 준수하지 않은 통신을 발견한 후 레거시 머신을 비롯한 모든 서버에 대한 인터넷 접속을 몇 분 만에 효과적으로 제한하는 정책을 생성했습니다.

복구 중 측면 이동 방지

팀은 복구 프로세스의 다음 부분에서 해당 제조업체의 애플리케이션 클러스터를 다시 생성하면서 Guardicore 에이전트에 반영했습니다. 팀은 모든 수신 연결을 차단하는 초기 정책을 설정하고 Guardicore를 사용해 의존성을 파악했습니다. 그런 다음 요구사항을 검증하고 맥락을 파악한 후에만 필요에 따라 통신을 허용 목록에 포함했습니다. 팀은 이 접근 방식으로 재감염 리스크 없이 랜섬웨어 공격에 영향을 받은 애플리케이션을 복구하고 온라인 상태로 되돌릴 수 있었습니다.

미래 보호

단계별 복구 과정에서 도입한 내부 데이터 센터 세그멘테이션 덕분에 공격표면이 크게 축소되었습니다. 현재 이 기업의 보안 체계는 크게 개선되었고 향후 보안 유출의 영향이 줄었습니다.

보안 유출 복구 서비스 기업은 Guardicore를 활용해 고객인 제조업체가 랜섬웨어 공격에서 회복할 수 있도록 돕고 중요한 가치를 입증할 수 있었습니다. 이를 통해 기업은 매출 증대, 풋프린트 확장, 고객의 IT 및 보안 목표 실현에 대한 지원 강화 등의 기회를 얻게 되었습니다.