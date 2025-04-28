La sfida



Dopo un attacco malware che si è propagato con successo avendo un impatto sulle operazioni aziendali, un produttore globale ha iniziato a collaborare con la società di servizi per la risoluzione delle violazioni per ripristinare e migliorare la sicurezza del suo ambiente. L'attacco, partito dal computer portatile di un dipendente, si era rapidamente diffuso e aveva colpito la maggior parte delle sedi operative, oltre a penetrare nei server di backup dell'organizzazione.

La soluzione

I metodi di contenimento iniziali, come l'applicazione di regole di restrizione dell'accesso a Internet attraverso i firewall, sono stati lenti nel contenere la violazione in rapido peggioramento. La complessità dell'ambiente e la realtà del networking in un'azienda distribuita rendevano l'implementazione e l'applicazione delle regole di restrizione con i firewall un processo lento e inefficace.

Inoltre, la visibilità nei computer preesistenti era un problema significativo per gli addetti alla sicurezza responsabili dell'indagine e del contenimento della violazione. Considerando l'impellente necessità di accelerare la segmentazione prima che la diffusione laterale avesse un impatto su un numero ancora maggiore di risorse, il fornitore di servizi per la risoluzione delle violazioni ha consigliato Akamai Guardicore Segmentation.