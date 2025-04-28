©2025 Akamai Technologies
La sfida
Dopo un attacco malware che si è propagato con successo avendo un impatto sulle operazioni aziendali, un produttore globale ha iniziato a collaborare con la società di servizi per la risoluzione delle violazioni per ripristinare e migliorare la sicurezza del suo ambiente. L'attacco, partito dal computer portatile di un dipendente, si era rapidamente diffuso e aveva colpito la maggior parte delle sedi operative, oltre a penetrare nei server di backup dell'organizzazione.
La soluzione
I metodi di contenimento iniziali, come l'applicazione di regole di restrizione dell'accesso a Internet attraverso i firewall, sono stati lenti nel contenere la violazione in rapido peggioramento. La complessità dell'ambiente e la realtà del networking in un'azienda distribuita rendevano l'implementazione e l'applicazione delle regole di restrizione con i firewall un processo lento e inefficace.
Inoltre, la visibilità nei computer preesistenti era un problema significativo per gli addetti alla sicurezza responsabili dell'indagine e del contenimento della violazione. Considerando l'impellente necessità di accelerare la segmentazione prima che la diffusione laterale avesse un impatto su un numero ancora maggiore di risorse, il fornitore di servizi per la risoluzione delle violazioni ha consigliato Akamai Guardicore Segmentation.
Guardicore ci ha consentito di bloccare la diffusione dell'attacco e di ripristinare le linee di produzione interrotte in un segmento di rete "sterile" in quattro ore senza modificare alcuna rete sottostante. Il tutto mentre erano in corso le indagini e il contenimento IR.CISO di un'azienda di servizi per la risoluzione delle violazioni
I risultati
Visibilità immediata
In tre ore, la società di servizi per la risoluzione delle violazioni ha tempestivamente effettuato il provisioning degli agenti Guardicore su oltre 3.000 server aziendali. Pochi minuti dopo l'implementazione, è iniziata a emergere una visibilità granulare dei flussi di rete e di comunicazione, fornendo al team di risposta agli incidenti il contesto e i dati precisi necessari per indagare sulla violazione e convalidare il contenimento.
Rapido time-to-policy
Poco dopo aver ottenuto la necessaria visibilità, i team hanno intrapreso le azioni necessarie per segmentare le risorse critiche, partendo dall'ambiente più ampio. Due applicazioni di produzione cruciali, responsabili dell'unica linea di produzione funzionante, sono state rapidamente identificate e protette. Utilizzando Guardicore, è stata immediatamente introdotta una policy che limitava le connessioni alle applicazioni dalle sottoreti e dalle parti del data center infette, un'attività che avrebbe richiesto settimane con i firewall tradizionali. Una semplice query ha, inoltre, rivelato che i computer preesistenti che si connettevano a Internet avevano bypassato i firewall preesistenti e tentavano di superare le restrizioni di contenimento. Dopo aver scoperto comunicazioni non conformi, il team ha creato policy che hanno limitato efficacemente l'accesso a Internet per tutti i server, inclusi i computer preesistenti, in pochi minuti.
Prevenzione del movimento laterale durante il ripristino
Durante la fase successiva del processo di ripristino, il team ha ricreato i cluster delle applicazioni del produttore, inserendo gli agenti Guardicore e ha configurato una policy iniziale che bloccava tutte le connessioni in entrata utilizzando Guardicore per identificare le dipendenze. Quindi, le comunicazioni sono state inserite nell'elenco degli elementi consentiti in base alla necessità, solo dopo aver convalidato i requisiti e compreso il contesto. Questo approccio ha permesso al team di ripristinare e riportare online le applicazioni colpite dall'attacco ransomware, senza il rischio di nuova infezione.
Protezione futura
La segmentazione interna del data center introdotta durante il ripristino graduale ha ridotto in modo significativo la superficie di attacco. Oggi la strategia di sicurezza dell'organizzazione è migliorata e l'impatto di eventuali violazioni future è stato notevolmente ridotto.
Guardicore ha permesso alla società di servizi per la risoluzione delle violazioni di dimostrare un significativo valore aggiunto per il suo cliente, ossia il produttore, aiutandolo a riprendersi dall'attacco ransomware. Ciò ha aperto all'azienda di servizi l'opportunità di aumentare i ricavi, espandere la sua presenza e aiutare meglio i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sicurezza e IT.