在阿迪达斯公司规模扩大的同时，自动爬虫程序攻击的复杂程度和数量也在不断增加。这些威胁不仅仅是令人讨厌的存在，还会侵蚀利润、破坏客户信任，并给基础架构带来巨大压力。阿迪达斯面临着越来越多的爬虫程序威胁，包括：

倒卖爬虫程序 ，它们会迅速抢购热门产品，导致真实客户无法购买并助长了第三方转售

，它们会迅速抢购热门产品，导致真实客户无法购买并助长了第三方转售 帐户接管 (ATO) 爬虫程序 ，它们会发动撞库攻击来入侵客户帐户，从而实施欺诈或未经授权的购买

，它们会发动撞库攻击来入侵客户帐户，从而实施欺诈或未经授权的购买 内容抓取爬虫程序 ，它们会提取实时的产品详情、定价和库存数据，让竞争对手和未经授权的经销商获得不公平的优势

，它们会提取实时的产品详情、定价和库存数据，让竞争对手和未经授权的经销商获得不公平的优势 结账滥用爬虫程序，它们会利用折扣代码、被操纵的促销和被篡改的订单系统，从而导致数据分析失真并带来经济损失

此外，爬虫程序流量激增经常会使后端基础架构不堪重负，导致在关键销售时段发生系统运行速度缓慢甚至停机等事件。大量的投诉让支持团队应接不暇，同时客户的不满情绪也随之增加。

是什么让攻击抵御形势变得更加复杂？爬虫程序操纵者会不断适应变化。静态规则很快便会过时，而过于严格的控制措施又可能会给合法用户带来不便。阿迪达斯需要一个能够在完善保护与绝佳性能之间取得恰当平衡的动态解决方案。

阿迪达斯平台工程高级总监解释道：“我们需要应对的不仅仅是爬虫程序，还包括专门设计针对我们平台进行攻击的整个生态系统。我们需要一个能够与攻击者一样快速演进的分层防御体系。”