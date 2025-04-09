©2025 Akamai Technologies
利用流量高峰
阿迪达斯运营着一个拥有极高流量的全球电子商务平台，每天销售数千种商品。这一行业领军品牌时常举办各种季节性促销活动、独家新品发布以及备受瞩目的产品发布会，每逢网购周、黑色星期五和限量版产品发布等活动期间，都会迎来流量大幅激增。但是，随着产品需求的飙升，公司所面临的爬虫程序挑战也不断增加。阿迪达斯利用了 Akamai 的新一代解决方案来保护自己免受日益复杂的爬虫程序威胁的侵扰。
面临的挑战：爬虫程序在电子商务行业中泛滥成灾
在阿迪达斯公司规模扩大的同时，自动爬虫程序攻击的复杂程度和数量也在不断增加。这些威胁不仅仅是令人讨厌的存在，还会侵蚀利润、破坏客户信任，并给基础架构带来巨大压力。阿迪达斯面临着越来越多的爬虫程序威胁，包括：
- 倒卖爬虫程序，它们会迅速抢购热门产品，导致真实客户无法购买并助长了第三方转售
- 帐户接管 (ATO) 爬虫程序，它们会发动撞库攻击来入侵客户帐户，从而实施欺诈或未经授权的购买
- 内容抓取爬虫程序，它们会提取实时的产品详情、定价和库存数据，让竞争对手和未经授权的经销商获得不公平的优势
- 结账滥用爬虫程序，它们会利用折扣代码、被操纵的促销和被篡改的订单系统，从而导致数据分析失真并带来经济损失
此外，爬虫程序流量激增经常会使后端基础架构不堪重负，导致在关键销售时段发生系统运行速度缓慢甚至停机等事件。大量的投诉让支持团队应接不暇，同时客户的不满情绪也随之增加。
是什么让攻击抵御形势变得更加复杂？爬虫程序操纵者会不断适应变化。静态规则很快便会过时，而过于严格的控制措施又可能会给合法用户带来不便。阿迪达斯需要一个能够在完善保护与绝佳性能之间取得恰当平衡的动态解决方案。
阿迪达斯平台工程高级总监解释道：“我们需要应对的不仅仅是爬虫程序，还包括专门设计针对我们平台进行攻击的整个生态系统。我们需要一个能够与攻击者一样快速演进的分层防御体系。”
解决方案：Akamai 的多层次、自适应防御体系
阿迪达斯是 Akamai 的长期客户，与 Akamai 合作推出了一项三层爬虫程序抵御策略，该策略能够与内部工具和流程无缝集成。
阿迪达斯部署了 Akamai Bot Manager，作为其抵御恶意自动化攻击的第一道防线。通过对爬虫程序流量进行实时检测、分类和应对，Bot Manager 可以延迟或阻止有害的爬虫程序，同时保留真实客户的访问权限。借助 Bot Manager，阿迪达斯成功地阻止了热门产品发布期间的倒卖行为，并且能够阻止对促销和折扣代码的自动滥用。此外，该公司还利用了爬虫程序流量见解来增强其内部的防欺诈系统和分析系统。
为了抵御不断增加的 ATO 攻击，阿迪达斯部署了 Akamai Account Protector，该解决方案利用行为分析来检测欺诈性登录尝试，并在其造成损害之前予以阻止。它帮助阿迪达斯减少了遭受入侵的帐户、欺诈性交易以及与帐户恢复相关的客户支持开销。
由于竞争对手和未经授权的经销商会抓取产品数据，因此 Akamai Content Protector 成为了阿迪达斯爬虫程序抵御方案中的关键组成部分。这一解决方案可以在不中断合法用户访问的情况下阻止高级内容抓取爬虫程序，从而保障敏感数据安全无虞，同时减少后端负载。
阿迪达斯的平台工程师表示：“在采用 Content Protector 之前，抓取程序一度曾耗尽我们的资源并损害我们的竞争优势。现在，我们已经大幅减少了数据窃取的发生，同时不会影响真实的买家。”
结果：真实买家享受到安全且公平的电子商务体验
自从实施 Akamai 爬虫程序抵御套件以来，阿迪达斯在客户体验、运营效率和安全态势方面都实现了显著提升。
成功阻止倒卖爬虫程序后，真实消费者现在有更多的机会买到热门商品。这不仅减少了关于不公平销售的投诉、退款申请和退单，还提高了客户满意度和忠诚度。
通过在恶意爬虫程序消耗带宽之前予以阻止，Bot Manager 和 Content Protector 显著减少了重大活动期间的基础架构压力，使阿迪达斯能够减少为其平台提供支持所需的服务器数量。即使在极端负载情况下，网站仍然能够长时间地正常运行，同时加快了购物者的结账速度。
该平台工程高级总监表示：“通过减少爬虫程序驱动的流量，我们不仅提升了安全性，同时优化了整个电子商务生态系统。”
携手合作，抢先一步应对不断变化的威胁
虽然 Akamai 的解决方案让阿迪达斯具备了抵御爬虫程序的强大优势，但成功不仅仅归功于技术，更得益于双方的携手合作。Akamai 的专业服务团队在阿迪达斯的爬虫程序抵御策略中发挥了核心作用，他们与阿迪达斯的内部团队密切合作，以优化规则集、为流量高峰活动做好准备并快速适应平台变化，例如更新的登录流程或新的 API。正如阿迪达斯平台工程师所解释的那样，“我们不断优化自己的动态、多层次爬虫程序抵御方法。而 Akamai 专业服务团队在此期间发挥了巨大的价值，帮助我们应对了不断演变的攻击。”
安全、客户和业务方面的一次重大胜利
阿迪达斯采取的分层次、自适应爬虫程序抵御方法表明，智能安全不仅仅是防御，更是实现业务增长的动力。在 Akamai 的帮助下，该公司：
- 确保了真实客户能够公平地获取产品
- 全面降低了欺诈和内容抓取风险
- 提升了平台性能，同时降低了成本
随着爬虫程序策略的不断演变，阿迪达斯确信自己已拥有了正确的工具以及正确的合作伙伴，在与爬虫程序的较量中始终能够占得先机。
该平台工程高级总监总结道：“与爬虫程序的较量是一场永无止境的战争。在 Akamai 及其先进工具的助力下，我们始终能够抢先一步防范威胁。因此，我们有信心能够继续为客户提供安全、快速、可靠的数字体验。”
