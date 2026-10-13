多年前，该学校曾遭受过一次 DDoS 攻击，关键服务面临中断威胁。他们利用 Akamai Prolexic 缓解了攻击带来的风险，该产品是通过区域高等教育机构信赖的资源，即 Northern Crossroads (NoX) 联盟订购的。

为了寻找经济实惠、可扩展且安全的强大 DNS 安全解决方案，该大学再次向 NoX 寻求帮助。他继续说道：“NoX 让预算有限的用户也能获得高质量的 DNS 保护。”

该校早在五年前就已采用具备安全防护功能与自动化运维能力的 Edge DNS 解决方案。该助理总监表示：“Edge DNS 的一大优点是，设置好后即可自动运行。”

Edge DNS 使网络服务团队能够自动完成 DNS 记录更新和区域管理等重复性任务，并且该解决方案内置了针对 DDoS 攻击和 DNS 漏洞的保护功能，可以让他们高枕无忧。该助理总监补充道：“Akamai 始终直面最严峻的网络威胁与攻击，为我们提供了所需的多重安全防护。有 Akamai 作为技术后盾，我们得以高枕无忧。”