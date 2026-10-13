在这所设有多学科博士学位的著名研究型大学，网络连通性不仅是基本需求——更是不可或缺的科研支撑。学生和教职员工都依赖持续稳定的网络访问来完成课程、研究和日常工作。借助 Akamai Edge DNS，该学校的网络服务团队成功应对了流量激增与网络威胁的双重挑战，实现了无缝、安全的互联网访问。
"除非您经历过网络中断，否则您会认为 DNS 始终可用是理所当然的。"借助 Edge DNS，我们获得了监测能力、安全性和安心保障，让我们的大学能够保持全天候互联互通。网络服务助理总监
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满足不间断网络的需求
在当今快节奏的数字化环境中，学生要求网络永不中断——而家长在教育上投入巨大，因此可靠的网络基础架构与教室资源同等重要。此外，招生录取、募捐活动及毕业典礼直播等关键校务都依赖可靠的 DNS 服务保障。但是，随着该学校转向云优先战略，维护可靠性的成本急剧攀升。
更严峻的是，作为互联网连接核心的 DNS，其可靠性问题日益凸显。虽然该大学尚未遇到任何重大网络中断问题，但日益猖獗的网络威胁、出于政治动机而进行的分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击以及停机风险仍然是其面临的巨大隐患。
网络服务助理总监解释道：“DNS 本质上易遭受攻击，我们需要一种既能有效防护，又不会造成预算超支的解决方案。”
借助 Edge DNS，获得安心保障
多年前，该学校曾遭受过一次 DDoS 攻击，关键服务面临中断威胁。他们利用 Akamai Prolexic 缓解了攻击带来的风险，该产品是通过区域高等教育机构信赖的资源，即 Northern Crossroads (NoX) 联盟订购的。
为了寻找经济实惠、可扩展且安全的强大 DNS 安全解决方案，该大学再次向 NoX 寻求帮助。他继续说道：“NoX 让预算有限的用户也能获得高质量的 DNS 保护。”
该校早在五年前就已采用具备安全防护功能与自动化运维能力的 Edge DNS 解决方案。该助理总监表示：“Edge DNS 的一大优点是，设置好后即可自动运行。”
Edge DNS 使网络服务团队能够自动完成 DNS 记录更新和区域管理等重复性任务，并且该解决方案内置了针对 DDoS 攻击和 DNS 漏洞的保护功能，可以让他们高枕无忧。该助理总监补充道：“Akamai 始终直面最严峻的网络威胁与攻击，为我们提供了所需的多重安全防护。有 Akamai 作为技术后盾，我们得以高枕无忧。”
从容应对流量激增
借助 Edge DNS，该校轻松应对日均超 10 亿次的 DNS 查询流量激增，且全程保持卓越性能。该助理总监强调道：“DNS 堪称互联网的中枢神经系统，这凸显出它在校园基础架构中的关键作用。
此外，Edge DNS 还使该团队能够监控流量模式、快速分析潜在问题并接收即时告警。集中式控制中心提供了一个能够提供全面监测能力的单一管理平台，帮助该团队区分真正的威胁和日常流量高峰。该助理总监继续说道：“我们获得了主动识别潜在威胁和排除良性问题所需的见解及告警。”
与客户共创未来的可信合作伙伴
除了技术优势之外，该大学还非常看重 Akamai 卓越的客户支持服务。“在技术领域，支持服务正濒临消失，但 Akamai 的团队始终非常专业。”他回忆道，并举例说明其团队曾迅速解决了 DNS 区域传输故障。
那么未来的挑战是什么呢？该学校的网络服务团队确信，Edge DNS 将持续满足其日益增长的网络需求。“即便需要调整本地DNS架构策略，我也坚信 Akamai 能够从容应对任何复杂需求。”
对于其他考虑采用安全、可扩展 DNS 解决方案的机构，该助理总监的建议非常明确：“Edge DNS 犹如汽车界的保时捷——优质、可靠、性能卓越。选择 Akamai，带来的唯有持续价值提升。”
为此，他强调，大学领导层从未质疑过对 Edge DNS 的投资。该助理总监总结道：“Edge DNS 的成本效益无需赘言。众所周知，作为顶级服务商，Akamai 的 Edge DNS 可确保持续访问无忧，其价值有目共睹。”
关于 Akamai
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