Cumpra com o PCI DSS v4.0
As tarefas de conformidade e auditoria podem ser um fardo enorme para as equipes de segurança. O Client-Side Protection & Compliance abrange novos requisitos de segurança no lado do cliente descritos no PCI DSS versão 4.0, que está programado para entrar em vigor em março de 2025. Com uma ferramenta simples, você pode inventariar, justificar e monitorar todos os scripts observados em páginas de pagamento protegidas — com alertas úteis que notificam as equipes de segurança sobre adulteração não autorizada de soluções e comportamento suspeito de scripts em tempo real.