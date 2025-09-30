Defesa rápida contra ataques no lado do cliente

Recursos JavaScript mal-intencionados ou comprometidos dentro do navegador permitem que ataques de skimming, formjacking e Magecart roubem dados de cartões de pagamento, detalhes de credenciais de usuários ou informações de identificação pessoal. O invasor injeta código malicioso ou malware nas páginas de pagamento confidenciais de um website para extrair e coletar informações pessoais.

A exfiltração de dados resultante desses tipos de ataques não só prejudica a confiança dos clientes e a fidelidade à marca, mas também sujeita as organizações a multas substanciais.

O Client-Side Protection & Compliance tem uma tecnologia de detecção comportamental que analisa constantemente o comportamento da execução de scripts, em sessões de usuários reais, para identificar comportamentos suspeitos ou totalmente maliciosos, e notifica as equipes de segurança com insights úteis para mitigação imediata.