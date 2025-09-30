Conformità al PCI DSS v4.0
Le attività per la conformità e di verifica possono rappresentare un onere enorme per i team di sicurezza. Client-Side Protection & Compliance soddisfa i nuovi requisiti di sicurezza lato client delineati in PCI DSS v4.0, la cui entrata in vigore è prevista per il mese di marzo 2025. Con un semplice strumento, potete inventariare, giustificare e monitorare tutti gli script osservati sulle pagine di pagamento protette, mediante utili avvisi che informano in tempo reale i team di sicurezza in caso di manomissione non autorizzata di soluzioni e comportamenti sospetti di script