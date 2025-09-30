Cumple con el estándar PCI DSS v4.0
Las tareas de conformidad y auditoría pueden suponer una carga enorme para los equipos de seguridad. Client-Side Protection & Compliance aborda los nuevos requisitos de seguridad del lado del cliente descritos en PCI DSS v4.0, cuya entrada en vigor está prevista para marzo de 2025. Con una sencilla herramienta, puede inventariar, justificar y supervisar todos los scripts observados en páginas de pago protegidas, con alertas procesables que notifican a los equipos de seguridad sobre la manipulación no autorizada de la solución y el comportamiento sospechoso de los scripts en tiempo real.