Defensa rápida contra ataques del lado del cliente

Los recursos JavaScript maliciosos o comprometidos en el navegador permiten el robo de información web, el formjacking y los ataques de Magecart para robar datos de tarjetas de pago, datos de credenciales de usuario o información personal identificable. El atacante inyecta código malicioso o malware en las páginas de pago confidenciales de un sitio web para extraer y recopilar información personal.

La exfiltración de datos resultante de estos tipos de ataques no solo perjudica la confianza de los clientes y la fidelidad a la marca, sino que también somete a las organizaciones a importantes multas.

Client-Side Protection & Compliance, con su tecnología de detección del comportamiento, analiza constantemente el comportamiento de la ejecución de scripts, en sesiones de usuarios reales, para identificar comportamientos sospechosos o totalmente maliciosos, y notifica a los equipos de seguridad con información procesable para su mitigación inmediata.