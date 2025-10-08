Erfüllen Sie PCI DSS v4.0
Compliance- und Auditaufgaben können für Sicherheitsteams eine enorme Belastung darstellen. Client-Side Protection & Compliance erfüllt die neuen clientseitigen Sicherheitsanforderungen des PCI DSS v4.0, die im März 2025 in Kraft treten sollen. Mit einem einfachen Tool können Sie alle auf Skripte auf Zahlungsseiten inventarisieren, begründen und überwachen – mit verwertbaren Warnungen, die Sicherheitsteams über unbefugte Manipulationen und verdächtiges Skriptverhalten in Echtzeit informieren.