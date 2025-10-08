Schnelle Abwehr von clientseitigen Angriffen

Schädliche oder manipulierte JavaScript-Ressourcen im Browser ermöglichen Web-Skimming, Formjacking und Magecart-Angriffe, um Zahlungskartendaten, Anmeldedaten oder personenbezogene Daten zu stehlen. Der Angreifer injiziert schädlichen Code oder Schadsoftware in die sensiblen Zahlungsseiten einer Website ein, um persönliche Informationen zu extrahieren und zu sammeln.

Die Datenextraktion bei dieser Art von Angriffen schädigt nicht nur das Kundenvertrauen und die Markentreue, sondern führt auch zu erheblichen Geldstrafen für Unternehmen.

Client-Side Protection & Compliance analysiert das Verhalten der Skriptausführung in Sitzungen mit echten Nutzern, um verdächtiges oder schädliches Verhalten zu erkennen, und benachrichtigt Sicherheitsteams mit umsetzbaren Erkenntnissen zur sofortigen Abwehr.