Défense rapide contre les attaques côté client

Les ressources JavaScript malveillantes ou compromises dans le navigateur permettent aux pirates d'utiliser le Web Skimming, le détournement de formulaires et les attaques de type Magecart pour voler les données de carte de paiement, les informations d'identification ou les informations à caractère personnel des utilisateurs. L'attaquant injecte du code malveillant ou un logiciel malveillant dans les pages de paiement sensibles d'un site Web pour extraire et collecter des informations personnelles.

L'exfiltration de données résultant de ces types d'attaques porte non seulement atteinte à la confiance des clients et à leur fidélité à la marque, mais expose également les entreprises à de lourdes amendes.

Client-Side Protection & Compliance analyse en permanence le comportement de l'exécution des scripts dans des sessions utilisateur réelles afin d'identifier tout comportement suspect ou purement malveillant, et transmet des informations exploitables aux équipes de sécurité pour déclencher une réaction immédiate.