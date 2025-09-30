Solution conforme à la norme PCI DSS v4.0
Les tâches de conformité et d'audit peuvent représenter une lourde charge pour les équipes de sécurité. Client-Side Protection & Compliance répond aux nouvelles exigences de sécurité côté client décrites dans la norme PCI DSS v4.0, dont l'entrée en vigueur est prévue en mars 2025. Cet outil simple vous permet d'inventorier, de justifier et de surveiller tous les scripts observés sur les pages de paiement protégées, avec des alertes exploitables qui avertissent les équipes de sécurité en temps réel de toute altération non autorisée de la solution et de tout comportement suspect des scripts.