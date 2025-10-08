X
IP Accelerator

Stellen Sie nicht zwischenspeicherfähige Anwendungen mit hoher Performance, Sicherheit und Verfügbarkeit bereit.

Kostenlose Testversion

Einfach schnellere IP-basierte Anwendungen – für alle Nutzer, auf jedem Gerät und an jedem Ort.

Beschleunigen Sie das Unternehmenswachstum, indem Sie die Performance und Sicherheit Ihrer nicht zwischenspeicherfähigen Anwendungen verbessern, und vermeiden Sie gleichzeitig die hohen Investitionsausgaben, die mit privaten WAN-Infrastrukturen einhergehen.

Produktbeschreibung ansehen

Stellen Sie global verteilten Nutzern IP-Anwendungen sicher und zuverlässig bereit

Verbessern Sie die Anwendungsperformance

Das „SureRoute for IP“-Netzwerk (SRIP) von Akamai hebt die Einschränkungen des öffentlichen Internets auf und gewährleistet so eine konsistent hohe Anwendungsverfügbarkeit.

Schützen Sie Inhalte und Nutzer

Sämtlicher Web-Traffic ist eingekapselt. Damit wird gewährleistet, dass verschlüsselte Daten während der Übertragung auch verschlüsselt bleiben.

Bereitstellung überragender Kundenerlebnisse

IP Accelerator wird auf dem globalen Edge-Netzwerk von Akamai ausgeführt, um schnellere und zuverlässigere Verbindungen über größere Entfernungen zu ermöglichen.

So funktioniert IP Accelerator

Optimieren

Das globale verteilte Netzwerk von Akamai​ stellt sicher, dass Daten auf den schnellsten und effizientesten Routen zwischen Endpunkten übertragen werden.

Nachverfolgen

Verbesserte Performancekennzahlen ermöglichen Nutzern die Überwachung und Steuerung von Internettraffic, IP-Anwendungen und Site-Inhalten.

Beschleunigen

Hochentwickelte TCP-Optimierungstechniken beschleunigen die Datenübertragung und reduzieren die Paketumlaufzeiten.

Konsistenz

Sicherheitsfunktionen gewährleisten, dass Daten verschlüsselt bleiben und ermöglichen das Blockieren bestimmter IP-Adressen oder Regionen.

Funktionen

  • Leiten Sie IP-Accelerator-Clients an den Edge-Server weiter, der die Serviceanfrage mit dynamischer Echtzeitzuordnung am besten erfüllt
  • Ermöglichen Sie Entscheidungen in Echtzeit, um Nutzeranfragen an das Rechenzentrum mit der besten Performance weiterzuleiten
  • Mit Fast IP Blocking (FIPB) können Angriffe auf Ursprungsserver abgewehrt werden, indem Traffic aus vordefinierten Quellen gefiltert wird

  • Schützen Sie sich vor Paketverlusten, indem Sie Pakete replizieren und über verschiedene Netzwerkpfade senden
  • Nutzen Sie Client Access Control, um Änderungen an IP-Adressen von Akamai-Servern nahtlos zu verwalten
  • TCP-Optimierung zur Wiederverwendung von TCP-Verbindungen und zur Senkung der Betriebskosten, die beim Einrichten oder Absetzen von Verbindungen anfallen

  • Mit der Ratenbeschränkung können Nutzer die Anzahl der an den Server gestellten Anfragen steuern
  • Funktionen zur Netzwerkoptimierung, die einen optimalen Pfad zwischen dem Edge-Server von Akamai und dem Ursprungsserver herstellen

Anwendungsfälle für IP Accelerator

Erfahren Sie, wie IP Accelerator die Performance von IP-basierten Anwendungen verbessert und die Bereitstellung von Daten auf sichere Weise optimiert.

App-Leistung steigern

Steigern Sie die Performance nutzerdefinierter oder nicht standardmäßiger Apps

Herkömmliche Tools zur Performance-Optimierung basieren häufig auf Standardprotokollen wie HTTP/S, wodurch es schwierig ist, Lösungen zu finden, die auch mit nicht standardmäßigen Methoden oder nutzerdefinierten Anwendungen effizient funktionieren.

IP Accelerator unterstützt jeden TCP- und UDP-Port, sodass Kunden den Traffic für eine Vielzahl von Anwendungen bereitstellen können, einschließlich nutzerdefinierter Protokolle und älterer Anwendungen, die möglicherweise keine Standardports verwenden. Dies bietet eine größere Vielseitigkeit und Kompatibilität mit verschiedenen Netzwerktopologien und Anwendungstypen. Zusätzlich können Kundenprobleme im Zusammenhang mit schlechter Netzwerkperformance gemindert werden, z. B. nutzerseitiger Abbruch, und die Kosten für den Aufbau privater Netzwerke werden vermieden.

IP-Traffic-Routen optimieren

Optimierung und Skalierung virtueller Desktop-Infrastrukturen

Umgebungen mit virtueller Desktop-Infrastruktur (VDI) erfordern eine stabile und schnelle Netzwerkverbindung, um ein nahtloses Nutzererlebnis zu gewährleisten. Latenz- oder Bandbreitenbeschränkungen können die Reaktionsgeschwindigkeit virtueller Desktops stark beeinträchtigen, was zu frustrierten Nutzern und verringerter Produktivität führen kann.

IP Accelerator optimiert IP-Trafficrouten, um Netzwerklatenzen zu minimieren. So können Unternehmen konsistente, hochwertige virtuelle Desktoperlebnisse für Mitarbeiter weltweit bereitstellen, ohne dass die Kosten und Komplexität eines zusätzlichen IT-Ausbaus anfallen.

Erstklassige Gaming-Erlebnisse

Erstklassige Onlinegaming-Erlebnisse

Eine zuverlässige Netzwerkverbindung ohne plötzliche Abstürze oder Netzwerkschwankungen ist für ein konsistentes Nutzererlebnis unerlässlich, insbesondere bei Spielen mit umfangreichen Onlinewelten oder -Sitzungen. Sie sorgt für eine reibungslose Übertragung von Daten und verhindert so Einfrieren, Verzögerungen oder Verbindungsunterbrechungen.

IP Accelerator optimiert den Datenpfad in den Kommunikationsnetzwerken, minimiert Paketverluste und stellt sicher, dass Änderungen des Spielstatus, Interaktionen und Updates störungsfrei übertragen werden.

Schutz geschäftskritischer Apps

Verbesserung von Performance und Sicherheit geschäftskritischer Anwendungen

Die Minimierung von Latenzzeiten und die Gewährleistung einer zuverlässigen Bereitstellung sind für Finanztransaktionen von entscheidender Bedeutung, während der Informationsfluss in Echtzeit für einen effizienten Betrieb der Lieferkette unerlässlich ist.

Durch die Beschleunigung des Datenverkehrs über optimierte Routen verkürzt IP Accelerator die Zeit, die Daten benötigen, um ihr Ziel zu erreichen. Dadurch wird gewährleistet, dass zeitkritische Vorgänge ohne Verzögerungen ausgeführt werden können, was wiederum die Betriebseffizienz erhöht.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

IP Accelerator reduziert die Latenz, indem der Traffic über den effizientesten Pfad im globalen Netzwerk von Akamai geleitet wird. Dadurch werden Netzwerküberlastungen und Paketverluste minimiert. Das Resultat sind schnellere und zuverlässigere Verbindungen für Ihre Anwendungen, was die Gesamtperformance für Endnutzer verbessert.

IP Accelerator bietet eine Vielzahl von wichtigen Vorteilen zur Optimierung und Sicherung Ihres Traffics:

  • Routenoptimierung: IP Accelerator verwendet Multipath-Routing für optimierte Datenübertragung.
  • TCP- und UDP-Unterstützung: Sowohl TCP (Transmission Control Protocol) als auch UDP (User Datagram Protocol) werden unterstützt, was Flexibilität bei der Verwaltung verschiedener Traffic-Arten ermöglicht.
  • Zugelassene Ports: Kunden haben Kontrolle darüber, welche Ports genutzt werden können. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über Netzwerkzugriff und Sicherheit.
  • Ratenbegrenzung: Implementierung von Ratenbeschränkungen, um den Traffic zu verwalten und Serverüberlastungen zu vermeiden, wodurch Performance und Stabilität verbessert werden.
  • Keine Zwischenspeicherung: Inhalte werden nicht zwischengespeichert, sodass dynamische und sich häufig ändernde Inhalte direkt und ohne Verzögerung bereitgestellt werden.
  • Keine SSL-Terminierung oder -Entschlüsselung: SSL-Terminierung (Secure Sockets Layer) und -Entschlüsselung werden nicht von IP Accelerator abgewickelt, sodass die durchgängige Verschlüsselung Ihrer Daten sichergestellt wird.
  • IPv6-Unterstützung: Die vollständige Unterstützung von IPv6 gewährleistet die Kompatibilität mit den neuesten Internetprotokollen – so ist Ihre Infrastruktur bereit für die Zukunft.
  • OAC- und CAC-Funktionalität: Mit Origin Access Control können Nutzer Änderungen an den ​IP-Adressen von Akamai-Servern anzeigen und bestätigen, die im Akamai Control Center​ veröffentlicht wurden. Client Access Control bietet einen Mechanismus zur Offenlegung einer Liste von IP-Adressen, zu denen Endnutzer beim Zugriff auf eine IP-basierte Anwendung eine Verbindung herstellen dürfen.
  • Transparenz und Kontrolle: IP Accelerator bietet Netzwerkverwaltungstools und Performance-Metriken zur Überwachung und Steuerung von Internettraffic, IP-Anwendungen und Site-Inhalten.

Ja, IP Accelerator lässt sich nahtlos in Cloud- und Hybrid-Infrastrukturen integrieren. Unabhängig davon, ob Ihre Anwendungen auf einem einzelnen Cloud-Anbieter, mehreren Clouds oder einer Hybrid-Umgebung gehostet werden, sorgt IP Accelerator dafür, dass der Traffic zwischen Nutzern und Ihrer Infrastruktur hinsichtlich der Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit optimiert wird.

Der genaue Grad der Beschleunigung hängt von diversen Faktoren im Netzwerk ab, wie der Entfernung zwischen Endnutzer und Ursprungsserver, der Internetüberlastung und den Netzwerkbedingungen. Wenn Sie das verteilte Netzwerk von Akamai nutzen, können Sie jedoch in der Regel folgendes erwarten:

  • Geringere Latenz, da der Traffic über den effizientesten Pfad geleitet wird
  • Verbesserte Konsistenz, da überlastete oder suboptimale Routen gemieden werden
  • Schnellere Reaktionszeiten durch optimiertes globales Internet-Routing

IP Accelerator ist mit einer Reihe von wirksamen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter Ratenbegrenzung, Fast IP Blocking (FIPB), Client Access Control und Origin Access Control, Sicherheitsrichtlinien. Zudem wird der Traffic nicht überprüft, wodurch sichergestellt wird, dass die verschlüsselten Daten während der gesamten Zeit verschlüsselt bleiben.

 

SureRoute for IP (SRIP) ist ein proprietäres Overlay-Netzwerk, das die Performance und Zuverlässigkeit des Traffics im Internet verbessert. Der SRIP-Algorithmus gewährleistet ein optimiertes Routing über das öffentliche Internet, indem die effizientesten und am wenigsten überlasteten Pfade zwischen den jeweiligen Endpunkten ausgewählt werden.

 

Er reguliert eine der wichtigsten Einschränkungen des Border Gateway Protocol (BGP), das festlegt, wie Traffic über das Internet weitergeleitet wird. BGP-Routing-Protokolle suchen nach der geringstmöglichen Hop-Anzahl zwischen den Endpunkten, um eine Route festzulegen. Die Performance wird jedoch nicht berücksichtigt, sodass Daten häufig über stark überlastete Routen gesendet werden.

 

Um diese Einschränkungen zu umgehen, nutzt ​SRIP das globale Edge-Netzwerk und die Skalierbarkeit von ​Akamai​, um alternative Kommunikationspfade zwischen Endnutzer und Anwendungsserver zu identifizieren und bewertet kontinuierlich die Performance dieser Routen, um zu gewährleisten, dass der Traffic auf dem schnellsten Pfad gesendet wird.

Ressourcen

Erste Schritte mit IP Accelerator

Die richtigen Antworten finden Sie in unserer Produktdokumentation, in der Akamai-Community und in vielen anderen Ressourcen.

TechDocs lesen

Akamai IP Accelerator: Ein ganzheitlicher Ansatz für Sicherheit und Performance

Ob Sie sich vor Angriffen schützen oder zuverlässigen Zugriff bereitstellen möchten: IP Accelerator sorgt für die Integration der erforderlichen Sicherheit und Performance.

Blogbeitrag lesen
A person with black glass is shown with their face lit by the light of a computer screen

Kostenlos testen: IP Accelerator

Sichern Sie sich einen sofortigen Wettbewerbsvorteil.

Welche Vorteile bietet Ihnen die weltweit größte Edge-Plattform? Testen Sie IP Accelerator 30 Tage kostenlos und überzeugen Sie sich selbst.

So richten Sie Ihre 30-tägige Testversion ein:

