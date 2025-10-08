Steigern Sie die Performance nutzerdefinierter oder nicht standardmäßiger Apps

Herkömmliche Tools zur Performance-Optimierung basieren häufig auf Standardprotokollen wie HTTP/S, wodurch es schwierig ist, Lösungen zu finden, die auch mit nicht standardmäßigen Methoden oder nutzerdefinierten Anwendungen effizient funktionieren.

IP Accelerator unterstützt jeden TCP- und UDP-Port, sodass Kunden den Traffic für eine Vielzahl von Anwendungen bereitstellen können, einschließlich nutzerdefinierter Protokolle und älterer Anwendungen, die möglicherweise keine Standardports verwenden. Dies bietet eine größere Vielseitigkeit und Kompatibilität mit verschiedenen Netzwerktopologien und Anwendungstypen. Zusätzlich können Kundenprobleme im Zusammenhang mit schlechter Netzwerkperformance gemindert werden, z. B. nutzerseitiger Abbruch, und die Kosten für den Aufbau privater Netzwerke werden vermieden.