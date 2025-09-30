X
+1-8774252624
+1-8774252624
Iniciar sesión
Control Center
Acceda a la plataforma de Akamai
Cloud Manager
Gestione su recursos de nube
Probar Akamai
¿Está sufriendo un ataque?
Iniciar sesión
Control Center
Acceda a la plataforma de Akamai
Cloud Manager
Gestione su recursos de nube

IP Accelerator

Ofrezca aplicaciones no almacenables en caché con altos niveles de rendimiento, disponibilidad y seguridad.

IP Accelerator

Ofrezca aplicaciones no almacenables en caché con altos niveles de rendimiento, disponibilidad y seguridad.

Prueba gratis

Consiga aplicaciones basadas en IP rápidas para cualquier usuario, dispositivo y lugar.

Acelere el crecimiento empresarial al mejorar el rendimiento y la seguridad de sus aplicaciones no almacenables en caché y evite los elevados gastos de capital asociados a una infraestructura de red de área extensa (WAN) privada.

Ver información sobre el producto

Distribuya aplicaciones IP a usuarios repartidos por el mundo de manera rápida, segura y fiable

Mejora del rendimiento de las aplicaciones

La red SureRoute for IP (SRIP) de Akamai acaba con las limitaciones de la red pública de Internet al ofrecer en todo momento una alta disponibilidad de las aplicaciones.

Protección del contenido y los usuarios

Todo el tráfico web se encapsula para garantizar que cualquier dato cifrado permanezca así durante las transacciones.

Gran experiencia para sus clientes

IP Accelerator se ejecuta en la red global en el Edge de Akamai para permitir conexiones más rápidas y fiables en distancias más largas.

Cómo funciona IP Accelerator

Optimización

La red global y distribuida de Akamai garantiza que los datos recorran las rutas más rápidas y eficaces entre los terminales.

Seguimiento

Las métricas de rendimiento mejoradas permiten a los usuarios supervisar y controlar el tráfico de Internet, las aplicaciones IP y el contenido del sitio.

Aceleración

Las técnicas de optimización de TCP muy avanzadas aceleran la transmisión de datos y reducen los tiempos de ida y vuelta.

Protección

Las funciones de seguridad garantizan que los datos permanezcan cifrados y permiten el bloqueo de direcciones IP o regiones específicas.

Características

  • Dirija a los clientes de IP Accelerator al servidor en el Edge que pueda atender mejor las solicitudes con asignación dinámica en tiempo real.
  • Permita tomar decisiones en tiempo real para dirigir las solicitudes de los usuarios al centro de datos con mejor rendimiento.
  • El bloqueo de IP rápido (FIPB) ayuda a mitigar los ataques contra los servidores de origen mediante el filtrado del tráfico de fuentes especificadas de antemano.

  • Ofrezca protección contra la pérdida de paquetes replicando paquetes y enviándolos por distintas rutas de red.
  • Gestione sin problemas los cambios de direcciones IP del servidor de Akamai con Client Access Control.
  • Utilice la optimización de TCP para reutilizar las conexiones TCP y reducir la sobrecarga asociada al establecimiento y finalización de las conexiones.

  • La limitación de velocidad permite a los usuarios controlar el número de solicitudes realizadas al servidor.
  • Utilice funciones de optimización de redes para establecer una ruta óptima entre el servidor en el Edge de Akamai y el servidor de origen.

Casos de uso de IP Accelerator

Descubra cómo IP Accelerator mejora el rendimiento de las aplicaciones basadas en IP y optimiza de forma segura la entrega de datos.

Aumento del rendimiento de las aplicaciones

Aumente el rendimiento de las aplicaciones personalizadas o no estándar

Las herramientas tradicionales de optimización del rendimiento a menudo se basan en protocolos estándar como HTTP/S, lo hace que sea difícil buscar soluciones que funcionen de forma eficaz con métodos no estándar o aplicaciones personalizadas.

IP Accelerator es compatible con cualquier puerto TCP y UDP, lo que permite a los clientes distribuir tráfico en una amplia gama de aplicaciones, incluidos protocolos personalizados y aplicaciones heredadas en las que puede que no se utilicen puertos estándar. De esta forma, se obtiene una mayor versatilidad y compatibilidad con distintas topologías de red y tipos de aplicaciones. También se pueden abordar los problemas a los que tienen que hacer frente los clientes relacionados con un rendimiento inadecuado de la red, como el abandono de usuarios, y se puede evitar el coste que supone la creación de redes privadas.

Optimización de las rutas de tráfico IP

Mejore y amplíe la infraestructura de escritorio virtual

En los entornos de infraestructuras de escritorios virtuales (VDI) es necesario contar con una conexión de red estable y rápida para que los usuarios tengan una experiencia perfecta. Las limitaciones de latencia o ancho de banda pueden afectar gravemente a la capacidad de respuesta de los escritorios virtuales, lo que provoca la frustración de los usuarios y reduce la productividad.

IP Accelerator optimiza las rutas de tráfico IP para minimizar la latencia de la red, lo que permite a las organizaciones ofrecer experiencias de escritorio virtual coherentes y de alta calidad a los empleados de todo el mundo, sin el coste y la complejidad de las estructuras de TI adicionales.

Creación de una experiencia de juego superior

Ofrezca una experiencia de videojuegos online superior

Una conexión de red fiable, sin caídas repentinas ni fluctuaciones de red, resulta esencial para ofrecer una experiencia de usuario uniforme, especialmente en videojuegos con entornos o sesiones online persistentes. Garantiza que los datos se transfieran sin problemas, lo que evita que los videojuegos se congelen, se produzcan picos con retrasos o desconexiones.

IP Accelerator optimiza la ruta que siguen los datos a través de las redes de comunicación, minimizando la pérdida de paquetes y garantizando que los cambios de estado del videojuego, las interacciones y las actualizaciones se transmitan sin interrupciones.

Protección de las aplicaciones empresariales críticas

Mejore el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones esenciales

Minimizar la latencia y garantizar una entrega fiable resultan esenciales para las transacciones financieras, mientras que el flujo de información en tiempo real es esencial para las operaciones eficientes de la cadena de suministro.

Al acelerar el tráfico a través de rutas optimizadas, IP Accelerator reduce el tiempo que tardan los datos en llegar a su destino, lo que garantiza que las operaciones urgentes se puedan llevar a cabo sin retrasos, aumentando la eficiencia operativa.

Preguntas frecuentes

IP Accelerator reduce la latencia, al dirigir el tráfico a través de la ruta más eficiente de la red global de Akamai. De esta forma, se minimiza la congestión de la red y la pérdida de paquetes, lo que se traduce en conexiones más rápidas y fiables para sus aplicaciones, y en una mejora del rendimiento general.

IP Accelerator ofrece una serie de ventajas clave para ayudarle a optimizar y proteger su tráfico:

  • Optimización de rutas: IP Accelerator utiliza el enrutamiento multirruta para una transmisión de datos mejorada.
  • Compatibilidad con TCP y UDP: se admiten tanto TCP (protocolo de control de transmisión) como UDP (protocolo de datagrama del usuario), permitiendo flexibilidad en la gestión de diferentes tipos de tráfico.
  • Puertos permitidos: los clientes controlan qué puertos se pueden utilizar, obteniendo un control más detallado de la seguridad y el acceso a la red.
  • Limitación de velocidad: implemente la limitación de velocidad para gestionar el tráfico y evitar la sobrecarga de los servidores para mejorar el rendimiento y la estabilidad.
  • Sin almacenamiento en caché: al prescindir del almacenamiento en caché, el contenido dinámico y cambiante se distribuye de manera directa y sin retrasos.
  • Sin terminación o descifrado SSL: la terminación y el descifrado de capa de sockets seguros (SSL) no se gestionan mediante IP Accelerator, lo que mantiene un cifrado integral de los datos.
  • Compatibilidad con IPv6: la compatibilidad total con IPv6 garantiza que se puedan utilizar los protocolos de Internet más recientes, preparando su infraestructura para el futuro.
  • Funcionalidad OAC y CAC: Origen Access Control permite a los usuarios ver y confirmar los cambios en las direcciones IP del servidor de Akamai​publicadas en ​Akamai Control Center. Client Access Control ofrece un método para mostrar una lista de direcciones IP a las que los usuarios finales pueden conectarse al acceder a una aplicación basada en IP.
  • Visibilidad y control: IP Accelerator proporciona herramientas de gestión de red y métricas de rendimiento para supervisar y controlar el tráfico de Internet, las aplicaciones IP y el contenido de los sitios.

Sí, IP Accelerator se integra a la perfección tanto con infraestructuras híbridas como de nube. Tanto si sus aplicaciones están alojadas en un único proveedor de servicios en la nube, en varias nubes o en un entorno híbrido, IP Accelerator garantiza que el tráfico entre los usuarios y su infraestructura esté optimizado para mejorar el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad.

La aceleración exacta depende de factores de la red como la distancia entre el usuario final y el servidor de origen, la congestión de Internet y las condiciones de la red. Sin embargo, al utilizar la red distribuida de Akamai, normalmente se espera:

  • Latencia reducida a medida que el tráfico va por la ruta más eficiente.
  • Mayor coherencia al evitar rutas congestionadas o subóptimas.
  • Tiempos de respuesta más rápidos gracias al enrutamiento global de Internet optimizado.

IP Accelerator incluye un sólido conjunto de funciones de seguridad, como limitación de velocidad, bloqueo de IP rápido (FIPB), Client y Origin Access Control, políticas de seguridad y sin inspección de tráfico, lo que garantiza que los datos cifrados permanezcan cifrados en todo momento.

 

SureRoute for IP (SRIP) es una red superpuesta específica que mejora el rendimiento y la fiabilidad del tráfico de Internet. El algoritmo de SRIP garantiza un enrutamiento optimizado en la red pública de Internet mediante la selección de las rutas más eficientes y menos congestionadas entre los terminales.

 

Acaba con una de las principales limitaciones del protocolo de puerta de enlace de frontera (BGP), que determina cómo se enruta el tráfico a través de Internet. Los protocolos de enrutamiento de BGP buscan el número más reducido de saltos entre terminales para elegir una ruta. Sin embargo, no tiene en cuenta el rendimiento, ya que a menudo envía datos a través de rutas muy congestionadas.

 

Para solucionar estas limitaciones,​SRIP utiliza la red global en el Edge de Akamai​y se escala para identificar rutas de comunicación alternativas entre el usuario final y el servidor de aplicaciones, además de evaluar de forma continua el rendimiento de estas rutas para garantizar que el tráfico se envíe por la ruta más rápida.

Recursos

Introducción a IP Accelerator

Encuentre las respuestas que necesita en la documentación de nuestros productos y en la comunidad de Akamai, entre otros recursos.

Leer TechDocs

Akamai IP Accelerator: enfoque integral de la seguridad y el rendimiento

Tanto si se defiende contra ataques como si proporciona un acceso fiable, IP Accelerator garantiza la integración de la seguridad y el rendimiento.

Leer blog
A person with black glass is shown with their face lit by the light of a computer screen

Prueba gratuita: IP Accelerator

Su ventaja competitiva comienza ahora.

¿Qué ventajas le ofrece la mayor plataforma en el Edge de todo el mundo? Pruebe gratis IP Accelerator durante 30 días y descúbralo.

Configure su prueba de 30 días:

  1. Envíe el formulario
  2. Confirme su correo electrónico
  3. Supere el proceso de validación y evaluación de Akamai
  4. Reciba instrucciones de inicio de sesión
  5. Inicie sesión y configure su instancia de IP Accelerator

Se aplican términos y restricciones.

Gracias por solicitar la versión de prueba gratuita de IP Accelerator.

Un experto de Akamai se pondrá en contacto con usted en breve.