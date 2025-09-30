Aumente el rendimiento de las aplicaciones personalizadas o no estándar

Las herramientas tradicionales de optimización del rendimiento a menudo se basan en protocolos estándar como HTTP/S, lo hace que sea difícil buscar soluciones que funcionen de forma eficaz con métodos no estándar o aplicaciones personalizadas.

IP Accelerator es compatible con cualquier puerto TCP y UDP, lo que permite a los clientes distribuir tráfico en una amplia gama de aplicaciones, incluidos protocolos personalizados y aplicaciones heredadas en las que puede que no se utilicen puertos estándar. De esta forma, se obtiene una mayor versatilidad y compatibilidad con distintas topologías de red y tipos de aplicaciones. También se pueden abordar los problemas a los que tienen que hacer frente los clientes relacionados con un rendimiento inadecuado de la red, como el abandono de usuarios, y se puede evitar el coste que supone la creación de redes privadas.