IP Accelerator

Forneça aplicações sem armazenamento em cache com alto desempenho, segurança e disponibilidade

Acelere aplicações baseadas em IP — para qualquer usuário, em qualquer dispositivo, em qualquer lugar.

Acelere o crescimento empresarial aumentando o desempenho e a segurança de suas aplicações sem armazenamento em cache, evitando os altos gastos de capital associados à infraestrutura WAN privada.

Entregue aplicações baseadas em IP a usuários distribuídos globalmente de forma segura e confiável

Melhor desempenho das aplicações

A rede SureRoute for IP (SRIP) da Akamai resolve as limitações da Internet pública para entregar aplicações altamente disponíveis de modo consistente.

Proteção de conteúdo e usuários

Todo o tráfego da web é encapsulado para garantir que todos os dados criptografados permaneçam assim durante toda a transação.

Experiência superior do cliente

O IP Accelerator é executado na rede de edge global da Akamai para permitir conexões mais rápidas e confiáveis em distâncias mais longas.

Como o IP Accelerator funciona

Otimizar

A rede global e distribuída da Akamai​ garante que os dados percorrem as rotas mais rápidas e eficientes entre os pontos de extremidade.

Monitorar

As métricas de desempenho aprimoradas permitem que os usuários monitorem e controlem o tráfego da Internet, aplicações baseadas em IP e o conteúdo de websites.

Acelerar

Técnicas de otimização de TCP altamente avançadas aceleram a transmissão de dados e reduzem o tempo das rotas.

Defender

Os recursos de segurança garantem que os dados permaneçam criptografados e habilitem o bloqueio de endereços IP ou regiões específicos.

Recursos

  • Direcione os clientes do IP Accelerator para o servidor de edge que melhor possa atender às solicitações com mapeamento dinâmico em tempo real
  • Possibilite a tomada de decisões em tempo real para direcionar solicitações de usuários para o data center com melhor desempenho
  • O "Fast IP Blocking" (FIPB) ajuda a mitigar ataques contra servidores de origem filtrando o tráfego de fontes pré-especificadas

  • Proteja-se contra a perda de pacotes replicando-os e enviando-os ao longo de diferentes caminhos de rede
  • Gerencie facilmente as alterações nos endereços IP do servidor Akamai com o Client Access Control
  • Otimização de TCP para reutilizar conexões de TCP e reduzir a sobrecarga associada à configuração e desvinculação de conexões

  • A limitação de taxa permite que os usuários controlem o número de solicitações feitas ao servidor
  • Recursos de otimização de rede para estabelecer o caminho ideal entre o servidor de edge da Akamai e o servidor de origem

Casos de uso do IP Accelerator

Saiba como o IP Accelerator melhora o desempenho de aplicações baseadas em IP e otimiza com segurança a entrega de dados.

Aumente o desempenho de aplicações

Aumente o desempenho de aplicações personalizadas ou não padronizadas

As ferramentas tradicionais de otimização de desempenho são muitas vezes construídas em torno de protocolos padrão como HTTP/S, dificultando a identificação de soluções que funcionem de forma eficaz com métodos não padronizados ou aplicações personalizadas.

O IP Accelerator é compatível com qualquer porta TCP e UDP, permitindo que os clientes forneçam tráfego para uma ampla gama de aplicações, incluindo protocolos personalizados e aplicações legadas que possam não usar portas padrão. Isso oferece maior versatilidade e compatibilidade com várias topologias de rede e tipos de aplicações. Ele também ajuda a mitigar os desafios dos clientes relacionados ao mau desempenho da rede, como o abandono pelo usuário, e ajuda a evitar o custo de estruturas de rede privada

Otimize as rotas de tráfego de IP

Otimize e dimensione a infraestrutura de desktop virtual

Os ambientes de infraestrutura de desktop virtual (VDI) exigem uma conexão de rede estável e rápida para oferecer uma experiência de usuário perfeita. As restrições de latência ou largura de banda podem afetar gravemente a capacidade de resposta dos desktops virtuais, levando à frustração dos usuários e à redução da produtividade.

O IP Accelerator otimiza as rotas de tráfego IP para minimizar a latência da rede, permitindo que as organizações ofereçam experiências de desktop virtual consistentes e de alta qualidade para funcionários em todo o mundo, sem o custo e a complexidade de novas estruturas de TI.

Jogabilidade aprimorada

Ofereça uma experiência superior de jogos online

Uma conexão de rede confiável, sem quedas repentinas ou flutuações de rede, é essencial para proporcionar uma experiência consistente aos usuários, especialmente em jogos com realidades ou sessões online contínuas. Ela garante que os dados sejam transferidos sem problemas, evitando o congelamentos dos jogos, picos de atraso ou desconexões.

O IP Accelerator otimiza o caminho que os dados usam através das redes de comunicação, minimizando a perda de pacotes e garantindo que as alterações, interações e atualizações do estado do jogo sejam transmitidas sem interrupções.

Proteja aplicações essenciais para os negócios

Melhore o desempenho e a segurança de aplicações críticas

Minimizar a latência e garantir uma entrega confiável são cruciais para transações financeiras, enquanto o fluxo de informações em tempo real é essencial para operações eficientes da cadeia de suprimentos.

Ao acelerar o tráfego em rotas otimizadas, o IP Accelerator reduz o tempo necessário para que os dados cheguem ao seu destino, garantindo que operações urgentes possam ser realizadas sem atrasos, o que aumenta a eficiência operacional.

Perguntas frequentes (FAQ)

O IP Accelerator reduz a latência ao encaminhar o tráfego através do caminho mais eficiente na rede global da Akamai. Isso minimiza o congestionamento da rede e a perda de pacotes, resultando em conexões mais rápidas e confiáveis para suas aplicações, o que melhora o desempenho geral para os usuários finais.

O IP Accelerator oferece uma variedade de benefícios importantes para ajudar a otimizar e proteger o seu tráfego:

  • Otimização de rotas: o IP Accelerator usa roteamento multicaminho para uma transmissão de dados otimizada.
  • Suporte a TCP e UDP: o TCP (Transmission Control Protocol) e UDP (User Datagram Protocol) são suportados, permitindo flexibilidade no gerenciamento de diferentes tipos de tráfego.
  • Portas permitidas: os clientes têm controle sobre quais portas podem ser usadas, obtendo um controle mais granular sobre o acesso à rede e a segurança.
  • Limitação de taxa: implemente a limitação de taxa para gerenciar o fluxo de tráfego e evitar sobrecarga do servidor, melhorando o desempenho e a estabilidade.
  • Sem armazenamento em cache: não há armazenamento de conteúdo em cache, garantindo que conteúdos dinâmicos e com alterações frequentes sejam fornecidos diretamente e sem atraso.
  • Sem resolução ou descriptografia de SSL: a resolução e a descriptografia de SSL (Secure Sockets Layer) não são executadas pelo IP Accelerator, mantendo a criptografia de ponta a ponta dos seus dados.
  • Suporte a IPv6: o suporte total a IPv6 garante compatibilidade com os mais recentes protocolos de Internet, preparando sua infraestrutura para o futuro.
  • Funcionalidade OAC e CAC: o Origin Access Control permite que os usuários visualizem e reconheçam as alterações nos endereços IP do servidor da Akamai ​publicadas no Akamai Control Center. O Client Access Control fornece um mecanismo para divulgar uma lista de endereços IP aos quais os usuários finais estão autorizados a se conectar ao acessar uma aplicação baseada em IP.
  • Visibilidade e controle: o IP Accelerator fornece ferramentas de gerenciamento de rede e métricas de desempenho para monitorar e controlar o tráfego da Internet, aplicações IP e o conteúdo de websites.

Sim, o IP Accelerator integra-se perfeitamente a infraestruturas de nuvem e híbridas. Estejam suas aplicações hospedadas em um único provedor de nuvem, várias nuvens ou em um ambiente híbrido, o IP Accelerator garante que o tráfego entre usuários e sua infraestrutura seja otimizado para fins de desempenho, segurança e confiabilidade.

A aceleração exata depende de fatores de rede, como a distância entre o usuário final e seu servidor de origem, congestionamento de Internet e condições de rede. No entanto, ao aproveitar a rede distribuída da Akamai, você normalmente pode esperar:

  • Latência reduzida à medida que o tráfego é encaminhado pelo caminho mais eficiente
  • Consistência melhorada evitando-se rotas congestionadas ou ineficientes
  • Tempos de resposta mais rápidos devido ao roteamento global e otimizado da Internet

O IP Accelerator vem com um forte conjunto de recursos de segurança, incluindo limitação de taxa, Fast IP Blocking (FIPB), Client and Origin Access Control, políticas de segurança e inspeção sem tráfego, garantindo que os dados criptografados permaneçam criptografados.

 

A SureRoute for IP (SRIP) é uma rede de sobreposição patenteada que melhora o desempenho e a confiabilidade do tráfego de Internet. O algoritmo SRIP garante roteamento otimizado através da Internet pública, selecionando os caminhos mais eficientes e menos congestionados entre pontos de extremidade.

 

Ele resolve uma das principais limitações do Border Gateway Protocol (BGP), que determina como o tráfego é encaminhado pela Internet. Os protocolos de roteamento BGP procuram o menor número de saltos entre os pontos de extremidade para determinar uma rota. No entanto, ele não considera o desempenho, muitas vezes enviando dados através de rotas fortemente congestionadas.

 

Para lidar com essas limitações, o SRIP aproveita a rede e a escala de edge global da Akamai para identificar caminhos de comunicação alternativos entre o usuário final e o servidor de aplicações, e avalia continuamente o desempenho dessas rotas para garantir que o tráfego seja enviado pelo caminho mais rápido.

Recursos

Introdução ao IP Accelerator

Encontre as respostas de que você precisa em nossos documentos de produtos, na Comunidade Akamai e em muitos outros recursos.

IP Accelerator da Akamai: uma abordagem completa para a segurança e o desempenho

Seja defendendo contra ataques ou fornecendo acesso confiável, o IP Accelerator garante que a segurança e o desempenho sejam integrados.

Avaliação gratuita: IP Accelerator

Sua vantagem competitiva começa agora.

Que diferença a maior plataforma de edge do mundo pode fazer para você? Faça um teste gratuito de 30 dias do IP Accelerator e descubra.

