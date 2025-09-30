Aumente o desempenho de aplicações personalizadas ou não padronizadas
As ferramentas tradicionais de otimização de desempenho são muitas vezes construídas em torno de protocolos padrão como HTTP/S, dificultando a identificação de soluções que funcionem de forma eficaz com métodos não padronizados ou aplicações personalizadas.
O IP Accelerator é compatível com qualquer porta TCP e UDP, permitindo que os clientes forneçam tráfego para uma ampla gama de aplicações, incluindo protocolos personalizados e aplicações legadas que possam não usar portas padrão. Isso oferece maior versatilidade e compatibilidade com várias topologias de rede e tipos de aplicações. Ele também ajuda a mitigar os desafios dos clientes relacionados ao mau desempenho da rede, como o abandono pelo usuário, e ajuda a evitar o custo de estruturas de rede privada