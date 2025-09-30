A SureRoute for IP (SRIP) é uma rede de sobreposição patenteada que melhora o desempenho e a confiabilidade do tráfego de Internet. O algoritmo SRIP garante roteamento otimizado através da Internet pública, selecionando os caminhos mais eficientes e menos congestionados entre pontos de extremidade.

Ele resolve uma das principais limitações do Border Gateway Protocol (BGP), que determina como o tráfego é encaminhado pela Internet. Os protocolos de roteamento BGP procuram o menor número de saltos entre os pontos de extremidade para determinar uma rota. No entanto, ele não considera o desempenho, muitas vezes enviando dados através de rotas fortemente congestionadas.

Para lidar com essas limitações, o SRIP aproveita a rede e a escala de edge global da Akamai para identificar caminhos de comunicação alternativos entre o usuário final e o servidor de aplicações, e avalia continuamente o desempenho dessas rotas para garantir que o tráfego seja enviado pelo caminho mais rápido.