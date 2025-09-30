SureRoute for IP (SRIP) est un réseau de superposition propriétaire qui améliore les performances et la fiabilité du trafic Internet. L'algorithme SRIP garantit un routage optimisé sur l'Internet public, en sélectionnant les chemins les plus efficaces et les moins encombrés entre les points de terminaison.

Il répond à l'une des principales limites du protocole BGP (Border Gateway Protocol), qui détermine la manière dont le trafic est acheminé sur Internet. Les protocoles de routage BGP recherchent le plus petit nombre de sauts entre les points de terminaison pour déterminer un chemin. Cependant, ils ne tiennent pas compte des performances, et envoient souvent des données via des chemins fortement encombrés.

Pour faire face à cette limite, le SRIP tire parti du réseau mondial en bordure de l'Internet d'Akamai et de son évolutivité pour identifier des chemins de communication alternatifs entre l'utilisateur final et le serveur. Il évalue en permanence les performances de ces chemins afin que le trafic soit acheminé le plus rapidement possible.