Améliorez les performances des applications personnalisées ou non standard
Les outils traditionnels d'optimisation des performances reposent souvent sur des protocoles standard, tels que le protocole HTTP/S. Il est donc difficile de trouver des solutions qui fonctionnent efficacement avec des méthodes non standard ou des applications personnalisées.
IP Accelerator prend en charge tous les ports TCP et UDP, permettant aux clients de distribuer le trafic d'une large gamme d'applications, notamment de protocoles personnalisés et d'applications existantes qui n'utilisent pas de ports standard. IP Accelerator offre une plus grande polyvalence et une plus grande compatibilité avec différents types d'applications et topologies de réseau. IP Accelerator apporte des solutions aux clients contre les performances réseau médiocres menant à l'abandon d'utilisateurs, et leur permet d'éviter de mettre en place un réseau privé coûteux