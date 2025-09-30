X
IP Accelerator

Fournissez des applications non stockables en mémoire cache avec des performances, une sécurité et une disponibilité élevées

IP Accelerator

Fournissez des applications non stockables en mémoire cache avec des performances, une sécurité et une disponibilité élevées

Accélérez les applications basées sur l'IP, quels que soient l'utilisateur, le terminal et l'emplacement géographique.

Accélérez la croissance de votre entreprise en améliorant les performances et la sécurité de vos applications non stockables en mémoire cache. Évitez ainsi les dépenses d'investissement élevées liées à une infrastructure de réseau étendu (WAN) privée.

Fournissez des applications IP à des utilisateurs du monde entier de manière sécurisée et fiable

Amélioration des performances des applications

Le réseau SureRoute for IP (SRIP) d'Akamai répond aux limites de l'Internet public pour garantir la disponibilité constante des applications.

Protection du contenu et des utilisateurs

L'ensemble du trafic Web est encapsulé pour que toutes les données chiffrées restent protégées au long de la transaction.

Amélioration de l'expérience client

IP Accelerator s'exécute sur le réseau mondial en bordure de l'Internet d'Akamai pour permettre des connexions plus rapides et plus fiables sur de longues distances.

Fonctionnement d'IP Accelerator

Optimisation

Le réseau mondial et distribué d'Akamai garantit que les données transitent sur les chemins les plus rapides et les plus efficaces entre les points de terminaison.

Suivi

Des mesures de performances améliorées permettent aux utilisateurs de surveiller et de contrôler le trafic Internet, les applications IP et le contenu des sites.

Accélération

Les techniques d'optimisation du protocole TCP hautement avancées accélèrent la transmission des données et réduisent les délais aller-retour.

Sauvegarde

Les fonctionnalités de sécurité garantissent que les données restent chiffrées et permettent le blocage d'adresses IP ou de régions spécifiques.

Fonctionnalités

  • Dirigez les clients d'IP Accelerator vers le serveur en bordure de l'Internet qui peut répondre au mieux aux requêtes avec un mapping dynamique en temps réel
  • Bénéficiez d'une prise de décision en temps réel permettant de diriger les requêtes des utilisateurs vers le centre de données le plus performant
  • Le blocage rapide des adresses IP (FIPB) permet de limiter les attaques contre les serveurs d'origine, en filtrant le trafic provenant de sources pré-spécifiées

  • Évitez la perte de paquets en les répliquant et les envoyant sur différents chemins réseau
  • Gérez en toute transparence les modifications apportées aux adresses IP du serveur Akamai grâce au contrôle d'accès client
  • Bénéficiez de l'optimisation du protocole TCP pour réutiliser les connexions TCP et réduire les frais associés à la configuration des connexions et au démontage

  • La limitation du débit permet aux utilisateurs de contrôler le nombre de requêtes envoyées au serveur
  • Les fonctionnalités d'optimisation réseau permettent d'établir un chemin optimal entre le serveur en bordure de l'Internet d'Akamai et le serveur d'origine

Exemples d'utilisation d'IP Accelerator

Découvrez comment IP Accelerator améliore les performances des applications basées sur l'IP et optimise en toute sécurité la diffusion des données.

Améliorer les performances des applications

Améliorez les performances des applications personnalisées ou non standard

Les outils traditionnels d'optimisation des performances reposent souvent sur des protocoles standard, tels que le protocole HTTP/S. Il est donc difficile de trouver des solutions qui fonctionnent efficacement avec des méthodes non standard ou des applications personnalisées.

IP Accelerator prend en charge tous les ports TCP et UDP, permettant aux clients de distribuer le trafic d'une large gamme d'applications, notamment de protocoles personnalisés et d'applications existantes qui n'utilisent pas de ports standard. IP Accelerator offre une plus grande polyvalence et une plus grande compatibilité avec différents types d'applications et topologies de réseau. IP Accelerator apporte des solutions aux clients contre les performances réseau médiocres menant à l'abandon d'utilisateurs, et leur permet d'éviter de mettre en place un réseau privé coûteux

Optimiser le routage du trafic IP

Optimisez et faites évoluer votre infrastructure de postes de travail virtuels

Les environnements d'infrastructure de postes de travail virtuels (VDI) nécessitent une connexion réseau stable et rapide pour offrir une expérience utilisateur fluide. Les contraintes de latence ou de bande passante peuvent avoir un impact considérable sur la réactivité des postes de travail virtuels, entraînant la frustration des utilisateurs et une baisse de la productivité.

IP Accelerator optimise le routage du trafic IP pour minimiser la latence du réseau. Cela permet aux entreprises de proposer des expériences utilisateur cohérentes et de haute qualité à leurs collaborateurs présents dans le monde entier, sans devoir mettre en place une infrastructure informatique supplémentaire complexe et coûteuse.

Expérience de gaming supérieure

Offrez une expérience de gaming en ligne de qualité supérieure

Il est essentiel de bénéficier d'une connexion réseau fiable, sans perte ni fluctuation soudaine du réseau, pour offrir une expérience utilisateur cohérente, en particulier pour le gaming incluant des mondes ou des sessions en ligne permanents. Ceci garantit un transfert fluide des données, empêchant ainsi les blocages des jeux, les pics de latence ou les déconnexions.

IP Accelerator optimise le chemin emprunté par les données sur les réseaux de communication, ce qui minimise la perte de paquets et garantit une transmission sans interruption des interactions, des mises à jour et du changement d'état des jeux.

Sécuriser les applications stratégiques

Améliorez les performances et la sécurité des applications critiques

La fiabilité de la diffusion et la réduction de la latence sont essentielles pour les transactions financières, tandis que le flux d'informations en temps réel est clé pour l'efficacité des opérations de la chaîne d'approvisionnement.

En accélérant le trafic sur des chemins optimisés, IP Accelerator réduit le temps nécessaire aux données pour atteindre leur destination, garantissant ainsi que les opérations urgentes peuvent être effectuées sans délai, ce qui augmente l'efficacité opérationnelle.

Foire aux questions (FAQ)

IP Accelerator réduit la latence en acheminant le trafic sur les chemins les plus efficaces du réseau mondial d'Akamai. Cela réduit la congestion du réseau et la perte de paquets, et permet des connexions plus rapides et plus fiables pour vos applications. Les performances globales pour les utilisateurs finaux sont alors améliorées.

IP Accelerator offre de nombreux avantages clés pour optimiser et sécuriser votre trafic :

  • Optimisation du routage : IP Accelerator utilise un routage à accès multiples pour optimiser la transmission des données.
  • Prise en charge des protocoles TCP et UDP : les protocoles TCP (Transmission Control Protocol) et UDP (User Datagram Protocol) sont pris en charge, ce qui permet une gestion flexible des différents types de trafic.
  • Ports autorisés : les clients contrôlent les ports pouvant être utilisés, ce qui leur permet d'exercer un contrôle plus granulaire sur l'accès au réseau et la sécurité.
  • Mise en place d'une limitation du débit : procédez à la mise en place de la limitation du débit pour gérer le flux de trafic et éviter la surcharge des serveurs, en améliorant les performances et la stabilité.
  • Aucune mise en cache : il n'y a pas de mise en cache du contenu, ce qui garantit que le contenu dynamique et fréquemment modifié est servi directement sans délai.
  • Pas de terminaison ou de déchiffrement SSL : la terminaison et le décryptage du protocole SSL (Secure Sockets Layer) ne sont pas pris en charge par IP Accelerator, ce qui permet de maintenir le cryptage de bout en bout de vos données.
  • Prise en charge du protocole IPv6 : la prise en charge complète du protocole IPv6 garantit la compatibilité avec les protocoles Internet les plus récents, préparant ainsi votre infrastructure aux protocoles futurs.
  • Fonctionnalités de contrôle d'accès au serveur d'origine et de contrôle d'accès client : le contrôle d'accès au serveur d'origine permet aux utilisateurs d'afficher et de confirmer les modifications apportées aux adresses IP du serveur Akamai, publiées sur l'Akamai Control Center. Le mécanisme du contrôle d'accès client fournit une liste d'adresses IP auxquelles les utilisateurs finaux peuvent se connecter pour accéder à une application IP.
  • Visibilité et contrôle : IP Accelerator fournit des outils de gestion du réseau et des indicateurs de performances pour surveiller et contrôler le trafic Internet, les applications IP et le contenu des sites.

Oui, IP Accelerator s'intègre parfaitement aux infrastructures cloud et hybrides. Que vos applications soient hébergées sur un fournisseur cloud unique, sur plusieurs clouds ou dans un environnement hybride, IP Accelerator garantit que le trafic entre vos utilisateurs et votre infrastructure est optimisé pour assurer les meilleures performances, ainsi qu'une sécurité et une fiabilité optimales.

L'accélération dépend de facteurs réseau tels que la distance entre les utilisateurs finaux et votre serveur d'origine, la congestion Internet et les conditions du réseau. Cependant, si vous exploitez le réseau distribué d'Akamai, voici les avantages généraux d'IP Accelerator :

  • une latence réduite car le trafic est acheminé via le chemin le plus efficace ;
  • une meilleure cohérence car les chemins encombrés ou non optimaux sont évités ;
  • des temps de réponse plus rapides grâce à un routage Internet mondial optimisé.

IP Accelerator est fourni avec un ensemble de fonctionnalités de sécurité puissantes, notamment la limitation du débit, le blocage rapide de l'adresse IP (FIPB), le contrôle d'accès client, le contrôle d'accès au serveur d'origine, les stratégies de sécurité et l'inspection du trafic. Elles garantissent ainsi le chiffrement des données de bout en bout.

 

SureRoute for IP (SRIP) est un réseau de superposition propriétaire qui améliore les performances et la fiabilité du trafic Internet. L'algorithme SRIP garantit un routage optimisé sur l'Internet public, en sélectionnant les chemins les plus efficaces et les moins encombrés entre les points de terminaison.

 

Il répond à l'une des principales limites du protocole BGP (Border Gateway Protocol), qui détermine la manière dont le trafic est acheminé sur Internet. Les protocoles de routage BGP recherchent le plus petit nombre de sauts entre les points de terminaison pour déterminer un chemin. Cependant, ils ne tiennent pas compte des performances, et envoient souvent des données via des chemins fortement encombrés.

 

Pour faire face à cette limite, le SRIP tire parti du réseau mondial en bordure de l'Internet d'Akamai et de son évolutivité pour identifier des chemins de communication alternatifs entre l'utilisateur final et le serveur. Il évalue en permanence les performances de ces chemins afin que le trafic soit acheminé le plus rapidement possible.

Ressources

