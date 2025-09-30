Potenziate le performance delle applicazioni personalizzate o non standard

Gli strumenti di ottimizzazione delle performance tradizionali sono spesso basati sui protocolli standard, come il protocollo HTTP/S, il che rende difficile trovare soluzioni compatibili con metodi non standard o applicazioni personalizzate.

IP Accelerator supporta qualsiasi porta TCP e UDP, consentendo ai clienti di distribuire il traffico per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui protocolli personalizzati e app legacy che potrebbero non utilizzare porte standard. Questa caratteristica offre un maggior livello di versatilità e compatibilità con vari tipi di applicazioni e topologie di rete. Inoltre, aiuta a mitigare le sfide dei clienti correlate con scarse performance della rete, come l'abbandono degli utenti, e aiuta ad evitare i costi di espansione delle reti private.