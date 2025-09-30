X
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete vittime di un attacco?
IP Accelerator

Distribuite applicazioni non memorizzabili nella cache con livelli elevati di performance, sicurezza e disponibilità

IP Accelerator

Distribuite applicazioni non memorizzabili nella cache con livelli elevati di performance, sicurezza e disponibilità

Prova gratuita

Velocizzate le applicazioni basate su IP ovunque, per qualsiasi utente e su qualsiasi dispositivo.

Accelerate l'espansione aziendale migliorando le performance e la sicurezza delle applicazioni non memorizzabili nella cache ed evitando le elevate spese di capitale che sono associate con un'infrastruttura WAN privata.

Visualizzate la descrizione del prodotto

Fornite applicazioni IP a utenti in tutto il mondo in maniera sicura e affidabile

Miglioramento delle performance delle applicazioni

La tecnologia SRIP (SureRoute for IP) di Akamai risolve le limitazioni dell'Internet pubblico in modo da fornire sempre applicazioni ad elevata disponibilità.

Protezione di contenuti e utenti

Tutto il traffico web viene incapsulato per garantire che tutti i dati crittografati rimangano tali per l'intera durata della transazione.

Customer experience di qualità superiore

IP Accelerator viene eseguito sulla rete sull'edge globale di Akamai per rendere le connessioni remote più rapide e affidabili.

Come funziona IP Accelerator

Ottimizzazione

La rete distribuita di Akamai​ a livello globale garantisce la trasmissione dei dati sui percorsi più rapidi ed efficienti tra un endpoint e l'altro.

Monitoraggio

Le performance migliorate consentono di monitorare e controllare il traffico in Internet, le applicazioni IP e il contenuto dei siti.

Accelerazione

Le tecniche di ottimizzazione TCP altamente avanzate velocizzano la trasmissione dei dati e riducono i tempi di round-trip.

Protezione

Le funzioni di sicurezza garantiscono che i dati rimangano crittografati e consentono di bloccare aree geografiche o indirizzi IP specifici.

Funzioni

  • IP Accelerator indirizza i client sull'edge server in grado di gestire meglio le richieste con una mappatura dinamica in tempo reale
  • Le decisioni in tempo reale indirizzano le richieste degli utenti al data center più performante
  • La tecnologia FIPB (Fast IP Blocking) aiuta a mitigare gli attacchi dai server di origine filtrando il traffico da fonti prestabilite

  • Proteggetevi dalla perdita di pacchetti replicandoli e inviandoli su diversi percorsi di rete
  • Gestite facilmente le modifiche apportate agli indirizzi IP del server di Akamai con Client Access Control
  • L'ottimizzazione TCP consente di riutilizzare le connessioni TCP e ridurre i carichi di lavoro associati alla configurazione e all'interruzione delle connessioni

  • La limitazione della velocità consente di controllare il numero di richieste effettuate al server
  • Le funzioni relative all'ottimizzazione di rete consentono di stabilire il percorso ottimale tra l'edge server di Akamai e il server di origine

Casi di utilizzo di IP Accelerator

Scoprite come IP Accelerator migliora le performance delle applicazioni basate su IT e ottimizza la delivery dei dati in modo sicuro.

Potenziate le performance delle app

Potenziate le performance delle applicazioni personalizzate o non standard

Gli strumenti di ottimizzazione delle performance tradizionali sono spesso basati sui protocolli standard, come il protocollo HTTP/S, il che rende difficile trovare soluzioni compatibili con metodi non standard o applicazioni personalizzate.

IP Accelerator supporta qualsiasi porta TCP e UDP, consentendo ai clienti di distribuire il traffico per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui protocolli personalizzati e app legacy che potrebbero non utilizzare porte standard. Questa caratteristica offre un maggior livello di versatilità e compatibilità con vari tipi di applicazioni e topologie di rete. Inoltre, aiuta a mitigare le sfide dei clienti correlate con scarse performance della rete, come l'abbandono degli utenti, e aiuta ad evitare i costi di espansione delle reti private.

Ottimizzazione dei percorsi del traffico IP

Ottimizzazione e scalabilità degli ambienti VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

Gli ambienti VDI (Virtual Desktop Infrastructure) richiedono una connessione di rete stabile e veloce per fornire eccellenti user experience. I vincoli legati alla latenza o alla larghezza di banda possono influire notevolmente sul grado di reattività degli ambienti VDI, causando frustrazione negli utenti e riducendo la produttività.

IP Accelerator ottimizza i percorsi del traffico IP per minimizzare la latenza di rete, consentendo alle organizzazioni di offrire sempre eccellenti experience negli ambienti VDI per i dipendenti in tutto il mondo senza le complessità e i costi associati ad ulteriori interruzioni dei sistemi IT.

Experience di gioco eccellenti

Fornite eccellenti online experience nel gaming

Una connessione di rete affidabile, senza improvvisi cali o fluttuazioni, è fondamentale per offrire user experience coerenti, specialmente nei giochi che prevedono continuamente sessioni o mondi online, e garantisce un trasferimento agevole dei dati, impedendo ai giochi di bloccarsi ed evitando picchi di latenza o disconnessioni.

IP Accelerator ottimizza il percorso intrapreso dai dati nelle reti di comunicazione, minimizzando la perdita di pacchetti e garantendo una trasmissione di cambiamenti allo stato dei giochi, interazioni e aggiornamenti senza interruzioni.

Protezione delle app business-critical

Migliori livelli di performance e sicurezza per le applicazioni business-critical

Minimizzare la latenza e garantire una delivery affidabile sono passaggi fondamentali nelle transazioni finanziarie, mentre il flusso di informazioni in tempo reale è essenziale per assicurare l'efficienza nelle operazioni della supply chain.

Accelerando il traffico tramite percorsi ottimizzati, IP Accelerator riduce il tempo necessario per consentire ai dati di raggiungere la loro destinazione, garantendo di condurre tempestivamente le operazioni sensibili al fattore tempo per una maggiore efficienza operativa.

Domande frequenti (FAQ)

IP Accelerator riduce la latenza instradando il traffico tramite il percorso più efficiente nella rete globale di Akamai. In tal modo, vengono minimizzate la congestione della rete e la perdita di pacchetti, il che rende le connessioni delle applicazioni più veloci e affidabili, migliorando le performance complessive per gli utenti finali.

IP Accelerator offre vari vantaggi utili per ottimizzare e proteggere il traffico:

  • Ottimizzazione del routing: IP Accelerator utilizza il routing multipercorso per una trasmissione ottimizzata dei dati.
  • Supporto dei protocolli TCP e UDP: sono supportati i protocolli TCP (Transmission Control Protocol) e UDP (User Datagram Protocol), il che garantisce flessibilità nella gestione dei diversi tipi di traffico.
  • Porte consentite: i clienti possono verificare le porte da utilizzare per assicurare un controllo più granulare sugli accessi e sulla sicurezza della rete.
  • Limitazione della velocità: implementate la limitazione della velocità per gestire il flusso del traffico e impedire il sovraccarico del server al fine di migliorare le performance e la stabilità.
  • Nessun caching: nessun caching dei contenuti per fornire direttamente e senza ritardo i contenuti dinamici che cambiano in continuazione.
  • Nessuna terminazione o decrittografia SSL: potete mantenere la crittografia end-to-end dei dati tramite la terminazione e la decrittografia SSL (Secure Sockets Layer) non gestite da IP Accelerator.
  • Supporto IPv6: il pieno supporto del protocollo IPv6 garantisce la compatibilità con i protocolli Internet più recenti, preparando l'infrastruttura per il futuro.
  • Funzionalità OAC e CAC: Origin Access Control consente di visualizzare e confermare le modifiche agli indirizzi IP del server di ​Akamai​ pubblicate nell'Akamai Control Center​. Client Access Control fornisce un metodo per divulgare un elenco di indirizzi IP a cui gli utenti finali sono autorizzati a connettersi durante l'accesso ad un'applicazione basata su IP.
  • Visibilità e controllo: IP Accelerator fornisce le metriche delle performance e gli strumenti di gestione della rete necessari per monitorare e controllare il traffico in Internet, le applicazioni IP e il contenuto dei siti.

Sì, IP Accelerator si integra perfettamente con le infrastrutture cloud o ibride esistenti. Sia per applicazioni ospitate su un solo provider di servizi cloud, su più cloud o in un ambiente ibrido, IP Accelerator garantisce l'ottimizzazione del traffico tra gli utenti e le infrastrutture esistenti per garantire i migliori livelli di performance, sicurezza e affidabilità.

L'esatta quantità di accelerazione dipende dalle caratteristiche della rete, come la distanza tra l'utente finale e il server di origine, la congestione della connessione Internet e le condizioni della rete. Tuttavia, sfruttando la rete distribuita di Akamai, si possono prevedere i seguenti vantaggi:

  • Latenza ridotta poiché il traffico viene instradato tramite il percorso più efficiente
  • Migliore coerenza evitando i percorsi congestionati o non ottimali
  • Tempi di risposta più rapidi grazie all'ottimizzazione del routing Internet globale

IP Accelerator viene fornito in dotazione con una solida gamma di funzioni di sicurezza, come la limitazione della velocità, la funzione FIPB (Fast IP Blocking), Client and Origin Access Control, policy di sicurezza e nessun controllo del traffico per garantire che i dati crittografati rimangano tali per l'intero processo.

 

La rete SureRoute for IP (SRIP) è una rete overlay proprietaria che migliora le performance e l'affidabilità del traffico in Internet. L'algoritmo SRIP garantisce un routing ottimizzato sull'Internet pubblico scegliendo i percorsi più efficienti e meno congestionati tra un endpoint e l'altro.

 

Inoltre, risolve una delle principali limitazione del protocollo BGP (Border Gateway Protocol), che stabilisce la quantità di traffico da instradare tramite Internet. Il protocollo di routing BGP individua il minor numero di hop tra un endpoint e l'altro per stabilire un percorso. Tuttavia, non considera le performance, inviando spesso i dati sui percorsi più congestionati.

 

Per risolvere queste limitazioni, il protocollo ​SRIP sfrutta la scalabilità e la rete ​sull'edge globale di Akamai​ per identificare percorsi di comunicazione alternativi tra l'utente finale e il server delle applicazioni, valutando continuamente le performance di questi percorsi per garantire l'invio del traffico lungo il percorso più rapido.

Risorse

Come iniziare con IP Accelerator

Trovate le domande che cercate nella nostra documentazione sui prodotti, nella community Akamai e molto altro.

Leggete TechDocs

Akamai IP Accelerator: un approccio olistico alla sicurezza e alle performance

Sia se dovete difendervi dagli attacchi o fornire accessi affidabili, IP Accelerator garantisce l'integrazione delle funzioni di sicurezza e performance.

Leggete il blog
A person with black glass is shown with their face lit by the light of a computer screen

Prova gratuita: IP Accelerator

Il vostro vantaggio competitivo inizia ora.

Che differenza può fare per voi la piattaforma edge più grande al mondo? Provate IP Accelerator gratuitamente per 30 giorni e scopritelo.

Per una prova gratuita di 30 giorni, dovete:

  1. Inviare il modulo
  2. Confermare l'indirizzo e-mail
  3. Superare il processo di convalida e verifica di Akamai
  4. Richiedere le istruzioni di accesso
  5. Effettuare l'accesso e configurare l'istanza di IP Accelerator

Offerta soggetta a termini e restrizioni.

Grazie per aver richiesto una versione di prova gratuita di IP Accelerator.

Un esperto Akamai vi contatterà a breve.