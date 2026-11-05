Akamai は、排出量を減らすという当社のビジョンをお客様が共有していることを認識しています。これには、お客様の IT サプライヤーが生成したものも含まれます。お客様用の Carbon Calculator を作成したのはそのためです。これは、個々のお客様の Akamai Cloud の使用に基づいて排出量を計測するものです。Akamai Control Center に統合されたこの Carbon Calculator は、お客様のトラフィックの特定のサブセットに関連する排出量をレポートします。これによってお客様は、排出量削減に関する Akamai の取り組み状況を理解することができます。Akamai Cloud を使用することで生じる影響を可視化する、当社の革新的なアプローチをご確認ください。