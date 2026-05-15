本社
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設立年：1998
Akamai Technologies, Inc. はナスダック上場企業です（NASDAQ：AKAM）
収益： 2025年 年間売上高 42.1億ドル、為替影響を除いた実質ベースで前年比 5% 増
現在の従業員：11,400 人以上
Akamai は、世界中の多くのお客様から信頼を得ています：
- 動画ストリーミングサービスのトップ 10 社すべて
- ビデオゲーム企業のトップ 10 社すべて
- 証券会社のトップ 10 社すべて
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- 通信事業の上位 10 社中 9 社
- ソフトウェア企業の上位 10 社中 8 社
- ヘルスケア提供機関の上位 10 機関中 8 機関
- 自動車メーカーのトップ 10 社中 8 社
- 金融テクノロジー企業のトップ 10 社中 8 社
- 小売企業のトップ 10 社中 8 社
- 医療保険企業のトップ 10 行中 7 行
- 製薬企業のトップ 10 社中 7 社
- 米国の 6 つの軍事機関すべて
- 米国連邦政府の内閣機関 15 機関中 14 機関