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設立年：1998

Akamai Technologies, Inc. はナスダック上場企業です（NASDAQ：AKAM）

収益： 2025年 年間売上高 42.1億ドル、為替影響を除いた実質ベースで前年比 5% 増

現在の従業員：11,400 人以上

Akamai は、世界中の多くのお客様から信頼を得ています：