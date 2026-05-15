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情報 & データ

本社

145 Broadway
Cambridge, MA 02142
617-444-3000
Fax: 617-444-3001
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設立年：1998 

Akamai Technologies, Inc. はナスダック上場企業です（NASDAQ：AKAM）

収益： 2025年 年間売上高 42.1億ドル、為替影響を除いた実質ベースで前年比 5% 増

現在の従業員：11,400 人以上 

Akamai は、世界中の多くのお客様から信頼を得ています：

  • 動画ストリーミングサービスのトップ 10 社すべて
  • ビデオゲーム企業のトップ 10 社すべて
  • 証券会社のトップ 10 社すべて
  • 銀行のトップ 10行すべて
  • 通信事業の上位 10 社中 9 社
  • ソフトウェア企業の上位 10 社中 8 社
  • ヘルスケア提供機関の上位 10 機関中 8 機関
  • 自動車メーカーのトップ 10 社中 8 社
  • 金融テクノロジー企業のトップ 10 社中 8 社
  • 小売企業のトップ 10 社中 8 社
  • 医療保険企業のトップ 10 行中 7 行
  • 製薬企業のトップ 10 社中 7 社
  • 米国の 6 つの軍事機関すべて
  • 米国連邦政府の内閣機関 15 機関中 14 機関