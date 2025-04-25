X
小売、旅行、ホテル業界向けソリューション

資産と顧客とのやり取りをグローバルに保護します。

安全で魅力的な体験を提供

競争力のある小売、旅行、ホテルブランドは、より優れたデジタル顧客体験の価値を理解しています。しかし、こうした体験が安全でないと、顧客満足度は低下し、収益も減少します。そのため、多くのトップレベルの組織が Akamai を信頼して、世界中で数十億ものデジタルインタラクションを保護するパフォーマンスを提供しています。

アプリと API セキュリティの現状 2025：AI はデジタル領域をどうシフトさせるか

AI は、新たな脆弱性を企業にもたらし、脅威が拡大するにつれ、攻撃者にとって新しいツールとなっていることが、Akamai の新しい調査で明らかになりました。

お客様と会社のデータを保護

ブランドと収益を保護

重要な資産やアプリを悪性ボット、フィッシング、視聴者ハイジャック、API 攻撃、ランサムウェアなどから守ります。

コンプライアンスとセキュリティの両方を合理化

きめ細かいセキュリティ制御により、リスクを軽減し、コンプライアンス要件やサイバー保険要件を容易に満たすことができます。

アプリケーションを構築、保護、拡張

ワークロードとアプリケーション向けに最も分散されたコンピューティングプラットフォームで DevOps を強化し、クラウドのイノベーションを加速します。

Akamai を活用している小売、旅行、ホテル業界のお客様

お客様事例

TOUS、Web サイトのセキュリティを重視し同時に最高のオンライン体験を提供

TOUS 社はお客様を第一に考え、実店舗とオンラインの両方で常に安全な体験を提供できるよう努めています。それをサポートする主要なパートナーが Akamai です。堅牢な Web 保護機能により、TOUS は常に顧客体験を最適化できます。

お客様事例

adidas

adidas は Akamai のサポートによって、大きな危険にさらされている E コマースをボットから保護し、不正行為を防ぎ、コストを削減し、顧客にフリクションレスなショッピング体験の提供を確実にしました。

お客様事例

DOUGLAS Group

10 億ユーロ規模の小売企業が Akamai を活用して魅力的なオンライン体験を実現し、E コマースの継続的な成功を促進しています。

お客様事例

DHgate

中国を拠点とする E コマース卸売プラットフォームプロバイダーが、API インベントリーに関連するセキュリティ上の懸念に対処しました。

注目のソリューション

アプリと API の保護

アプリと API の保護

OWASP Top 10 の極めて危険な脅威から企業を保護します。

API Security

リアルタイム分析を活用して、API アクティビティを探索、監視、および監査し、脅威や悪用に対応します。

App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

Bot Manager

巧妙な悪性ボットを検知および緩和しつつ、良性ボットを許容するように設計された、高度なボット管理です。

Client-Side Protection & Compliance

PCI コンプライアンスを支援し、Web サイトを JavaScript 攻撃から保護。

DDoS Protection

高度な DDoS 緩和機能でデータセンターを保護し、インフラへの攻撃を阻止します。

Akamai MFA

FIDO2 に基づくフィッシング対抗の多要素認証により、従業員アカウントの乗っ取りを緩和します。

Edge DNS

Akamai DNS は、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド DNS を保護しながら、高い可用性とパフォーマンスを確保します。

オンライン詐欺や悪用を阻止

オンライン詐欺や悪用を阻止

フリクションを増やすことなく、悪性のアクティビティを迅速に検知して阻止します。

Bot Manager

巧妙な悪性ボットを検知および緩和しつつ、良性ボットを許容するように設計された、高度なボット管理です。

App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

API Security

リアルタイム分析を活用して、API アクティビティを探索、監視、および監査し、脅威や悪用に対応します。

Brand Protector

ブランドなりすまし攻撃（フィッシングや偽の Web サイトなど）を検知して緩和します。

Client-Side Protection & Compliance

PCI コンプライアンスを支援し、Web サイトを JavaScript 攻撃から保護。

ゼロトラスト防御を強化

ゼロトラスト防御を強化

ランサムウェア攻撃者に対する防御を強化し、重要なデータを安全に保護します。

Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。

Akamai MFA

FIDO2 に基づくフィッシング対抗の多要素認証により、従業員アカウントの乗っ取りを緩和します。

Enterprise Application Access

ネットワークレベルのアクセスを緩和し、アイデンティティとコンテキストに基づいてきめ細かいアプリケーションアクセスを提供。

Secure Internet Access Enterprise

マルウェア、ランサムウェア、フィッシング、データ窃取攻撃をプロアクティブに検知してブロックします。

Akamai Hunt

マネージド型の脅威ハンティングサービスを活用して、最高レベルの検知回避機能を持つセキュリティリスクを見つけて修正します。

パフォーマンスとエッジデリバリーを最適化

パフォーマンスとエッジデリバリーを最適化

最適化されたクラウドサービスでイノベーションを加速し、パフォーマンスを向上させます。

Akamai Cloud

コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、データベース、コンテナ管理のクラウドサービスです。

Ion

Web サイトのユーザー体験を動的かつ大規模に改善し、信頼性を高めます。

Image & Video Manager

デバイスを問わず、インテリジェントな画像および動画最適化により、すべてのユーザーのデジタル体験を強化します。

EdgeWorkers

エッジで JavaScript 関数を実行して、サイトのパフォーマンスを最適化し、Web 体験をカスタマイズします。

mPulse

実際のユーザー体験がもたらすビジネスへの影響をリアルタイムで測定。

Global Traffic Management

インテリジェントな負荷分散により、パフォーマンスを最適化し、障害を回避します。

その他のリソース

調査

2024 年の API セキュリティの影響に関する調査：小売および E コマース業界

攻撃者が企業のデジタルサービスを支える API を標的としている中、小売および E コマース企業が API セキュリティの課題をどのように捉え、対処しているかをご確認ください。

ホワイトペーパー

マイクロセグメンテーションでコマース業界のゼロトラストに変化を起こす

マイクロセグメンテーションはゼロトラストの基盤です。コマース組織がランサムウェア攻撃からの悪影響を抑え、PCI コンプライアンスを合理化し、IoT および OT 環境全体でセキュリティを保護する方法をご確認ください。

ホワイトペーパー

ブランドと収益を保護：カスタマージャーニー全体におけるボットと不正行為の削減

小売企業を標的とするスクレイパーボットは、ますます高度になり、検知を回避するようになっています。スクレイパーを取り除くことで、パフォーマンス、セキュリティ、収益が向上する理由をご確認ください。

e ブック

E コマースセクターのセグメンテーションの現状

最もランサムウェア攻撃の標的となっている業界が E コマースであることをご存じですか。セグメンテーションによって拡散を阻止し、重要なシステムを保護し続ける方法をご紹介します。

インフォグラフィック

コマース業界の経営層が API セキュリティの現状を語る

API は成長の促進に不可欠ですが、さらなるリスクも招きます。API セキュリティの主な目的とコマースの課題に関する最新の調査をご覧ください。

質問はございますか？

貴社の課題を解決するソリューションが、Akamai にはあります。Akamai のエキスパートに連絡し、セキュリティ、クラウド、パフォーマンスの現状を個別にご確認ください。

