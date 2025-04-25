安全で魅力的な体験を提供
競争力のある小売、旅行、ホテルブランドは、より優れたデジタル顧客体験の価値を理解しています。しかし、こうした体験が安全でないと、顧客満足度は低下し、収益も減少します。そのため、多くのトップレベルの組織が Akamai を信頼して、世界中で数十億ものデジタルインタラクションを保護するパフォーマンスを提供しています。
資産と顧客とのやり取りをグローバルに保護します。
競争力のある小売、旅行、ホテルブランドは、より優れたデジタル顧客体験の価値を理解しています。しかし、こうした体験が安全でないと、顧客満足度は低下し、収益も減少します。そのため、多くのトップレベルの組織が Akamai を信頼して、世界中で数十億ものデジタルインタラクションを保護するパフォーマンスを提供しています。
AI は、新たな脆弱性を企業にもたらし、脅威が拡大するにつれ、攻撃者にとって新しいツールとなっていることが、Akamai の新しい調査で明らかになりました。
OWASP Top 10 の極めて危険な脅威から企業を保護します。
フリクションを増やすことなく、悪性のアクティビティを迅速に検知して阻止します。
ランサムウェア攻撃者に対する防御を強化し、重要なデータを安全に保護します。
最適化されたクラウドサービスでイノベーションを加速し、パフォーマンスを向上させます。
貴社の課題を解決するソリューションが、Akamai にはあります。Akamai のエキスパートに連絡し、セキュリティ、クラウド、パフォーマンスの現状を個別にご確認ください。