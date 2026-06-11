管理対象外のクーポンまたはプロモーション用のブラウザー拡張機能やプラグインにより、コンバージョン時点でコードが自動的に挿入され、事業収益が損なわれる可能性があります。同様に、比較のためのブラウザー拡張機能により、ユーザーがサイトから離れて、競合他社のサイトから同じ製品やサービスを購入する可能性があります。
比類のない規模。信頼性の高いデリバリー。堅牢なコンテンツ保護。
Adaptive Media Deliveryは、世界中の視聴者が求めるパフォーマンスレベルで、あらゆるデバイスから動画コンテンツに瞬時に中断なくアクセスできるようにします。著作権侵害を防止し、コンテンツへの不正アクセスを阻止し、収益源を保護するように設計された堅牢なセキュリティ機能を備えており、すべてのネットワークタイプで一貫した高品質の視聴体験を実現します。
際立った信頼性を保証するエッジネットワークが実現する高品質な動画
Adaptive Media Deliveryの仕組み
特長
- 100%の可用性を保証するSLAで一貫したコンテンツアクセスを実現することにより、サービスの予測可能性に合わせてブランドを構築
- エッジでパフォーマンスを最適化することで、視聴者の動画再生品質を向上
- 暗号化、ウォーターマーキング、アクセスの取り消し、Enhanced Proxy Detectionにより、コンテンツを保護
- 視聴者の近くにコンテンツをインテリジェントにキャッシュし、オリジンインフラからトラフィックをオフロード
- 開発チームはエッジでサーバーレスコンピューティング機能を活用することができます
- 主要なパフォーマンス指標に関する知見を獲得し、有益なトレンドやエンゲージメントレベルを明確化
Adaptive Media Deliveryが、一般的なビジネス上の問題に対処し、高品質なメディアを大規模にユーザーに配信するためにどのように役立つかをご紹介します。
グローバルな需要に対応
高品質のストリーミングで全世界の需要に対応
世界中の消費者のニーズを満たす多数のリニア・ストリーミング・プラットフォームを実現し、さまざまな規模の視聴者に、さまざまな場所から、さまざまなデバイスや動画形式で最高のコンテンツを提供します。
広告を動的に挿入
広告を動的に挿入
ユーザーの好み、地理的な場所、その他のさまざまな基準に合わせたシームレスな統合により、広告への接触が強化され、コンテンツプロバイダーの収益が最適化されます。
不要なプロモーションや広告を緩和
不要なプロモーションや競合他社の広告を緩和
アフィリエイト詐欺から保護
アフィリエイト詐欺から保護
アフィリエイト詐欺は、ブラウザー拡張機能が不正な紹介IDをロードするインラインフレームを密かにインジェクトし、サードパーティが自身によるものではないアフィリエイト販売のクレジットを取得して、アフィリエイトプログラムを悪用した場合に発生します。
よくある質問（FAQ）
Adaptive Media Deliveryでは、認証トークン検証（トークン認証とも呼ばれます）が提供されます。これは、トークンを生成し、認証されたユーザーセッションに関連付けてから、そのトークンを使用してリクエストを検証し、コンテンツへのリンクの不正な共有を防止するプロセスです。
Adaptive Media Deliveryは、事前に準備／分割されたHTTPベースのライブ／オンデマンド・ストリーミング・メディアを確実に配信します。サポートに含まれる形式は次のとおりです。
- HTTP Live Streaming（HLS）（HTML5以上を実行しているiOSデバイスやブラウザー用）
- HTTP Dynamic Streaming（HDS）（Adobe FlashおよびAIRランタイムを実行しているデバイス用）
- Microsoft Smooth Streaming（MSS）（Microsoft Silverlightを実行しているデバイス用）
- Dynamic Adaptive Streaming over HTTP（MPEG-DASH）
- Common Media Application Format（CMAF）
Adaptive Media Deliveryには、コンテンツターゲティングと呼ばれるオプション機能があり、リクエスト元ユーザーに関連付けられた地域固有の値に基づいて、コンテンツへのアクセスを許可または拒否できます。たとえば、Content Targeting — Protectionのふるまいを追加し、特定の地域のユーザーに対してアクセスを拒否するように設定したり、特定のIPアドレスセットからのリクエストのみを許可するように設定したりできます。
Adaptive Media Deliveryには、GeoDeliveryと呼ばれるオプションのセルフサービス機能があり、コンテンツの配信元の国またはゾーン（国のグループ）を制御できます。「配信元」ポリシーを作成し、含める地域または除外する地域を選択できます。
Adaptive Media Deliveryにはオプションのフェイルオーバー機能があり、プライマリーオリジンで障害が発生した場合に、あるオリジンから別のオリジンに切り替えたり、特定のHTTPステータスコードを要求元ユーザーに送信したりできます。これにより、コンテンツの可用性が完全に確保されます。
Adaptive Media Deliveryには、エッジIPバインディングと呼ばれるオプション機能があり、小規模な静的IPアドレスセットからスケーラブルな方法でトラフィックを配信できます。エッジIPバインディングを追加することで、次のことを実行できます。
- ゼロレート課金をサポート。特定のトラフィックをエンドユーザーに無料で提供したり、特定の配信がデータキャップにカウントされないようにしたりします。
- ソースIPに基づいてコンテンツ・プロバイダー・トラフィックを識別。これは、ディープ・パケット・インスペクションを実行できない場合に役立ちます。
- 単一または限られた数のソースIPアドレスを提供。これは、インフラシステムが複雑すぎて、単一または非常に限られた数のソースIPが必要である場合に役立ちます。
- IPアドレス範囲の頻繁な更新を排除。これは、ビジネス・サポート・システムまたは運用サポートシステムが頻繁な更新を処理できない場合に適用されます。
- シンプルさと規模を提供。これにより、追加のドメインまたは追加のIPが不要になります。
Adaptive Media Deliveryには、ウォーターマークと呼ばれる機能があります。正規ユーザーがコンテンツを要求すると、ウォーターマークはそのユーザーに固有のパターンに基づいてコンテンツのセグメントを配布します。コンテンツの著作権が侵害されたり、コンテンツが再配布されたりした場合、そのコンテンツを分析し、ユーザー固有のウォーターマークパターンを抽出して、コンテンツを最初に漏えいさせたユーザーを特定できます。
Adaptive Media Deliveryのレポートは、HTTP適応ストリーミング形式の配信に関する分析を提供します。平均ダウンロード時間、Midgressボリューム、国コード、ネットワークタイプなど、さまざまな測定基準やディメンションを使用して独自のレポートを作成します。この分析を使用することで、接続速度の異なるさまざまなネットワークタイプで、エンドユーザーの視聴体験の質を向上させることができます。
リソース
無料トライアル：Adaptive Media Delivery
競争力強化の戦略を始めませんか？
世界最大規模のEdgeプラットフォームはどこが違うのでしょうか？Adaptive Media Deliveryの30日間無料トライアルで実際にご確認いただけます。
利用規約と制限事項が適用されます。