Adaptive Media Deliveryには、コンテンツターゲティングと呼ばれるオプション機能があり、リクエスト元ユーザーに関連付けられた地域固有の値に基づいて、コンテンツへのアクセスを許可または拒否できます。たとえば、Content Targeting — Protectionのふるまいを追加し、特定の地域のユーザーに対してアクセスを拒否するように設定したり、特定のIPアドレスセットからのリクエストのみを許可するように設定したりできます。