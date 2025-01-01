X
ランサムウェアを防ぐ

マルウェアの侵入を制限し、攻撃の横方向への拡散を阻止することで、ランサムウェア攻撃を緩和します

ランサムウェアは企業にコストをかけ続けている

ランサムウェアの脅威、ランサムウェア関連のダウンタイムや復旧コスト、ブランドや評判の低下などにより、企業は毎年数十億ドルの損失を被っています。Akamai のセキュリティツールのスイートは、多種多様なサイバー脅威から保護し、マルウェアが拡散し、ビジネスを脅かす前に阻止します。

サイバー脅威にお困りの方Akamai が力になります。

Akamai Guardicore Segmentation チームの迅速な解決により、違反を特定し、ラテラルムーブメントを阻止することができます。

ゼロトラストの原則でランサムウェアを阻止する

サーバーからユーザーデバイスまで、きめ細かなアクセス制御ですべてのエンドポイントを保護することで、侵害対策を強化します。

初期感染を防ぐ

ゼロトラスト・ネットワーク・アクセスと DNS セキュリティを組み合わせて、ランサムウェアが発生する前に停止します。Enterprise Application Access と Secure Internet Access Enterprise は、垂直方向（North／South）のトラフィックを保護し、ランサムウェアがネットワークに侵入する可能性を低減します。

ラテラルムーブメントに対して防御する

ランサムウェアはネットワーク全体を移動し、重要なアプリケーションにアクセスしますが、その能力を損なわせます。Akamai Guardicore Segmentation は、細分化されたレイヤー 7 セキュリティポリシーの適用を支援します。わずか数回のクリックで、ランサムウェアの拡散を含む疑わしいラテラルムーブメントに対応するよう設定し、侵害範囲を縮小することができます。

より迅速に復旧する

攻撃が発生したらできるだけ早く、バックアップを実行する必要があります。Akamai Guardicore Segmentation は、復旧中のすべての受信接続を簡単にブロックし、再感染（ランサムウェアグループによってよく使われる戦術）を防止できます。通信は、復旧作業の完了後に通常どおり再開して、ビジネスをオンラインに戻すことができます。

急変する脅威にさらされる中で回復力を構築

AI によるランサムウェアは進化しており、脅迫の手段として DDoS やコンプライアンスなどを悪用する戦術をとっています。それらに対抗する方法をご紹介します。

Gartner Logo

ゼロトラストへの移行プロセスをマッピング

企業からは、ゼロトラスト・プロジェクトで失敗したという報告が上がっています。Gartner® の戦略ロードマップで成功を収めましょう。

ユーザーアクセスを維持しながら攻撃を緩和する

Akamai のゼロトラスト・ソリューションが連携することで、検証済みユーザーが必要なコンテンツに安全にアクセスできるようにしながら、悪性の攻撃を緩和します。

お客様事例

ランサムウェア攻撃を受け、リスクにさらされた大手金融サービスプロバイダー

ブラジルの大手銀行、Akamai Guardicore Segmentation でリモートアクセスのセキュリティを保護。

IT マネージドサービス企業が Akamai Guardicore Segmentation を選択

セキュリティ侵害復旧サービス企業、ランサムウェアへの対応と回復に Akamai Guardicore Segmentation を活用。

通信インフラプロバイダーがランサムウェアを阻止

米国に拠点を置くこちらの通信インフラプロバイダーは、企業や住民の通信を確保しています。

当社のゼロトラストの包括的なプラットフォームで貴社を保護

Akamai Guardicore Platform は、AI を活用したマイクロセグメンテーション、ZTNA、MFA、DNS ファイアウォール、マネージド型脅威ハンティングなど、ランサムウェアの脅威に対抗する統合機能を備えています。

補完的なゼロトラスト・ソリューションでセキュリティポスチャを強化

Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。
Akamai Hunt

マネージド脅威ハンティングサービスを活用して、最も高い検知回避能力を持つセキュリティリスクを見つけて修正します。
Enterprise Application Access

Enterprise Application Access は、従業員を取り巻く環境の急激な変化に適応し、アクセスに関するスマートな意思決定とリモートアクセスのスケーリングを可能にします。また、低速で大規模な VPN は必要ありません。
Akamai MFA

FIDO2 に基づくフィッシング対抗の多要素認証により、従業員アカウントの乗っ取りを緩和します。
Secure Internet Access Enterprise

マルウェア、ランサムウェア、フィッシング、データ窃取攻撃をプロアクティブに検知してブロックします。
よくあるご質問

ランサムウェアは、悪性のソフトウェア（マルウェア）の一種です。ランサムウェアは、サーバーまたはユーザーのコンピューターにダウンロードされた後、デバイス上のファイルを暗号化して、アクセスをブロックし、身代金が支払われるまでファイルを使用できないようにします。REvil や WannaCry ランサムウェアなどは、極めて大規模で破壊的なサイバー攻撃の原因となっています。ランサムウェアは、正規のメールのように見えるが、実際にはマルウェアが含まれているメール内のトロイの木馬ファイルを介して拡散する場合があります。ボットネット（大規模な Meris ボットネットなど）が、ランサムウェアを伝播させたりランサムウェア犯罪組織が利用できる脆弱性を見つけたりするために使用される場合もあります。

マルウェアとは、コンピューターやネットワークに損害を与えたり悪用したりするように設計されたあらゆるソフトウェアを指す、一般的な用語です。ランサムウェアは、被害者のデータを暗号化し、再びアクセス可能にするために身代金を要求する特定のマルウェアを指します。基本的に、ランサムウェアは悪性のソフトウェアの一種ですが、すべてのマルウェアがランサムウェアというわけではありません。

ほとんどのランサムウェア攻撃では、メールを使ったフィッシング攻撃や偽の Web サイトなどのソーシャルエンジニアリング手法を使用して、ユーザーをだまして認証情報を公開させ、攻撃者が IT 環境にアクセスできるようにします。

その後、マルウェアはラテラルムーブメントを使用して、価値の高い資産を見つけて感染します。一部のランサムウェアは、ネットワーク全体にワームのように拡散します。また、一部のボットネットは、数千台または数百万台のマシンにマルウェアを感染させ、攻撃者がデバイスを制御できるようにします。

強固なインシデント対応計画を立てることは、ランサムウェアに対応する上で重要です。また、ランサムウェアを阻止できる適切なセキュリティソリューションを確保することも重要です。 

 

Akamai のセキュリティソリューションは、初期感染の可能性を低減し、ラテラルムーブメントをリアルタイムで停止して侵害を封じ込め、復旧を容易にすることで、ランサムウェアから保護します。

 

Akamai のゼロトラスト・ネットワーク・アクセス、MFA、脅威検知を組み合わせることで、ビジネスのアタックサーフェスを縮小し、脆弱性を最小限に抑えることができます。 

 

もちろん、ランサムウェアのリスクに関する従業員の意識向上トレーニングを、サイバーセキュリティのベストプラクティスの基盤とすべきです。

ランサムウェアに対する最も効果的な防御には、堅牢なバックアップ、多要素認証による強力な認証、定期的なシステムアップデート、包括的なセキュリティソフトウェアの使用などのマルチレイヤー型アプローチが含まれます。

データのバックアップは、攻撃後に機微な情報を復旧できるようにし、強力な認証によって不正アクセスを防止します。

ネットワークに接続されたすべてのデバイスのオペレーティングシステムとアプリを常に最新の状態に保つことで、ランサムウェアが悪用する脆弱性を緩和できます。セキュリティソフトウェアは、悪性のアクティビティの検知と阻止を支援します。

Akamai のソリューションは、クラウドベース環境とオンプレミス環境の両方に対応し、インフラ全体におけるランサムウェアからの汎用性の高い保護を実現します。

ランサムウェア保護リソース

