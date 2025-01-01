ランサムウェアを防ぐ

ランサムウェアは、悪性のソフトウェア（マルウェア）の一種です。ランサムウェアは、サーバーまたはユーザーのコンピューターにダウンロードされた後、デバイス上のファイルを暗号化して、アクセスをブロックし、身代金が支払われるまでファイルを使用できないようにします。REvil や WannaCry ランサムウェアなどは、極めて大規模で破壊的なサイバー攻撃の原因となっています。ランサムウェアは、正規のメールのように見えるが、実際にはマルウェアが含まれているメール内のトロイの木馬ファイルを介して拡散する場合があります。ボットネット（大規模な Meris ボットネットなど）が、ランサムウェアを伝播させたりランサムウェア犯罪組織が利用できる脆弱性を見つけたりするために使用される場合もあります。