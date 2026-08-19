サービスプロバイダーは、収益性を高め、サービス提供を簡素化するために、ネットワークとオペレーションを変革しています。データ、ワークロード、インフラ、および顧客を保護することは、財務目標の達成や規制要件の遵守において不可欠です。AkamaiはISPおよびMNOと提携し、応答性に優れたレジリエントなネットワークとサービスを構築するとともに、ビジネス資産や加入者を保護します。