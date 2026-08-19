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インターネット・サービス・プロバイダーおよび移動体通信事業者

サービスの拡充、事業上重要なリソースおよび顧客対応リソースの保護、コスト効率の高いネットワーク運用を実現

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Akamaiが最高のパートナーである理由をご確認ください

サービスプロバイダーは、収益性を高め、サービス提供を簡素化するために、ネットワークとオペレーションを変革しています。データ、ワークロード、インフラ、および顧客を保護することは、財務目標の達成や規制要件の遵守において不可欠です。AkamaiはISPおよびMNOと提携し、応答性に優れたレジリエントなネットワークとサービスを構築するとともに、ビジネス資産や加入者を保護します。

森の中に、データポイントが描画された、光り輝くデジタル世界地図を表示している頑丈なノートPCが装備の上に置かれている。

インターネットアクセスの差別化を図り、ビジネスを保護し、ネットワークを改善する

スピードと信頼性を超えて

AkamaiのSecure Internet Accessサービスは、家庭や中小企業向けにエンタープライズレベルの防御を提供し、簡単に利用できます。

先進的なセキュリティソリューションでビジネス資産を保護する

Akamaiのソリューションは、アプリケーション、ワークロード、APIを保護し、インフラを防御します。

加入者体験を強化して運用コストを削減

AkamaiのDNSインフラは、スケーラブルで応答性が高く、レジリエントなネットワークの基盤を提供します。

お客様事例

Globe Telecom

Globe Telecom

同社は、ネットワークトラフィックの高度な可視性を獲得し、ソフトウェアベースのセグメンテーションにより横方向のネットワーク移動を抑制できるようになりました。

お客様事例を読む
Comcast

Comcast Business

Akamai搭載のSecurityEdgeやその他の新製品を導入することで、同プロバイダーは顧客数および顧客単価の増加を実現しました。

お客様事例を読む
Swisscom

Swisscom

市場をリードする通信事業者であるSwisscomが、Akamaiを活用して顧客のオンライン安全を守った方法をご覧ください。

お客様事例を読む
Telecom Argentina

Telecom Argentina

機密情報の可視性とセキュリティを向上させるため、Telecom ArgentinaはAkamai Guardicore Segmentationを採用しました。

お客様事例を読む

未来のクラウドを今日活用して、エッジネイティブサービスを提供

AI推論のような低レイテンシーのアプリを展開し、可観測性を向上し、機能の仮想化を実現します。

すべての市場で加入者ベースを保護し、拡大

スピードと信頼性だけでなく、セキュリティでインターネットアクセスを差別化します。

Secure Internet Access サービス

インターネットアクセスを差別化し、加入者の保護に取り組みます。

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Secure Internet Access Consumer

Secure Internet Accessはコンシューマー市場向けに、ISPが簡単に導入でき、加入者に基本的なセキュリティ保護を提供します。

製品概要を読む

Secure Internet Access SMB

SMBセキュリティの市場機会と、プロバイダーがビジネスケースを構築する方法について学びましょう。

ホワイトペーパーを読む

応答性が高く、レジリエントなネットワークとサービスを構築

スマートDNSソリューションにより、運用コストの削減と加入者体験の向上が実現します。

DNSi CacheServe

DNSi CacheServeが、高速で信頼性が高く、安全なインターネットサービスの提供をどのように支援するか、その詳細をご覧ください。

製品概要を読む

Secure Internet Access ThreatAvert

重要なネットワークアセットを保護し、加入者に影響を与えるマルウェアを特定。

製品概要を読む

DNSi AuthServe

DNSi AuthServeは、高い可用性とセキュリティを備えた常時稼働のネームサービスを提供する権威DNSサーバーです。

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Edge DNS

Akamai DNS は、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド DNS を保護しながら、高い可用性とパフォーマンスを確保します。

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APIを保護し、ネットワークリスクを排除

APIを探索し、悪用を防止し、オンプレミス、クラウド、ハイブリッドのすべての環境をセグメント化してセキュリティを保護します。

API Security

リアルタイム分析を活用して、API アクティビティを探索、監視、および監査し、脅威や悪用に対応します。

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Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。

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評判を維持

偽のWebサイト、サイバー攻撃、データ漏えい、ランサムウェア、フィッシング、マルウェア、スプーフィング、商標権侵害の試みを検知して阻止します。

Akamai Cloud

コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、データベース、コンテナ管理を行うクラウドサービス

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Akamai Inference Cloud

学習済みモデルを、世界規模で安全に稼働するリアルタイムのインテリジェンスに変えます。

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リソース

ISPおよびMNO向けSecure Internet Accessサービス

コンシューマー、SMB、エンタープライズ市場向けに設計されたISPおよびMNO向けサービスについて学びましょう

ソリューション概要を読む

DNSi CacheServe

DNSi CacheServeが、高速で信頼性が高く、安全なインターネットサービスの提供をどのように支援するか、その詳細をご覧ください。

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