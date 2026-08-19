サービスプロバイダーは、収益性を高め、サービス提供を簡素化するために、ネットワークとオペレーションを変革しています。データ、ワークロード、インフラ、および顧客を保護することは、財務目標の達成や規制要件の遵守において不可欠です。AkamaiはISPおよびMNOと提携し、応答性に優れたレジリエントなネットワークとサービスを構築するとともに、ビジネス資産や加入者を保護します。
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インターネットアクセスの差別化を図り、ビジネスを保護し、ネットワークを改善する
お客様事例
未来のクラウドを今日活用して、エッジネイティブサービスを提供
AI推論のような低レイテンシーのアプリを展開し、可観測性を向上し、機能の仮想化を実現します。
すべての市場で加入者ベースを保護し、拡大
スピードと信頼性だけでなく、セキュリティでインターネットアクセスを差別化します。
応答性が高く、レジリエントなネットワークとサービスを構築
スマートDNSソリューションにより、運用コストの削減と加入者体験の向上が実現します。
APIを保護し、ネットワークリスクを排除
APIを探索し、悪用を防止し、オンプレミス、クラウド、ハイブリッドのすべての環境をセグメント化してセキュリティを保護します。
評判を維持
偽のWebサイト、サイバー攻撃、データ漏えい、ランサムウェア、フィッシング、マルウェア、スプーフィング、商標権侵害の試みを検知して阻止します。