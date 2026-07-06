- プライマリサイトで障害が発生した場合、プロバイダー間であっても、代替サイトにリクエストを送信します。
- 地域、サーバーのステータス、IPヘッダー情報に従ってトラフィックをインテリジェントにルーティングします。
- データセンターとのリアルタイム通信に基づいてルーティングすることで、最高の成果を実現します。
- リアルタイムの負荷データからのフィードバックとレポートを使用して、負荷分散の設定を管理します。
- EDNS標準を利用して、エンドユーザーを最も近いデータセンターに正確かつ動的にマッピングします。
- フェイルオーバー、ポリシーベースのインテリジェンス、加重負荷分散を組み合わせて、トラフィックを割り当てます。
最適な体験を提供
Global Traffic Management（GTM）は、ポリシーベースの負荷分散を採用して設計されているため、ユーザーはWebサイトやその他のIPアプリケーションにより確実にアクセスし、最良の体験が可能になります。グローバルなAkamai Cloudプラットフォームの規模とスピードを活用し、リアルタイムのインターネット状況に応じてレイテンシーを最小限に抑える、唯一の負荷分散ソリューションです。
アプリ、API、コンテンツの安定したパフォーマンスを実現
Global Traffic Managementの仕組み
特長
Global Traffic Managementのユースケース
Global Traffic Managementが解決できる一般的な課題をいくつか紹介します。
パフォーマンスを最適化し、事業継続性を確保
遠隔地にあるサーバーや過負荷状態のサーバーはレイテンシーやネガティブなユーザー体験の要因となり、ビジネスに影響を及ぼす可能性があります。きめ細かな制御と負荷フィードバックにより、アプリケーションと一般トラフィックの管理方法および分散方法をカスタマイズできます。Single Points of Failureを排除し、高可用性を確保し、リクエストが常に適切なデータセンターとエッジサーバーにルーティングされて配信されるようにします。
マルチクラウド配信の改善
マルチクラウド戦略は、柔軟性、可用性、パフォーマンス、さらにはコスト面でのメリットをもたらしますが、不適切に管理されたり、複雑になりすぎたりすると、逆にこれらのメリットが損なわれる可能性があります。Global Traffic Managementを使用すると、設定した間隔で、複数のデータセンターにまたがってサーバーを監視し、特定のステータスコードやレスポンステキスト、タイムアウトなどを確認できます。単一のサービスからマルチクラウドのトラフィックポリシーを実装できるため、レイテンシーの低減、可用性の向上、パフォーマンスの改善、そしてコストの削減を実現します。
グローバルサーバー負荷分散をコードとして実装
グローバルサーバー負荷分散（GSLB）をITエコシステムにシームレスに統合し、シンプルさ、カスタマイズ、標準化、または重要なプロセスの自動化を実現します。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
IP Anycastは、インターネット上の複数のポイントからIPアドレスをアナウンスできるようにするネットワークアドレッシングおよびルーティング手法です。DNSの文脈において、IP Anycastは、同じIPアドレスを共有する広く分散配置されたネームサーバーのネットワークが、そのアドレスに対して発したDNSクエリーにどのように応答するかを表します。これにより、ユーザーは常に最も近いサーバーに接続して、パフォーマンスと可用性を確保できます。
Akamaiのセキュリティサービスとパフォーマンスサービスを組み合わせることで、ドメインとサービスを常に稼働させることができます。これらの強力な機能により、ビジネスクリティカルなサービスをDNS攻撃から守り、ユーザーが常に適切なサービスロケーションに最適なタイミングでマッピングされるようにすることで、ブランドと収益を保護します。
Global Traffic Managementが提供する負荷分散の主な種類は、地域別マッピング、CIDRおよびASNによるマッピング、加重ランダム負荷分散、パフォーマンスベース負荷分散、および負荷フィードバックを活用したパフォーマンスベース負荷分散です。パフォーマンスベース負荷分散では、データセンターの使用率を表す負荷オブジェクトに基づいてトラフィックを分散することができます。負荷フィードバックを活用したパフォーマンスベース負荷分散では、Global Traffic Managementがデータセンターの健全性とパフォーマンスを積極的に監視し、それらの場所にあるサーバーから受信したメトリクスを使用して、最も利用可能かつ最も近いデータセンターにルーティングするなどの負荷分散の決定を行います。
Global Traffic Managementのレポートは、広範なグローバルサーバーネットワーク全体のライブ・データ・フィードから情報を取得し、Akamaiが提供するトラフィックに関するリアルタイムおよび履歴の情報を提供します。ユーザーは、Akamaiプラットフォーム上で、レポートに含める情報や配信スケジュールを設定することができます。
Akamaiコマンドラインインターフェース（CLI）は、Global Traffic Managementをコマンドラインから直接管理および設定するための強力かつ拡張可能なツールキットです。シンプルなパッケージ管理機能を備えており、ニーズに合わせて新しい機能をインストールでき、体験のカスタマイズも容易です。
Global Traffic ManagementはAPIを介して利用できます。Global Traffic ManagementでAPIを使用する方法の詳細については、Akamaiラーニングポータルを参照してください。
リソース
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