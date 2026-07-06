Global Traffic Management

マルチクラウド戦略は、柔軟性、可用性、パフォーマンス、さらにはコスト面でのメリットをもたらしますが、不適切に管理されたり、複雑になりすぎたりすると、逆にこれらのメリットが損なわれる可能性があります。Global Traffic Managementを使用すると、設定した間隔で、複数のデータセンターにまたがってサーバーを監視し、特定のステータスコードやレスポンステキスト、タイムアウトなどを確認できます。単一のサービスからマルチクラウドのトラフィックポリシーを実装できるため、レイテンシーの低減、可用性の向上、パフォーマンスの改善、そしてコストの削減を実現します。