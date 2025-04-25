Akamai は、高速でインテリジェント、かつ安全なデジタル体験を実現する企業であると信頼されています。Akamai の個人データの処理方法が、その信頼の重要な要素を担っており、お客様、お客様のエンドユーザー、従業員、およびオンラインユーザーのプライバシー保護に努めています。Akamai は、北米・南米、ヨーロッパ、およびアジアでのデータ保護法を含め、Akamai が事業を運営しているすべての国での法律を順守しています。

Akamai のデータ保護とプライバシー保護プログラムは、グローバルプライバシー原則を順守することで、Akamai が処理する個人情報を保護します。この重要な取り組みは、Akamai の Chief Privacy Officer が代表を務める Global Data Protection Office で管理しています。