Akamai のデータ保護
Akamai は、高速でインテリジェント、かつ安全なデジタル体験を実現する企業であると信頼されています。Akamai の個人データの処理方法が、その信頼の重要な要素を担っており、お客様、お客様のエンドユーザー、従業員、およびオンラインユーザーのプライバシー保護に努めています。Akamai は、北米・南米、ヨーロッパ、およびアジアでのデータ保護法を含め、Akamai が事業を運営しているすべての国での法律を順守しています。
Akamai のデータ保護とプライバシー保護プログラムは、グローバルプライバシー原則を順守することで、Akamai が処理する個人情報を保護します。この重要な取り組みは、Akamai の Chief Privacy Officer が代表を務める Global Data Protection Office で管理しています。
リソース
一般
Akamai のプライバシー保護方針。 詳細はこちら。
Akamai の人工知能。
人工知能（AI）は、オンラインライフの力となり、守るという Akamai の使命において強力なツールとなり得ます。Akamai は、ビジネス運営に AI を適用することで、信頼性を最大化し、リスクを最小限に抑えるよう取り組んでいます。確実にこれを行うために、Akamai は AI ツールの使用と開発について倫理的かつ責任ある AI 原則を設けています。 詳細はこちら。
Akamai のデータ保護とプライバシー保護プログラム。 詳細はこちら。
Akamai Technologies, Inc. データプライバシーフレームワークに関する声明。 詳細はこちら。
お客様とパートナー
Akamai データ処理契約 — 顧客向け
この契約により、顧客との Akamai 契約条件が補完および修正されます。 今すぐダウンロードください。
Akamai データ処理契約 – パートナー様向け
この契約により、Akamai とパートナー様とのチャネル契約が補完および修正されます。 今すぐダウンロードください。
Akamai がサーバーを保有する国
このドキュメントには、Akamai がサーバーの接続拠点を持つ国と、Akamai サーバーを所有する子会社の一覧が記載されています。 詳細はこちら。
Akamai のサービスプロビジョニングのためのサブプロセッサー。 詳細はこちら。
HIPAA および HITECH 法のコンプライアンスに関する声明 詳細はこちら。
Akamai の個人データ処理の概要。 詳細はこちら。
Akamai による国境を超えたデータ転送。 詳細はこちら。
個人データのセキュリティを確保する技術的かつ組織的な対策
この概要では、サービス提供時に処理する個人情報のセキュリティを確保するために、Akamai が講じている技術的かつ組織的な対策について概説します。
配信、エンタープライズセキュリティ、アプリケーション・セキュリティ・サービスの TOM。 詳細はこちら。
Guardicore Security Platform の TOM。 詳細はこちら。
安全なインターネット・アクセス・モバイル・サービスの TOM。 詳細はこちら。
Noname API Security サービスの TOM。 詳細はこちら。
ベンダー
Akamai データ処理契約 – ベンダー向け
この契約により、Akamai とベンダーとの Master Service Agreement（マスターサービス契約）および／または購入条件が補完および修正されます。 今すぐダウンロードください。
Akamai ベンダー向けのデータ保護規則。 詳細はこちら。