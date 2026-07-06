Secure Internet Access Enterprise

Secure Internet Accessの脅威インテリジェンスは、世界中のWebトラフィックの30% 近くを管理し、毎日最大11兆件のキャッシュDNSクエリーを配信しているAkamai Connected Cloudから収集されるデータに基づいて構築されます。このインテリジェンスは、他のAkamaiセキュリティサービスからのIPアドレスとトラフィックログや、何百もの外部脅威フィード（WHOISやレジストラ情報など）によって強化されます。また、この統合されたデータセットは、高度なふるまい技術、機械学習、独自のアルゴリズム、データサイエンティストやセキュリティ脅威研究者のチームによって継続的に分析およびキュレーションされます。新たな脅威が特定されるとただちにSecure Internet Access Enterpriseサービスに悪性ドメインとURLを追加し、リアルタイムのサイバーセキュリティを提供します。また、脅威でなくなったドメインとURLはリストから削除されます。このアプローチにより、検知の有効性が向上し、フォールス・ポジティブ（誤検知）のセキュリティアラートが減少します。また、Akamaiのチームはお客様のDNSログを分析して、脅威の痕跡情報（IOC）を探します。IOCが見つかった場合、その影響を受ける顧客にはSecure Internet Accessポータルを通じてアラートが送信されます。これは、新たに発見された脅威の潜在的な影響を軽減するために重要です。