ビジネスを推進するアプリケーションを毎日いつでも保護
Akamai の WAAP の優位性：データを見る
SecureIQLab は、1,360 を超える脅威への対処について、主要なクラウド WAAP ソリューションをテストしました。Akamai は、AWS、Cloudflare、Microsoft との比較で勝利を収めました。
お客様が提供するブランド体験を Akamai が共に保護
当社のグローバルプラットフォームの規模と脅威に対する可視性を活用して、お客様と Akamai が提携し、オンプレミス環境およびクラウド環境におけるサイバー脅威を防止、検知、緩和することで、ブランドの信頼を構築し、ビジョンを実現できます。
セキュリティポスチャの強化
迅速なイノベーションを実現しながらセキュリティリスクを低減 — 脅威やライバル他社に先んじて進化を続ける保護ソリューション。
セキュリティチームのリソースを本来の業務に集中させる
Akamai のソリューションをインシデント対応に活用することで、サイバーセキュリティの専門家が上位のワークフローに集中できます。
新たな脅威に関する知見を獲得
脅威インテリジェンスと修復機能を活用して、お客様のビジネスを標的とするおそれのあるサイバー攻撃に備えることができます。
Akamai は 5 年連続で Customers’ Choice に選ばれました
「Akamai は何にも勝ります」— 小売業界、テクノロジー担当シニアディレクター
サイバーセキュリティ製品
アプリと API のセキュリティを確保
強力なアプリケーションセキュリティでワークロードを保護
ゼロトラストを実現
データ漏えい、マルウェア、ランサムウェアの侵入や拡散を防止
DDoS／DNS 攻撃を阻止する
セキュリティ上の脅威からサイトと資産を保護
ボットおよび不正利用防止
アカウントの不正利用、検知を回避するスクレイピング、ブランドなりすましを阻止します。
24 時間年中無休のサポート
サイバー攻撃に対抗するための積極的なサポートを得る
Akamai Security Research で、最新の攻撃ベクトルに関する知見を獲得
タイムリーな脅威インテリジェンスと実用的なガイドをもとに、組織のセキュリティ脅威を明らかにしてポスチャを強化