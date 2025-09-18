ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）

仮想プライベートネットワーク（VPN）への依存を軽減

VPN は、従業員はオンプレミスのデータセンターにある企業リソースやアプリケーションにリモートアクセスを提供します。しかし、組織がクラウドに移行すると、アプリケーションはあらゆる場所でホストされるようになります。ハイブリッドワークとは、従業員が管理されているデバイスと管理されていないデバイスを使用してどこからでも働けることを意味します。また、VPN にはファイアウォールを介したインバウンドアクセスが必要であるため、アプリケーションが公開され、脅威アクターがネットワークに無制限でアクセスできるようになる恐れがあります。Enterprise Application Access はネットワークレベルのアクセスを排除し、あらゆる場所でホストされている特定のアプリケーションやあらゆる場所で働いている従業員へのきめ細かいアクセスに置き換えます。