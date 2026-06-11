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EdgeKV

サーバーレスなキーバリューストアで、EdgeWorkersアプリを強力にブースト

高性能サーバーレス・キーバリューストア

Akamai EdgeKVは、データの配置をアプリケーションロジックのすぐ近くに引き寄せる、世界規模で分散されたサーバーレスキーバリューストアです。極めて低いレイテンシーでの読み込みと書き込みを可能にし、複雑なスキーマなしでJSONおよび文字列フォーマットをサポート。強力で回復性の高いエッジアプリケーションの構築を支援します。

製品概要を読む

ユーザーにもロジックにも至近な距離から、データを、あなたの手の中に

データをビジネスロジックのすぐ近くへ

データをエッジに保存することで、より強力なエッジアプリを EdgeWorkers に構築します。

キャッシュ同様の速度でデータを高速読み取り

データの保存、変更、クエリーが、キーバリューのペアとして低レイテンシーで実行可能になりました。

データ活用が簡単になりました

DBAの専門知識は不要。複雑なクエリ言語やスキーマに悩まされることなく、データを簡単に活用できます。

特長

  • 文字列形式または JSON 形式でデータを管理します。
  • EdgeKV データベース機能をスクリプト可能な CLI から制御することで、日常的なメンテナンスを合理化します。
  • 信頼される高可用性。Akamai は世界中でデータを複製して、回復力を実現しています。
  • CRUD 操作を抽象化して、EdgeWorkers コード内からのデータの読み取り／書き込み／更新を容易にします。
  • EdgeKV データベースに役割ベースのアクセス制御を適用します。
  • EdgeKV を自動化パイプラインに組み込むことで、導入を合理化します。

リソース

EdgeKV GitHub リポジトリ

最初に、EdgeWorkers コードサンプルのリポジトリをご参照ください。

GitHubで見る

EdgeKV 技術リソース

EdgeKV に関するよくある質問とその回答をご覧いただけます。

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  1. フォームを送信する
  2. メールを確認する
  3. Akamaiの検証および検査プロセスに合格する
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