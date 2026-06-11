- 文字列形式または JSON 形式でデータを管理します。
- EdgeKV データベース機能をスクリプト可能な CLI から制御することで、日常的なメンテナンスを合理化します。
- 信頼される高可用性。Akamai は世界中でデータを複製して、回復力を実現しています。
- CRUD 操作を抽象化して、EdgeWorkers コード内からのデータの読み取り／書き込み／更新を容易にします。
- EdgeKV データベースに役割ベースのアクセス制御を適用します。
- EdgeKV を自動化パイプラインに組み込むことで、導入を合理化します。
高性能サーバーレス・キーバリューストア
Akamai EdgeKVは、データの配置をアプリケーションロジックのすぐ近くに引き寄せる、世界規模で分散されたサーバーレスキーバリューストアです。極めて低いレイテンシーでの読み込みと書き込みを可能にし、複雑なスキーマなしでJSONおよび文字列フォーマットをサポート。強力で回復性の高いエッジアプリケーションの構築を支援します。
ユーザーにもロジックにも至近な距離から、データを、あなたの手の中に
特長
リソース
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