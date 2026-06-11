Akamai EdgeKVは、データの配置をアプリケーションロジックのすぐ近くに引き寄せる、世界規模で分散されたサーバーレスキーバリューストアです。極めて低いレイテンシーでの読み込みと書き込みを可能にし、複雑なスキーマなしでJSONおよび文字列フォーマットをサポート。強力で回復性の高いエッジアプリケーションの構築を支援します。