サイバーセキュリティコンプライアンス

サイバーセキュリティコンプライアンスとは、組織がデジタルシステム、ネットワーク、データをどのように保護しなければならないかを定める法律、規制、基準を遵守するプロセスです。多くの場合、これにはセキュリティ制御の実施、リスク評価の実施、インシデント対応計画の維持が含まれます。
要件は業界によって異なり、保護対象保健情報（PHI）などの特定のデータタイプを対象とする場合や、HIPAA、FISMA、PCI DSS などの規制の対象となるセクターに適用される場合があります。コンプライアンスを確保することにより、サイバー脅威への暴露を減らし、コンプライアンス違反に対する罰則を回避することができます。
規制要件を満たすことは不可欠です。しかし、真の機会は、コンプライアンスへの確実な取り組みにあります。こうした取り組みは、環境全体の効率性の向上、セキュリティポリシーの強化、データ保護の強化にもつながります。詳細なアプローチについては、「Akamai セキュリティでコンプライアンスを競争力に変える」をご覧ください。
サイバーセキュリティリスク評価は、企業のリスク管理の重要な要素です。サイバーセキュリティリスク評価は、組織がシステム、ネットワーク、アプリケーションの脆弱性を特定するために役立ちます。
適切なセキュリティ制御を実行し、サイバー脅威への暴露を軽減し、HIPAA、FISMA、PCI DSS などの規制の遵守をサポートするための基盤となります。
米国国立標準技術研究所（NIST）は、機微な情報や情報システムを保護するためのサイバーセキュリティガイドラインや標準を作成する米国の行政機関です。
NIST SP 800-53 や NIST Cybersecurity Framework（CSF）などのフレームワークは、組織がセキュリティ制御、インシデント対応計画、継続的な監視によってリスクを管理するために役立ちます。NIST コンプライアンスは、FISMA などの連邦規制で求められることが多く、サイバー攻撃を防いで機微な情報のセキュリティを確保するための幅広い取り組みをサポートします。
米国の HIPAA などの規制では、医療機関はデータの機密性、完全性、可用性を確保することにより保健情報を保護することが求められます。
これには、アクセス制御、インシデント対応計画、リスク管理手順を維持し、PHI を侵害や不正使用から保護することが含まれます。
米国の Federal Information Security Modernization Act（FISMA）などのサイバーセキュリティ要件を遵守しない場合、データ漏えい、規制上の罰則、罰金、公共の信頼の喪失など、重大なリスクが生じる可能性があります。
適切なリスク評価、セキュリティ制御、インシデント対応計画がなければ、組織はサイバー脅威に対して脆弱になります。PHI や連邦システムを取り扱うプロバイダーにコンプライアンス違反がある場合、事業運営に混乱が生じ、契約や認定が取り消される可能性があります。
