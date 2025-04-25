X
パブリッシング

新たなデジタル体験の提供、パフォーマンスの管理、コンテンツのセキュリティ確保を実現します。

AI スクレイパーボットからコンテンツを保護できます。詳細はこちら >

先進的な{industry}企業から信頼を集める Akamai

卓越したデジタル体験で読者を魅了する

レスポンシブかつカスタマイズされた体験を提供

Akamai エッジにコード展開することで読者からミリ秒の場所にビジネスロジックを配置可能。

購読者と緊密な関係を築く

リアルタイムの知見によって意思決定を合理化し、戦略的な投資をサポートできます。

Web サイト、アプリ、運用に対する大規模なセキュリティを確保

読者の体験、評判、収益の脅威となる攻撃を緩和します。

出版業界向けソリューション

Content Protector

コンテンツを盗み出し、コンバージョン率を低下させるスクレイパーを阻止する方法をご確認ください。

Bot Manager

お客様の信頼が揺らがぬように、危険性が高く検知が困難なボットを阻止

App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

API Security

リアルタイム分析を活用して、API アクティビティを探索、監視、および監査し、脅威や悪用に対応します。

Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。

Prolexic

DDoS 攻撃を迅速かつ効果的に防御し、大規模に阻止します。

EdgeWorkers

世界最大規模の分散型サーバーレスネットワークのエッジでコードを作成しましょう。

CloudTest

堅牢なリアルタイム負荷テストにより、Web サイトとアプリのストレス耐性を検証します。

Akamai Cloud

コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、データベース、コンテナ管理のクラウドサービスです。

Associated Press

失敗は許されませんでした。Akamai は状況を理解し、当社のあらゆる顧客向けプラットフォームのセキュリティを確保するために必要なソリューションとエキスパートを用意してくれました。

Gianluca D’Aniello 氏、Chief Technology Officer

リソース

ソリューション概要

エッジコンピューティング

エッジコンピューティングは開発者、IT 部門、事業にとって新しい機能です。企業はこの機能をどのように利用すればよいのでしょうか。詳細をご確認ください。

製品概要

EdgeWorkers の製品概要

EdgeWorkers が開発チームの新たなマイクロサービス作成を支援する方法をご覧ください。

チェックリスト

DDoS 脅迫対策のチェックリスト

脅迫を目的とした DDoS 攻撃のリスクを最小限に抑えるための 5 つのステップをご紹介しています。

競争力を高めるための準備はできていますか？

