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Background

ゲーミングソリューション

ゲーム体験の構築・提供にAkamaiのグローバル・クラウド・コンピューティングとCDNプラットフォームを活用。

Game Solutions
Gaming Solutions Splash

ゲームワークロード向けに高可用性、低レイテンシーの体験を構築

最新のリリースや最大規模のトーナメントにAkamaiの超分散型クラウドプラットフォームを活用しませんか。グローバルなコア・コンピューティング・リージョンにより、必要な時に必要な場所に必要なコンピューティングパワーを提供することで、ダウンロード、低レイテンシー、カスタマーサポートのいずれにおいても期待を超える効果が得られます。しかも、業界をリードするセキュリティを確保しながらこれらを実現できます。

コンピューティングパワーをゲーマーに近づける

分散型クラウドコンピューティング

分散型クラウドコンピューティングのリソースを使用することで、プレイヤーの需要に合わせてゲームワークロードを調整できます。

ロックインの排除でコストを節約

Akamaiの分散型クラウドプラットフォームでは、必要に応じたコンピューティング料金の支払いが可能であり、エグレス（出方向の通信）コストを最小限に抑えることができます。

高需要への柔軟な対応

グローバルな負荷分散により、ユーザー体験を保証し、必要に応じたスケーリングを可能にしています。

お客様事例

注目のソリューション

低レイテンシーゲーム体験の構築と最適化

当社の柔軟なクラウドプラットフォームを基盤にアプリやサービスを構築することで、APIパフォーマンスを最適化し、サービスとデータをローカルに展開して高可用性と低レイテンシーを実現できます。

CPU

アプリケーションのニーズや予算に応じて、Shared CPU、Dedicated CPU、または High Memory のコンピューティングプランを選択してください。

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GPU

機械学習、科学計算、動画処理などの並行処理ワークロードです。

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LKE： Managed Kubernetes Engine

コンテナ化されたワークロード用のマネージド型 K8s コンテナ・オーケストレーション・エンジンです。

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Block Storage


スケーラブルで可用性の高いストレージキャパシティをインスタンスに簡単に追加できます。

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Object Storage

高可用性、耐久性、分散を実現するデータ保管用製品です。

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EdgeWorkers

エッジで JavaScript 関数を実行して、サイトのパフォーマンスを最適化し、Web 体験をカスタマイズします。

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エッジでゲームコンテンツを配信

ゲーム、各種アップデート、高品質の動画ストリーミング、トレーラー、ライブイベント、ユーザー作成コンテンツを、ネットワーク条件に基づいてアダプティブに配信できます。 

Download Delivery

大容量ファイルのダウンロードを、グローバル規模でいつでも確実に配信します。

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Adaptive Media Delivery

高品質のオンライン動画を、一貫して大規模かつ安全に提供。

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Global Traffic Management

インテリジェントな負荷分散により、アプリケーションのパフォーマンスを最適化し、障害を回避します。

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DataStream

低レイテンシーのデータフィードにより、可視化とサードパーティの監視ツールへのインジェストを可能にします。

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NetStorage

最も地理的に近い地域から自動的にサービスを提供する、安全な複製ストレージソリューション。

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Akamai Traffic Peak

エッジスケールにおける、運用および情報セキュリティ向けのエンドツーエンドな可観測性。

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ゲームアプリ、API、Webサイト、金融取引の保護

アプリ、重要なAPI、HTTPゲームサービスを保護し、マルウェア攻撃や悪性ボットを防ぎます。

App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

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API Security

リアルタイム分析を活用して、API アクティビティを探索、監視、および監査し、脅威や悪用に対応します。

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Prolexic

分散型サービス妨害攻撃（DDoS）からインフラを防御します。

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Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。

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Bot Manager

巧妙な悪性ボットを検知および緩和しつつ、良性ボットを許容するように設計された、高度なボット管理です。

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Akamai Traffic Peak

エッジスケールにおける、運用および情報セキュリティ向けのエンドツーエンドな可観測性。

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よくある質問（FAQ）

よくある質問（FAQ）

Akamaiのグローバルに分散されたCDNでは、エンドユーザーの近くにあるエッジサーバーを使用して、メディアアセットとゲームデータをキャッシュします。このアプローチは、レイテンシーを低減し、読み込みによる一時停止を抑制し、高スループットかつシームレスな再生を実現します。

Akamai Adaptive Media Deliveryは、アダプティブ・ビットレート・ストリーミングを使用して、変化するネットワーク状況に応じてライブイベント、トレーラー、ユーザー作成コンテンツを最適化します。Download Deliveryは、世界中のパッチアップデートやゲームインストーラーに高速で信頼性の高い広帯域幅転送を提供します。

本プラットフォームの分散型クラウドアーキテクチャは、急激なトラフィックの増加に対応できるよう、動的なスケーラビリティを備えています。また、TrafficPeakはリアルタイムのエッジ可観測性を提供するため、パブリッシャーはトーナメントのピーク時にも一貫したストリーミング品質と可視性を維持できます。

リソース

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貴社の課題を解決するソリューションが、Akamaiにはあります。Akamaiのエキスパートに連絡し、セキュリティ、クラウド、パフォーマンスの現状を個別にご確認ください。

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