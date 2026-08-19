ゲーミングソリューション

Akamaiのグローバルに分散されたCDNでは、エンドユーザーの近くにあるエッジサーバーを使用して、メディアアセットとゲームデータをキャッシュします。このアプローチは、レイテンシーを低減し、読み込みによる一時停止を抑制し、高スループットかつシームレスな再生を実現します。
ゲームワークロード向けに高可用性、低レイテンシーの体験を構築
最新のリリースや最大規模のトーナメントにAkamaiの超分散型クラウドプラットフォームを活用しませんか。グローバルなコア・コンピューティング・リージョンにより、必要な時に必要な場所に必要なコンピューティングパワーを提供することで、ダウンロード、低レイテンシー、カスタマーサポートのいずれにおいても期待を超える効果が得られます。しかも、業界をリードするセキュリティを確保しながらこれらを実現できます。
コンピューティングパワーをゲーマーに近づける
お客様事例
注目のソリューション
低レイテンシーゲーム体験の構築と最適化
当社の柔軟なクラウドプラットフォームを基盤にアプリやサービスを構築することで、APIパフォーマンスを最適化し、サービスとデータをローカルに展開して高可用性と低レイテンシーを実現できます。
エッジでゲームコンテンツを配信
ゲーム、各種アップデート、高品質の動画ストリーミング、トレーラー、ライブイベント、ユーザー作成コンテンツを、ネットワーク条件に基づいてアダプティブに配信できます。
ゲームアプリ、API、Webサイト、金融取引の保護
アプリ、重要なAPI、HTTPゲームサービスを保護し、マルウェア攻撃や悪性ボットを防ぎます。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
Akamai Adaptive Media Deliveryは、アダプティブ・ビットレート・ストリーミングを使用して、変化するネットワーク状況に応じてライブイベント、トレーラー、ユーザー作成コンテンツを最適化します。Download Deliveryは、世界中のパッチアップデートやゲームインストーラーに高速で信頼性の高い広帯域幅転送を提供します。
本プラットフォームの分散型クラウドアーキテクチャは、急激なトラフィックの増加に対応できるよう、動的なスケーラビリティを備えています。また、TrafficPeakはリアルタイムのエッジ可観測性を提供するため、パブリッシャーはトーナメントのピーク時にも一貫したストリーミング品質と可視性を維持できます。
リソース
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貴社の課題を解決するソリューションが、Akamaiにはあります。Akamaiのエキスパートに連絡し、セキュリティ、クラウド、パフォーマンスの現状を個別にご確認ください。
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