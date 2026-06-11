サポートのお問い合わせ

Akamai Technologies（AS20940）は世界最大の CDN を運用しています。Akamai とのピアリングにより、多彩なコンテンツを貴社のエンドユーザー（顧客）に迅速に直接配信できます。

貴社はインターネットエクスチェンジになることができます。Akamai は、オープン・ピアリング・ポリシーで運用しており、一般にルートサーバーと接続します。

プライベートピアリングは、高帯域幅のピアで利用可能です。メール（peering@akamai.com）でお問い合わせいただけます。Akamai の PeeringDB エントリーには、Akamai がプレゼンスを維持している施設の最新のリストが記載されています。

Akamai ではネットワークを運用していないため、相互接続点ごとに異なるプレフィックスが表示される場合があります。お客様のネットワークに最も近いクラスターで別のコンテンツを利用できない場合は、他の場所から提供できます。

Akamai の傘下に入った Prolexic（AS32787）は、代表的な DDoS 緩和サービスプロバイダーです。Akamai は、クラウドベースのソリューションを世界中のお客様に提供しており、主要なインターネットエクスチェンジに拠点を構えています。

Prolexic とのピアリングにより、ネットワークに移動する DDoS トラフィックをオフロードするための短いパスが提供され、Akamai のネットワーク上のお客様（多くは有名なブランド名や有名人の名前）との近接性が向上します。