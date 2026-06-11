サポートのお問い合わせ

その他のラテンアメリカ諸国については、Eメールにてお問い合わせください。
24 時間体制のグローバルテクニカルサポート
当社のテクニカルサポートネットワーク（Akamai Control Center、サポートポータル、電話、またはEメール経由）をご覧のうえ、専門的なトラブルシューティングを活用して、システムの最適化とレジリエンス維持にお役立てください。
緊急を要しない問題の場合は、サポートセンターにアクセスしてオンラインヘルプをご覧いただくか、メールでお問い合わせください。
緊急のサポートが必要ですか？
お問い合わせ方法
ラテンアメリカのサポート対応窓口
サポート電話番号：
Guardicore サポート
Akamai Control Center からサポートリクエストをお送りください。
またはお電話でお問い合わせください
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API Security（旧 Noname Security）のサポート
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その他のリソース
セキュリティチームへのお問い合わせ
セキュリティ関連の質問などございましたら、こちらまでお問い合わせください：security@akamai.com
通信を暗号化する場合は、Akamai セキュリティ PGP キーをご利用ください。
バグバウンティ情報については、Akamai 脆弱性報告制度のページをご覧ください。
Akamai ピアリング情報
Akamai Technologies（AS20940）は世界最大の CDN を運用しています。Akamai とのピアリングにより、多彩なコンテンツを貴社のエンドユーザー（顧客）に迅速に直接配信できます。
貴社はインターネットエクスチェンジになることができます。Akamai は、オープン・ピアリング・ポリシーで運用しており、一般にルートサーバーと接続します。
プライベートピアリングは、高帯域幅のピアで利用可能です。メール（peering@akamai.com）でお問い合わせいただけます。Akamai の PeeringDB エントリーには、Akamai がプレゼンスを維持している施設の最新のリストが記載されています。
Akamai ではネットワークを運用していないため、相互接続点ごとに異なるプレフィックスが表示される場合があります。お客様のネットワークに最も近いクラスターで別のコンテンツを利用できない場合は、他の場所から提供できます。
Akamai の傘下に入った Prolexic（AS32787）は、代表的な DDoS 緩和サービスプロバイダーです。Akamai は、クラウドベースのソリューションを世界中のお客様に提供しており、主要なインターネットエクスチェンジに拠点を構えています。
Prolexic とのピアリングにより、ネットワークに移動する DDoS トラフィックをオフロードするための短いパスが提供され、Akamai のネットワーク上のお客様（多くは有名なブランド名や有名人の名前）との近接性が向上します。
不正利用の報告
当社の FAQ をご覧になり、インターネットおよびソフトウェアベンダーとの作業において、Akamai によるトラフィックの調査をご希望の場合は、Akamai に調査をご依頼いただけます。不正利用の疑いを確認された場合は、以下のフォームにご入力の上、Akamai にご報告ください。